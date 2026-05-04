Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».
Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες – εκ των οποίων οι δύο σοβαρά – έκανε λόγο πριν από λίγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Λειψία, αναφερόμενη στο περιστατικό με αυτοκίνητο το οποίο νωρίτερα απόψε έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Πρώτα το αυτοκίνητο παρέσυρε μια ποδηλάτη.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Taigo και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».
🇩🇪 Allemagne | Attaque
🔴 À Leipzig, un homme a foncé à 70 km/h sur des piétons, faisant 2 morts.
📍 Les autorités parlent d’une attaque et non d’un accident.
Votre réaction ?#KronikInsights #Allemagne #Urgent
— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) May 4, 2026
Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία, ενώ τα καταστήματα της περιοχής έκλεισαν άμεσα. Στο κέντρο της Λειψίας έχει δημιουργηθεί επίσης κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται π.χ. σε κατάσταση σοκ και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.
Las imágenes del atropello en Leipzig, Alemania, que conmocionan.pic.twitter.com/ppuuT217jB
— CapitanNews (@CapitanNews23) May 4, 2026
Σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα απόψε οι τοπικές αρχές θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για το περιστατικό.
