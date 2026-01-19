Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να χρησιμοποιεί ανυπόστατα επιχειρήματα και το ίδιο κάνει και με την περίπτωση της Γροιλανδίας, την οποία επιθυμεί διακαώς να αποκτήσουν οι ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιμένει για τη Γροιλανδία παρά τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε ανέφερε ότι πλέον δεν αισθάνεται «την υποχρέωση» να σκέφτεται «αποκλειστικά την ειρήνη» επειδή η χώρα δεν του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης (σ.σ. ούτε αυτό είναι ακριβές αφού το βραβείο δίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή που εδρεύει στο Όσλο).

Στην ίδια επιστολή ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι: «Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν ‘δικαίωμα ιδιοκτησίας’ ούτως ή άλλως; Δεν υπάρχουν γραπτά ντοκουμέντα, απλώς ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που προσάραζαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο από την ίδρυσή του, και τώρα, το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας».

Ωστόσο, επειδή ζούμε στην εποχή του διαδικτύου τέτοια γραπτά ντοκουμέντα μπορούν να βρεθούν με λίγο ψάξιμο σε μια μηχανή αναζήτησης.

Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έγγραφο του 1916 που έχει υπογραφεί από τον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λένσινγκ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ δεν θα αντιταχθούν στην επέκταση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της Δανίας σε ολόκληρη τη Γροιλανδία.

Αναλυτικότερα το έγγραφο τονίζει ότι: «Προχωρώντας σήμερα στην υπογραφή της Συνθήκης σχετικά με την παραχώρηση των Δανικών Δυτικών Ινδικών Νήσων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο υπογράφων Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεόντως εξουσιοδοτημένος από την Κυβέρνησή του, έχει την τιμή να δηλώσει ότι η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν θα αντιταχθεί στην επέκταση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της Δανικής Κυβέρνησης σε ολόκληρη τη Γροιλανδία.

Ρόμπερτ Λάνσινγκ.

Νέα Υόρκη, 4 Αυγούστου 1916».

Ενάντια στην ένταξη στις ΗΠΑ οι Γροιλανδοί

Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των Γροιλανδών επιθυμούν την ανεξαρτησία τους και από τη Δανία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2025, το 56% θα ήθελε η Γροιλανδία να είναι είναι ανεξάρτητη.

Ωστόσο, αρκετοί θεωρούν ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ανήκει στη Δανία (σ.σ. είναι αυτόνομη περιοχή, με δική της κυβέρνηση).

Πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί με την ένταξη του νησιού της Αρκτικής στις ΗΠΑ.

Το 85%, στην ίδια δημοσκόπηση, αντιτίθεται σε μια τέτοια προοπτική, όπως άλλωστε έδειξαν και οι πρόσφατες διαδηλώσεις στη Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.