Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
Opinion 18 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΆποψηΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Πώς μπορεί να συμβαδίζει η -de facto απαραίτητη- στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, στο πλευρό των Ευρωπαίων και κατά των Ρώσων εισβολέων, με την ευθεία αμφισβήτηση από την κυβέρνηση Τραμπ της κυριαρχίας της Δανίας, χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ;

Το ερώτημα «στοιχειώνει» πια τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μετατρέπει τη γεωπολιτική σε ωμή άσκηση ισχύος, βάζοντας -σε μια κρίσιμη συγκυρία για το ουκρανικό- την συμμαχική Ευρώπη ταυτόχρονα στη θέση του εν δυνάμει αντιπάλου, με τις επεκτατικές βλέψεις του (και) στη Γροιλανδία.

Για τον Τραμπ, το παγωμένο αρκτικό νησί δεν είναι ούτε δανική κτήση, ούτε αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, αλλά στρατηγικό τρόπαιο στην Αρκτική και στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Εθνική ασφάλεια, στρατηγική θέση, σπάνιες γαίες, έλεγχος νέων θαλάσσιων οδών και στρατηγικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό με την Κίνα συνθέτουν το σκηνικό που πλέον νομιμοποιεί, στα μάτια του, την προσάρτηση της Γροιλανδίας μέσω αγοράς ή ακόμη και μιας «προληπτικής» στρατιωτικής επέμβασης.

Η λογική αποτυπώνεται στη νέα Στρατηγική Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ -μια τραμπική εκδοχή του «δόγματος Μονρόε».

Την πρόβα τζενεράλε την είδαμε μόλις προ ημερών με την απαγωγή και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, στην οποία η Ευρώπη αντέδρασε χωρίς ενιαία φωνή, αμφιλεγόμενα και μουδιασμένα.

Με αυτή την αστραπιαία ωστόσο στρατιωτική επιχείρηση -που παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τελικά αποκάλυψε χωρίς προσχήματα τα ηγεμονικά και οικονομικά κίνητρα των ΗΠΑ- ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη νέα αμερικανική κοσμοθεωρία: ο κόσμος κυβερνάται από τη δύναμη, όχι από κανόνες.

Στη λογική αυτή εντάσσει τη Γροιλανδία, την Ουκρανία, αλλά και συνολικά την Ευρώπη.

Αν και ταχέως επανεξολπιζόμενη σήμερα (κατόπιν τραμπικών πιέσεων και ένεκα ρωσικής επιθετικότητας), πράγματι δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος.

Εδώ και δεκαετίες, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας βασίζεται στην αμερικανική «ομπρέλα». Ο πόλεμος στην Ουκρανία το κατέστησε αυτό πιο εμφανές από ποτέ.

Παρά τις εξαγγελίες περί στρατηγικής αυτονομίας, καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν μπορεί να αγνοήσει ότι, χωρίς τις ΗΠΑ, η στήριξη προς το Κίεβο θα ήταν δραματικά ασθενέστερη ή ότι οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι σχεδόν κενές περιεχομένου.

Αυτή ακριβώς η εξάρτηση βάζει σήμερα την Ευρώπη σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Οι δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου και αλληλεγγύης προς τη Δανία είναι σωστές, αλλά ανεπαρκείς.

Όχι τυχαία, δεν δίνουν απαντήσεις στο πιο κρίσιμο ερώτημα: τι θα συμβεί εάν ο απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος τελικά τους αγνοήσει;

Ο Τραμπ απειλεί εδώ και ένα χρόνο ότι θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία, από την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο.

Εκείνη την περίοδο, η Συμμαχία δεν πήρε στα σοβαρά τις απειλές και η Κοπεγχάγη θεώρησε ότι είχε καταφέρει να αμβλύνει τις αμερικανικές αξιώσεις.

Τώρα, τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις, ευρωπαϊκά στρατεύματα αναπτύσσονται εσπευσμένα στη Γροιλανδία -της Δανίας και νατοϊκών συμμάχων- «στο πλαίσιο ασκήσεων» για ενίσχυση της ασφάλειας του αρκτικού νησιού, ενώ το Παρίσι ανήγγειλε το άνοιγμα γαλλικού προξενείου.

Η Κοπεγχάγη, παρά τις υπενθυμίσεις ότι παρέχει ήδη στις ΗΠΑ «ευρεία πρόσβαση» στη Γροιλανδία μέσω αμυντικών συμφωνιών, δεν φαίνεται να «μαλακώνει» την Ουάσιγκτον.

Η Γροιλανδία γίνεται έτσι ένα νέο τεστ αντοχής της Συμμαχίας, υπό ένα υπαρξιακό πλέον ερώτημα: μπορεί το ΝΑΤΟ να επιβιώσει ως έχει, όταν το ισχυρότερο μέλος του αμφισβητεί τους ίδιους του τους κανόνες;

Αν και επτά από τα οκτώ κράτη της Αρκτικής είναι μέλη της Συμμαχίας, ο Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία -που ήδη καλύπτεται από το Άρθρο 5 περί συλλογικής ασφάλειας- πρέπει να ελέγχεται από τη μεγαλύτερη νατοϊκή στρατιωτική δύναμη, ήτοι τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είναι οι μόνες -λέει- που μπορούν να προστατεύσουν το αρκτικό νησί από την Κίνα και τη Ρωσία και, έτσι, να εγγυηθούν την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του ισχυρού MAGA αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και προεδρικού συμβούλου, Στίβεν Μίλερ, ότι «κανείς δεν θα πολεμήσει τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας», συμπυκνώνουν μια κυνική αλήθεια: η αμερικανική υπερδύναμη θεωρεί τη συναίνεση περιττή.

Απαιτεί πλήρη συμμόρφωση.

Και θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Αυτό έχει άμεσες συνέπειες και για την Ουκρανία.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν εγγυητής ασφαλείας σε ένα μεταπολεμικό σενάριο, που προς το παρόν μοιάζει με ασκήσεις επί χάρτου.

Όμως πόσο σταθερή μπορεί να είναι αυτή η εγγύηση, όταν η μεσολαβήτρια Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει τη γεωπολιτική ως παζάρι;

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ουκρανία και η Γροιλανδία δεν είναι πια δύο διαφορετικές υποθέσεις.

Για την Ευρώπη -τη διχασμένη ΕΕ ειδικότερα- είναι η ίδια μάχη, σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη, για τον ρόλο της ως θεσμικό και πολιτικό δρώντα σε ένα έννομο πολυπολικό διεθνές σύστημα ή ως θεατή σε έναν κόσμο, όπου οι μεγάλες δυνάμεις επιβάλλουν τετελεσμένα.

Η παλιά παγκόσμια τάξη υποχωρεί, επικίνδυνα και γρήγορα.

Και η ταχύτητα δεν αφήνει πια περιθώρια για αυταπάτες.

Opinion
Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
Ανοιχτό τραύμα 16.01.26

Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;

Η όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της φόρτισης γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη δεν ακυρώνει ότι αυτή συμπύκνωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα» στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
