Το αφήγημα MAGA γυρίζει μπούμερανγκ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει να αντιμετωπίσει πλέον μόνο τους πολιτικούς του αντιπάλους· βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι πιο επίμονο και πιο δύσκολο να ελεγχθεί: τη φθορά της κοινής γνώμης.

Καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα σταθερό προβάδισμα της απόρριψης έναντι της αποδοχής, ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει το αφήγημα της «ισχυρής ηγεσίας» να ραγίζει από το βάρος των πραγματικών επιπτώσεων των επιλογών του — από τη βία που αποδίδεται στο ICE και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για φθηνότερη καθημερινότητα, μέχρι τους δασμούς και τις αμφιλεγόμενες διεθνείς παρεμβάσεις. Η πολιτική του παραμένει θορυβώδης – η δημοτικότητά του, όμως, υποχωρεί σιωπηλά.

O Τραμπ και η καθοδική πορεία στις δημοσκοπήσεις

Την εικόνα της φθίνουσας πορείας επιβεβαιώνει το Pew Research Center, ένα από τα πλέον αξιόπιστα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων στις ΗΠΑ. Σε πρόσφατη έρευνά του, μόλις το 27% των Αμερικανών δηλώνει ότι στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ σε «όλα ή στα περισσότερα» από τα σχέδιά του, ενώ το 52% απαντά ότι υποστηρίζει «λίγα ή κανένα». Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η υποχώρηση της στήριξης καταγράφεται ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, στοιχείο που εντείνει τους προβληματισμούς για τη συνοχή της πολιτικής του βάσης.

Όπως αναφέρει άλλη πηγή, το RealClearPolitics, σύμφωνα με τον μέσο όρο δημοσκοπήσεων, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει εκ νέου πτωτική πορεία κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία. Όπως αποτυπώνεται στο γράφημα, το καθαρό ισοζύγιο μεταξύ έγκρισης και απόρριψης γίνεται ξανά αρνητικό μέσα στους πρώτους μήνες του 2025. Στις 29 Ιανουαρίου 2025, το ποσοστό έγκρισης ανέρχεται στο 44,8%, ενώ η απόρριψη φτάνει το 50,3%, οδηγώντας σε καθαρή δημοτικότητα –5,5%. Έναν χρόνο αργότερα, στις 25 Ιανουαρίου 2026, η εικόνα επιδεινώνεται περαιτέρω, με την έγκριση να υποχωρεί στο 42,8% και την απόρριψη να αυξάνεται στο 54,8%, διαμορφώνοντας αρνητικό ισοζύγιο –12%.

Η τάση αυτή θυμίζει την εξέλιξη της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, όταν η δημοτικότητά του κατέγραψε σημαντική πτώση προς το τέλος της περιόδου 2017–2021. Τον Ιανουάριο του 2021, λίγο πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, η έγκριση είχε περιοριστεί στο 39,3%, ενώ η απόρριψη είχε εκτοξευθεί στο 57,6%, με καθαρή δημοτικότητα –18,3%. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι, παρά την επανεκλογή του, ο Τραμπ αντιμετωπίζει και πάλι αυξημένη κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία αποτυπώνεται γρήγορα στις δημοσκοπήσεις.

Η υπόθεση ICE και η οργή των πολιτών

Η πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ και οι επιθετικές ενέργειες των πρακτόρων του ICE έχουν αποτελέσει κρίσιμη αιτία για την πτώση της δημοτικότητας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, μόλις το 39% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται την μετανάστευση, ενώ πάνω από το 50% δηλώνει αποδοκιμασία.

Επιπλέον, ένα ποσοστό 58% θεωρεί ότι οι πράκτορες του ICE «έχουν υπερβεί τα όρια» μετά από τη σύλληψη και τον θάνατο ατόμων στη Μινεάπολις που οδήγησε σε ευρεία δημόσια κατακραυγή.

Η ένταση αυτή πυροδότησε εσωτερικές αντιδράσεις ακόμα και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και έθεσε υπό αμφισβήτηση την προεκλογική υπόσχεση ότι η αυστηρότερη επιβολή των νόμων για τη μετανάστευση θα ενίσχυε τη στήριξη για την κυβέρνησή του.

Οι προεκλογικές υποσχέσεις για τις τιμές και οι δασμοί

Προεκλογικά, ο Τραμπ είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους ότι θα μείωνε το κόστος ζωής και τις τιμές για τους καταναλωτές. Ωστόσο, δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 73% των Αμερικανών αναμένει αύξηση των τιμών λόγω της πολιτικής δασμών που έχει εφαρμόσει, και ότι πολλοί πολίτες θεωρούν την επιβολή δασμών υπεύθυνη για την αύξηση στο κόστος των καταναλωτικών αγαθών.

Παράλληλα, η επιβολή δασμών προκάλεσε διεθνείς εντάσεις — για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός του Καναδά χαρακτήρισε «πολύ ανόητους» τους δασμούς των ΗΠΑ σε προϊόντα αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων, σε μια κίνηση που πυροδότησε αντίποινα και εντεινόμενη οικονομική αβεβαιότητα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με το Euronews.

Αν και οι δασμοί αποσκοπούσαν στο να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, τα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των Αμερικανών — ιδιαίτερα στις τιμές βασικών προϊόντων — έχουν ενισχύσει τη δυσφορία και έχουν επιβαρύνει την εικόνα του Τραμπ στην κοινή γνώμη.

Εξωτερική πολιτική και διεθνείς αντιδράσεις

Στο διεθνές πεδίο, η πολιτική του Τραμπ έχει δημιουργήσει επιπλέον κρίσεις που επηρεάζουν την εικόνα του. Τον Ιανουάριο του 2026, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα, περιλαμβανομένης της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν παγκόσμιες επικρίσεις ότι η επέμβαση δεν ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Η κατάσταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κράτη και οργανισμούς υπέρ της ειρηνικής λύσης και του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, η προσπάθεια του Τραμπ να ενσωματώσει τη Γροιλανδία σε μια ευρύτερη αμερικανική στρατηγική έχει προκαλέσει διπλωματική ένταση με τη Δανία και άλλους συμμάχους, ενώ οι συνομιλίες ανάμεσα στις χώρες συνεχίζονται για να αντιμετωπιστούν οι εντάσεις και να διασφαλιστεί ο σεβασμός της κυριαρχίας του νησιού.

Η προσέγγιση αυτή στην εξωτερική πολιτική — από στρατιωτικές επεμβάσεις ως αμφιλεγόμενες γεωστρατηγικές αξιώσεις — επιβαρύνει περαιτέρω την εικόνα του στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μεταξύ των μετριοπαθών ψηφοφόρων και των ανεξάρτητων.

Απόρριψη και πόλωση στην αμερικανική κοινωνία

Συνολικά, οι επιδόσεις του Τραμπ αντικατοπτρίζουν μια βαθιά πολωμένη αμερικανική κοινωνία. Ενώ διατηρεί υψηλή υποστήριξη στους σκληρούς του υποστηρικτές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών απορρίπτει πολλούς από τους χειρισμούς του — ειδικά στον τομέα της μετανάστευσης, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής.

Αυτή η διαφορά ανάμεσα στην έγκριση και την απόρριψη — με αυξημένα ποσοστά αποδοκιμασίας για βασικές πολιτικές επιλογές — αποτελεί πιθανό πολιτικό πρόβλημα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών και επηρεάζει καθοριστικά τη θέση του Τραμπ τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή.

