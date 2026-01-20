«Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας», δήλωσε σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Αφορμή για τις δηλώσεις αυτές αποτελούν οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει την υπό δανική κυριαρχία Γροιλανδία να κλιμακωθεί.

Η Ευρώπη «φυσικά θα πρέπει να αντιδράσει» λέει η πρωθυπουργός της Δανίας

«Αυτό είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο στο οποίο βρισκόμαστε» τόνισε μιλώντας στη Βουλή η Φρεντέρικσεν, ξεκαθαρίζοντας πως «η Δανία δεν μπορεί να διαπράξει την κυριαρχία, την ταυτότητα, τα σύνορα και τη δημοκρατία».

Παράλληλα δήλωσε ότι η Ευρώπη «φυσικά θα πρέπει να αντιδράσει» σε περίπτωση εμπορικού πολέμου, μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του να προσαρτήσει το νησί της Αρκτικής.

«Ως Ευρώπη, αν κάποιος ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο εναντίον μας, κάτι που προφανώς δεν μπορώ να συστήσω, τότε φυσικά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε Φρέντερικσεν, προσθέτοντας ότι η χώρα της «ποτέ δεν επιδιώκει τη σύγκρουση».

«Επιθυμούμε σταθερά τη συνεργασία και, για πολλά χρόνια, είμαστε πιστοί και στενοί σύμμαχοι» των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε.