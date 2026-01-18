Οι ΗΠΑ φαίνεται να επιχείρησαν να συγκεντρώσουν κρυφά πληροφορίες σχετικές με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και αεροπορικές βάσεις στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της δανέζικης εφημερίδας Berlingske σήμερα Κυριακή.

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία

Έγγραφα του υπουργείου Άμυνας της Δανίας, τα οποία είδε η Berlingske, δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για το γεγονός ότι πέρσι οι ΗΠΑ «ανεπίσημα και χωρίς τη συμμετοχή της Κοπεγχάγης» προσπάθησαν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τους προαναφερθέντες χώρους από τους Δανούς ομολόγους τους.

Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ενημερώθηκε αμέσως λόγω της στρατηγικής σημασίας της Γροιλανδίας.

Sky News: «Άσκηση διερεύνησης» η σημερινή συνάντηση των διπλωματών της ΕΕ

Ο ανταποκριτής του Sky News από τις Βρυξέλλες, Άλιστερ Μπάνκαλ γείωσε τις προσδοκίες σχετικά με τη σημερινή συνάντηση των διπλωματών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «άσκηση διερεύνησης» μετά τις απειλές για επιβολή δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη μέλη και σπάνια συμφωνούν όλα σε κάτι», τόνισε ο Μπάνκαλ.

«Θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετικά εθνικά συμφέροντα», σημείωσε.

Ο Μπάνκαλ συνέχισε λέγοντας ότι επειδή αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται μεταξύ πρεσβευτών και όχι ηγετών, «θα είναι μια προσπάθεια να καταλάβουμε ποια είναι η θέση του καθενός σε αυτό το θέμα».

«Υπάρχει μια κατάλληλη στιγμή για πολλούς από αυτούς τους ηγέτες να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο ίδιος.

«Αυτό είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, όπου θα παρευρεθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο και να δουν αν μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδος», πρόσθεσε ο Μπάνκαλ.

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι θα συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

«Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και με σκοπό τον περαιτέρω συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», σημείωσε.

My consultations with member states on the latest tensions over Greenland reconfirm our strong commitment to the following: ▪ Unity on the principles of international law, territorial integrity and national sovereignty; ▪ Unity in support of and solidarity with Denmark and… — António Costa (@eucopresident) January 18, 2026

Financial Times: Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισεκατομμυρίων ευρώ ως αντίποινα στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ΕΕ εξετάζει να πλήξει με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ τις ΗΠΑ ή να περιορίσει τις αμερικανικές εταιρίες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που τάσσονται ενάντια στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να έχουν το πλεονέκτημα εν όψει των συναντήσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι FT, οι οποίοι μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Μπέσεντ: «Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν…»

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η ενισχυμένη ασφάλεια δεν είναι δυνατή χωρίς η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο NBC News.

Σε σχέση με όσα έχουν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα για το τέλος του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι: «Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν ότι αυτό είναι το καλύτερο για τη Γροιλανδία, το καλύτερο για την Ευρώπη και το καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Λάθος οι δασμοί» είπε ο Στάρμερ στον Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε τηλεφωνικές με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και άλλους ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Σε όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του σχετικά με τη Γροιλανδία», τόνισε ο εκπρόσωπος.

«Είπε ότι η ασφάλεια στον Άπω Βορρά αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκειμένου να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα.

Είπε επίσης ότι η επιβολή δασμών στους συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι λάθος».

