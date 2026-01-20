Με κάθε μέσο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, τον Καναδά και τη Βενεζουέλα, στέλνοντας μάλιστα και ένα σαφές – απαξιωτικό – μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Τραμπ ανέβασε στο Truth Social δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης, που εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό.

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Συγκεκριμένα στη μία φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Τραμπ, εμφανίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να κρατά και να τοποθετεί μια μεγάλη αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, δίπλα σε μια πινακίδα που γράφει με κεφαλαία «ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ – ΈΔΑΦΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ από το 2026».

Η δεύτερη φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε βασίζεται σε μια πραγματική εικόνα που τραβήχτηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον μετά την επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επεξεργασμένη εικόνα δείχνει τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο μαζί με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και ο γ.γ του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο πλάι βρίσκεται ένας χάρτης που δείχνει τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα καλυμμένες με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

«Θα το κάνω 100%» λέει ο Τραμπ – «Δεν θα αντισταθούν πολύ οι Ευρωπαίοι»

Λίγες ώρες πριν ο Τραμπ, δήλωσε έτοιμος να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες στη «σκιά» της έντασης για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. «Θα το κάνω, 100%» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε δε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε. «Πρέπει να την αποκτήσουμε. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».