Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 22:37
Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία - Αναφορές για νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 22:39

Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Οι ΗΠΑ φαίνεται να επιχείρησαν να συγκεντρώσουν κρυφά πληροφορίες σχετικές με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και αεροπορικές βάσεις στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της δανέζικης εφημερίδας Berlingske σήμερα Κυριακή.

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία

Έγγραφα του υπουργείου Άμυνας της Δανίας, τα οποία είδε η Berlingske, δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για το γεγονός ότι πέρσι οι ΗΠΑ «ανεπίσημα και χωρίς τη συμμετοχή της Κοπεγχάγης» προσπάθησαν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τους προαναφερθέντες χώρους από τους Δανούς ομολόγους τους.

Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ενημερώθηκε αμέσως λόγω της στρατηγικής σημασίας της Γροιλανδίας.

Το δημοσίευμα της δανέζικης εφημερίδας Berlingske.

Sky News: «Άσκηση διερεύνησης» η σημερινή συνάντηση των διπλωματών της ΕΕ

Ο ανταποκριτής του Sky News από τις Βρυξέλλες, Άλιστερ Μπάνκαλ γείωσε τις προσδοκίες σχετικά με τη σημερινή συνάντηση των διπλωματών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «άσκηση διερεύνησης» μετά τις απειλές για επιβολή δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη μέλη και σπάνια συμφωνούν όλα σε κάτι», τόνισε ο Μπάνκαλ.

«Θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετικά εθνικά συμφέροντα», σημείωσε.

Ο Μπάνκαλ συνέχισε λέγοντας ότι επειδή αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται μεταξύ πρεσβευτών και όχι ηγετών, «θα είναι μια προσπάθεια να καταλάβουμε ποια είναι η θέση του καθενός σε αυτό το θέμα».

«Υπάρχει μια κατάλληλη στιγμή για πολλούς από αυτούς τους ηγέτες να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο ίδιος.

«Αυτό είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, όπου θα παρευρεθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο και να δουν αν μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδος», πρόσθεσε ο Μπάνκαλ.

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι θα συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

«Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και με σκοπό τον περαιτέρω συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», σημείωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Financial Times: Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισεκατομμυρίων ευρώ ως αντίποινα στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ΕΕ εξετάζει να πλήξει με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ τις ΗΠΑ ή να περιορίσει τις αμερικανικές εταιρίες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που τάσσονται ενάντια στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να έχουν το πλεονέκτημα εν όψει των συναντήσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι FT, οι οποίοι μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Μπέσεντ: «Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν…»

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η ενισχυμένη ασφάλεια δεν είναι δυνατή χωρίς η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο NBC News.

Σε σχέση με όσα έχουν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα για το τέλος του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι: «Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν ότι αυτό είναι το καλύτερο για τη Γροιλανδία, το καλύτερο για την Ευρώπη και το καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

YouTube thumbnail

«Λάθος οι δασμοί» είπε ο Στάρμερ στον Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε τηλεφωνικές με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και άλλους ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Σε όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του σχετικά με τη Γροιλανδία», τόνισε ο εκπρόσωπος.

«Είπε ότι η ασφάλεια στον Άπω Βορρά αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκειμένου να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα.

Είπε επίσης ότι η επιβολή δασμών στους συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

Εκτροχιασμός δύο τρένων στη νότια Ισπανία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος και βοηθούν στον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Σύνταξη
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Καράτσι 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κρίσιμες ώρες 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Η ομιλία του 18.01.26

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Σύνταξη
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
