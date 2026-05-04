Πέθανε η Κλερ Μοριέ – Από το ντεμπούτο στον Τριφό στην αναγέννηση της Αμελί

Η ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Κλερ Μοριέ, που πρωταγωνίστησε σε πολλές μεγάλες επιτυχίες του γαλλικού κινηματογράφου, όπως στο Κλουβί με τις Τρελές και την Αμελί, απεβίωσε την Κυριακή, σε ηλικία 97 ετών.

Την είδηση για τον θάνατο της Γαλλίδας ηθοποιού ανακοίνωσε το AFP τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

Η Μοριέ είχε «αξιοσημείωτη καριέρα» σημείωσε το Paris Match.

Γεννημένη ως Οντέτ Αγκραμόν στο Σερέ, στη νότια Γαλλία, κοντά στα ισπανικά σύνορα, υιοθέτησε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Κλερ Μoριέ πριν ξεκινήσει μια θεατρική καριέρα τη δεκαετία του 1950, ενώ παράλληλα αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της ζωής της στον κινηματογράφο.

Το 1959, το γαλλικό κοινό την ανακάλυψε στον ρόλο της μητέρας του Ζαν-Πιερ Λεό στην ταινία του Φρανσουά Τριφό Τα 400 Χτυπήματα, μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες της Νουβέλ Βαγκ.

Το 1963 συμπρωταγωνίστησε με τους Φερναντέλ και Μπουρβίλ στην ταινία Ο Σύζυγος της Γυναίκας Μου, μια μεγάλη επιτυχία του γαλλικού κινηματογράφου, όπου υποδύθηκε τη σύζυγο των δύο κορυφαίων ηθοποιών της εποχής.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έπαιξε στο Κλουβί με τις Τρελές, μια ταινία που έκανε πάταγο στη Γαλλία και το εξωτερικό, υποδυόμενη τη Σιμόν, την πρώην σύντροφο του Ρενάτο Μπάλντι, ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ με drag queens στο Σεν-Τροπέ.

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, το 2001, έπαιξε σε άλλη μία ταινία που θα άφηνε το στίγμα της στον κινηματογράφο, στο λυρικό Αμελί του Ζαν-Πιερ Ζενέ, στον ρόλο μιας πρώην καλλιτέχνιδας τσίρκου και νυν ιδιοκτήτριας του καφέ στη Μονμάρτη όπου εργαζόταν η νεαρή πρωταγωνίστρια.

Η Μοριέ, που ήταν υποψήφια για Σεζάρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ζαν-Ρενό Γκαρσιά.