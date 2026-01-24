newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.01.2026 | 19:01
Νεκρός στη Μινεάπολη από πυροβολισμούς της ICE
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24 Ιανουαρίου 2026, 18:00

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ και εμπνευστής και επικεφαλής του «κινήματος» MAGA (Make America Great Again) εμφανίζεται να φτιάχνει έναν ιδιωτικό διεθνή οργανισμό, με πρόσχημα την «ειρήνη» στη Γάζα, τον οποίο ονομάζει Συμβούλιο Ειρήνης, να απαιτεί τη Γροιλανδία, ή πιο σωστά τις σπάνιες γαίες που η Γροιλανδία διαθέτει, να εισβάλει στη Βενεζουέλα και να «συλλαμβάνει» τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο…

Οι κινήσεις των MAGA

Απειλεί την ΕΕ με δασμούς και απαξιώνει το ΝΑΤΟ. Συνομιλεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν που η ΕΕ έχει δαιμονοποιήσει λόγω Ουκρανίας, αποθεώνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και «αδειάζει» του Κούρδους στη Συρία, υποστηρίζοντας το νέο καθεστώς υπό τον Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, γνωστό με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι. Ένας Σύρος τζιχαντιστής, υψηλόβαθμο στέλεχος της Αλ Κάιντα από το 2003 ως το 2016, ηγέτης του Μετώπου Αλ Νούσρα (συριακού παραρτήματος της Αλ Κάιντα) από το 2012 ως το 2016 και ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ από το 2017, ο οποίος από τις 8 Δεκεμβρίου 2024 είναι ο ντε φάκτο αρχηγός του κράτους της Συρίας, έχοντας κοντύνει το μούσι και φορέσει ένα δυτικό κουστούμι, για τις ανάγκες του νέου και διεθνώς αποδεκτού ρόλου του.

Την ίδια στιγμή οι διπλωμάτες αναγνωρίζουν αποχρώσες ενδείξεις, ότι Τραμπ συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα, σε ένα νέο σχέδιο διαμοιρασμού του κόσμου σε ζώνες επιρροής.

Για κάποιους μάλιστα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα λήξει με τους όρους του Πούτιν ενώ σε κάποια χρόνια, η διαμάχη Κίνας – Ταϊβάν θα λήξει με τους όρους του Πεκίνου και όλα με τις ευλογίες του Τραμπ.

Σε όλο αυτό το σκηνικό ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το Ισραήλ συνεχίζουν να έχουν τις ΗΠΑ στο πλευρό τους, κατά το σύνηθες.

Και όλα αυτά με δημόσιες δηλώσεις, μακέτες και business plan, απειλές και έναν απροκάλυπτο «πόλεμο» με όρους οικονομικού ιμπεριαλισμού, ενώ ο Τραμπ διακηρύττει ότι οι ΗΠΑ αφήνουν πίσω τον ρόλο του «παγκόσμιου χωροφύλακα» και περιορίζονται στα του οίκου τους, προκειμένου να κάνουν την Αμερική Μεγάλη Ξανά (MAGA).

Οι ΗΠΑ περιορίζονται στη σφαίρα επιρροής τους

Στην πραγματικότητα αφήνουν όσα αυτή τη στιγμή δεν τους συμφέρουν και περιορίζονται στην ασφαλή σφαίρα επιρροής τους, δίνοντας το δικαίωμα και στους υπόλοιπους ισχυρούς του κόσμου να πράξουν αναλόγως, με ένα και μόνο αντίτιμο, να μην τους ενοχλούν και να μην παρεμβαίνουν στα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Πόσο διαφορετικός είναι όμως ο Τραμπ από τους προέδρους των ΗΠΑ των δύο τελευταίων αιώνων;

Η απάντηση των διπλωματών είναι «πολύ», ωστόσο αυτό δεν έγκειται στην εφαρμογή της λογικής του MAGA, η οποία πάντα υπαγόρευε τις αποφάσεις στις ΗΠΑ, αλλά στον τρόπο και κυρίως στην επικοινωνία.

Οι MAGA αποκαλύπτουν την ωμή πραγματικότητα δεκαετιών

Ο Τραμπ απλά δεν φοβάται να πει τα πράγματα τόσο ωμά, όσο είναι. Να τα διατάξει τόσο ωμά όσο είναι. Και να τα παρουσιάσει τόσο ωμά, όσο είναι.

Με τον MAGA της υπερδύναμης στην πραγματικότητα  να διαφοροποιείται στο πώς επικοινωνεί τις κινήσεις του και στο ότι επιλέγει αντί να μιλά για «επιβολή του διεθνούς δικαίου» να μιλά για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.

Εξοργίζει τους «συμμάχους» του απλά γιατί λέει δημόσια ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός». Και τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους. Εάν μπορούν.

Άλλωστε όπως παραδέχονται οι πλέον ειλικρινείς των διπλωματών το «διεθνές δίκαιο» δεν είναι «αστικό δίκαιο». Είναι μία σειρά κανόνων που επιδέχονται «ερμηνείας», διαθέτουν ευελιξία και τελικά παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες «προσαρμογής» ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται χωρίς περιτύλιγμα διεθνούς δικαίου

Όσοι δε βρέθηκαν σε διπλωματικά γραφεία το 2000, υπενθυμίζουν προς επιβεβαίωση των λεγομένων τους τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ, όπου οι ΗΠΑ είχαν αγνοήσει πλήρως τον ΟΗΕ και είχαν φέρει με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας το διεθνές δίκαιο στα μέτρα τους, ενώ την ίδια στιγμή χρησιμοποιούσαν την ΕΕ ως μία ένωση γραφειοκρατών, που δεν μπορεί να λάβει ούτε μία απόφαση και να την εφαρμόσει.

Ακόμα υπενθυμίζουν τη διαχρονική πολιτική των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, σημειώνοντας τα παραδείγματα των παρεμβάσεων σε Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Χιλή και Παναμά.

Και τότε ο στοίχημα ήταν οι business όπως λένε, που όμως γίνονταν κάτω από το τραπέζι και έλειπε το σόου.

Στην εποχή των MAGA, οι business έχουν βγει στο φως, δεν ντρέπονται να τις προτάξουν, όχι απλά να τις ομολογήσουν ενώ την ίδια στιγμή προβάλλουν τα πεπραγμένα τους σε ένα δημόσιο σόου. Ένα σόου που αποκαλύπτει την ωμή πραγματικότητα και «εξοργίζει».

Αναδιάρθρωση δυνάμεων

Για τους διπλωμάτες είναι σαφές ότι κάθε 60-70 χρόνια γίνεται και ένας παγκόσμιος πόλεμος, από την εποχή του Ναπολέοντα, όπως λένε. Και δεύτερον κάθε μερικές δεκαετίες γίνεται μία αναδιάρθρωση του παγκόσμιου συστήματος, σε ένα μπρα ντε φερ ανάδειξης νέων δυνάμεων.

Αυτή όπως σημειώνουν είναι η εποχή της αναδιάρθρωσης. Και αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι ότι παίζει το παιχνίδι και βρίσκει ενδεχομένως μία ανταπόκριση τόσο από τους Ρώσους, όσο ίσως και από τους Κινέζους.

Την ίδια στιγμή κανείς δεν ασχολήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί να μην ασχολείται με τους τοπικούς πολέμους στην Αφρική και όχι μόνο.

Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τη διεθνή τάξη πραγμάτων είναι να αντιμετωπίσει την κίνηση των τεκτονικών πλακών στη γεωπολιτική, το κλείσιμο των παλιών και την ενεργοποίηση των νέων ρηγμάτων χωρίς να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο και να επιτευχθεί η απαιτούμενη αναδιάρθρωση δυνάμεων.

Και πάντα εις βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων, στην Ουκρανία, στη Συρία, στη Γάζα, στην Υεμένη, στη Σομαλία, στην Αφρική και αλλού.

Η διαχρονική αδυναμία της Ευρώπης

Όσο για την Ευρώπη, οι διπλωμάτες αναγνωρίζουν την πλήρη ανυπαρξία της εδώ και δεκαετίες, καθώς και την πλήρη υποταγή της στα συμφέροντα της Ουάσιγκτον.

Πολλοί από αυτούς άλλωστε δεν ξεχνούν τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις απαξίωσης από σειρά αμερικανών αξιωματούχων κατά καιρούς, όπως ο αμερικανός αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι αλλά και ο αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Ντόναλντ Ράμφσελντ. Δηλώσεις που δεν γίνονταν εν κρυπτώ, αλλά είναι καταγεγραμμένες σε επίσημα πρακτικά.

Ενώ ο ΟΗΕ στέκει απαξιωμένος, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης, επί σειρά δεκαετιών.

Στο αν είμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, ενώ αυτή η νέα τάξη πραγμάτων παλεύει να βρει τις ισορροπίες της, οι διπλωμάτες απαντούν μάλλον αρνητικά, αφού όπως τονίζουν τα πράγματα «μέχρι στιγμής δείχνουν να δουλεύουν καλά». Ο παράγοντας του απρόοπτου ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί αφού το ενδεχόμενο να στραβώσει κάτι πάντα είναι εκεί.

Στο τι μέλλει γενέσθαι με τα του οίκου μας και αν τα ελληνοτουρκικά ή το Κυπριακό μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός ντόμινο εξελίξεων που προκαλούν οι κινήσεις των τεκτνονικών πλακών της γεωπολιτικής, αυτό όπως λένε είναι πιθανό. Και ο χειρισμός θα είναι το ίδιο ωμός, αναδεικνύοντας τον κυνισμό των λύσεων. Και ίσως να αποτελέσει μία επώδυνη αλλά ρεαλιστική διέξοδο.

Κατά τα άλλα επιμένουν να υπενθυμίζουν πως το παιχνίδι που παίζεται είναι πολύ μεγάλο και εν τέλει «This is America». Με MAGA ή χωρίς…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Business
Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Μπέρνλι φέρνοντας ισοπαλία με 2-2. Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Σύνταξη
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
Ό,τι γυαλίζει 24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)

Ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26' ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0) και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00).

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 24.01.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών
«Αντικοινωνικό έργο» 24.01.26

Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών

«Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος έχει παραδεχθεί στη Βουλή ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και της μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
Στεγαστική κρίση 24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery
inTown 24.01.26

Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα
Παρασκήνιο 24.01.26

Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Για... «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέριμνος, περιμένει τη σειρά του με τα χιονοπέδιλα επ' ώμου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο