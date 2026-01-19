Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Ευθύνες στην Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και νέα επίθεση στη Νορβηγία γιατί δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάψει να ασχολείται με τη Γροιλανδία και να δει «τι έκανε» στο ουκρανικό.

Μιλώντας στο SkyNews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι αποφασισμένος 100% να προχωρήσει στο σχέδιό του να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες, έως ότου πάρει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία.

«Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε πού τις έχει οδηγήσει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη – όχι στη Γροιλανδία».

«Δεν σχολιάζω»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει ακόμη και με χρήση στρατιωτικής βίας, για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αν δεν του επιτρέψουν να την «αγοράσει». Όταν ρωτήθηκε αν τελικά θα χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, απάντησε: «Δεν σχολιάζω».

Και αρνήθηκε να παραδεχθεί ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν είναι κυβερνητική απόφαση, αλλά απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής του θεσμού.

Έχοντας νωρίτερα στείλει επιστολή στον Νορβηγό πρωθυπουργό, επιμένοντας ότι δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος «να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη» επειδή δεν του είχε απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, επέμεινε στη θέση του.

«Η Νορβηγία την ελέγχει πλήρως, παρά τα όσα λένε», είπε στο SkyNews. Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά είναι υπό τον πλήρη έλεγχό τους», δήλωσε.

Κίνα προς Τραμπ: Σταματήστε να παίζετε το χαρτί της «κινεζικής απειλής»

Στο μεταξύ, το Πεκίνο επιτέθηκε στις ΗΠΑ, που χρησιμοποιούν την κινεζική απειλή ως δικαιολογία για να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γουό Τζιακούν, δήλωσε:

«Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την λεγόμενη “κινεζική απειλή” ως πρόσχημα για την επιδίωξη εγωιστικών κερδών».

Στη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Πεκίνο, ο Γκουό Τζιακούν επισήμανε:

«Η Κίνα έχει δηλώσει τη θέση της επανειλημμένα για τη Γροιλανδία. Το διεθνές δίκαιο, που βασίζεται στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το θεμέλιο της τρέχουσας διεθνούς τάξης και πρέπει να τηρείται».