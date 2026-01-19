newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γροιλανδία: Το σπάνιο ντοκουμέντο από το 1916 που διαψεύδει τον Τραμπ
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 20:06

Γροιλανδία: Το σπάνιο ντοκουμέντο από το 1916 που διαψεύδει τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως συνήθως, χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα που δεν ευσταθεί - Δανία και Γροιλανδία πρότειναν αποστολή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να χρησιμοποιεί ανυπόστατα επιχειρήματα και το ίδιο κάνει και με την περίπτωση της Γροιλανδίας, την οποία επιθυμεί διακαώς να αποκτήσουν οι ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιμένει για τη Γροιλανδία παρά τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε ανέφερε ότι πλέον δεν αισθάνεται «την υποχρέωση» να σκέφτεται «αποκλειστικά την ειρήνη» επειδή η χώρα δεν του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης (σ.σ. ούτε αυτό είναι ακριβές αφού το βραβείο δίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή που εδρεύει στο Όσλο).

Στην ίδια επιστολή ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι: «Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν ‘δικαίωμα ιδιοκτησίας’ ούτως ή άλλως; Δεν υπάρχουν γραπτά ντοκουμέντα, απλώς ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που προσάραζαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο από την ίδρυσή του, και τώρα, το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας».

Ωστόσο, επειδή ζούμε στην εποχή του διαδικτύου τέτοια γραπτά ντοκουμέντα μπορούν να βρεθούν με λίγο ψάξιμο σε μια μηχανή αναζήτησης.

Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έγγραφο του 1916 που έχει υπογραφεί από τον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λένσινγκ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ δεν θα αντιταχθούν στην επέκταση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της Δανίας σε ολόκληρη τη Γροιλανδία.

Αναλυτικότερα το έγγραφο τονίζει ότι: «Προχωρώντας σήμερα στην υπογραφή της Συνθήκης σχετικά με την παραχώρηση των Δανικών Δυτικών Ινδικών Νήσων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο υπογράφων Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεόντως εξουσιοδοτημένος από την Κυβέρνησή του, έχει την τιμή να δηλώσει ότι η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν θα αντιταχθεί στην επέκταση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της Δανικής Κυβέρνησης σε ολόκληρη τη Γροιλανδία.

Ρόμπερτ Λάνσινγκ.

Νέα Υόρκη, 4 Αυγούστου 1916».

Το γραπτό ντοκουμέντο που διαψεύδει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ενάντια στην ένταξη στις ΗΠΑ οι Γροιλανδοί

Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των Γροιλανδών επιθυμούν την ανεξαρτησία τους και από τη Δανία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2025, το 56% θα ήθελε η Γροιλανδία να είναι είναι ανεξάρτητη.

Ωστόσο, αρκετοί θεωρούν ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ανήκει στη Δανία (σ.σ. είναι αυτόνομη περιοχή, με δική της κυβέρνηση).

Πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί με την ένταξη του νησιού της Αρκτικής στις ΗΠΑ.

Το 85%, στην ίδια δημοσκόπηση, αντιτίθεται σε μια τέτοια προοπτική, όπως άλλωστε έδειξαν και οι πρόσφατες διαδηλώσεις στη Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Οι Γροιλανδοί αντιτίθενται στις επιδιώξεις Τραμπ. Στιγμιότυπο από τη διαδήλωση στη Νουούκ στις 17 Ιανουαρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

AGRO
Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή
Ευλογίες Μακρόν 19.01.26

Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύνταξη
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Επιμένει στο Νόμπελ 19.01.26

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Σύνταξη
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Πώς συνέβη 19.01.26

Δραματικές ώρες στην Ισπανία - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Αγρίνιο και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στο πρωτάθλημα, ξεφεύγοντας εννιά βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή
Ευλογίες Μακρόν 19.01.26

Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύνταξη
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Σύνταξη
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο 19.01.26

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Επιμένει στο Νόμπελ 19.01.26

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Σύνταξη
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο