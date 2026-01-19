Η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Βρετανία παραμένουν σταθερές στη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, δήλωσε χθες Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Eva Manez, επάνω).

«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια»

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει ότι συζήτησε τις εξελίξεις σε σχέση με τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια», δήλωσε.

«Σταθερότητα και αποφασιστικότητα»

«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι ΗΠΑ φαίνεται να επιχείρησαν να συγκεντρώσουν κρυφά πληροφορίες σχετικές με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και αεροπορικές βάσεις στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της δανέζικης εφημερίδας Berlingske χθες Κυριακή.

Εγγραφα του υπουργείου Αμυνας της Δανίας, τα οποία είδε η Berlingske, δείχνουν πως οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για το γεγονός ότι πέρσι οι ΗΠΑ «ανεπίσημα και χωρίς τη συμμετοχή της Κοπεγχάγης» προσπάθησαν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τους προαναφερθέντες χώρους από τους δανούς ομολόγους τους (περισσότερα εδώ).