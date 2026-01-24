newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραμπ: Ολοι όσους πέρασε «γενεές δεκατέσσερις» στο Νταβός
Διεθνής Οικονομία 24 Ιανουαρίου 2026, 00:14

Τραμπ: Ολοι όσους πέρασε «γενεές δεκατέσσερις» στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε... αυθόρμητα να γράψει μερικές από τις μελανές σελίδες της φετινής διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
A
A
Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός να ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβάλει τελικά τους εκβιαστικούς δασμούς με τους οποίους απειλούσε τις χώρες που θεωρούσε ότι έμπαιναν εμπόδιο στις βλέψεις του να καταλάβει τη Γροιλανδία, μπορεί να απέκλεισε τη χρήση βίας για να πετύχει τον στόχο του, όμως, κατάφερε… αυθόρμητα να γράψει μερικές από τις μελανές σελίδες φετινής διοργάνωσης, προκαλώνας αλγεινή εντύπωση με τον τρόπο με τον οποίο «στόλισε» ομοτίμους του για τις πολιτικές που δεν τον βρίσκουν σύμφωνο.

Ο γνωστός για την αμετροέπειά του και το ανάρμοστο -έως αγοραίο- ύφος του πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την άποψή του για ορισμένους δυτικούς πολιτικούς ηγέτες και επανέλαβε την κριτική του για ένα συγκεκριμένο μέλος του ΝΑΤΟ. Ιδού οι πιο χαρακτηριστικές διατυπώσεις του, όπως τις συγκέντρωσε το CNBC.

Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε στο Νταβός την Τρίτη φορώντας σκούρα, ανακλαστικά γυαλιά ηλίου, προκαλώντας τον Τραμπ να ρωτήσει στην ομιλία του: «Τι στο διάολο συνέβη;».

«Τον είδα χθες με τα όμορφα γυαλιά ηλίου του», είπε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Το γραφείο του Μακρόν εξέδωσε ανακοίνωση αργότερα για να διευκρινίσει ότι ο πρόεδρος επέλεξε να φορέσει γυαλιά ηλίου τύπου αεροπόρου για να προστατεύσει τα μάτια του λόγω ενός σπασμένου αιμοφόρου αγγείου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μακρόν, ο οποίος δεν ανέφερε το όνομα του Τραμπ, αξιοποίησε το βήμα του φόρουμ για να προειδοποιήσει για τη μετάβαση σε «έναν κόσμο χωρίς κανόνες» και καταδίκασε τους «τυράννους».

Στην ομιλία του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μακρόν να συμφωνήσει στην αύξηση των τιμών των φαρμάκων στη Γαλλία, λέγοντας: «Μας εκμεταλλεύεστε εδώ και 30 χρόνια».

Η γαλλική προεδρία απάντησε ότι αυτό ήταν «ψευδής είδηση» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με ένα GIF του Τραμπ που επαναλαμβάνει την ίδια φράση μπροστά από ένα μικρόφωνο.

«Ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος @EmmanuelMacron αύξησε τις τιμές των φαρμάκων», δήλωσε η γαλλική προεδρία την Τετάρτη.

«Δεν καθορίζει τις τιμές τους. Αυτές ρυθμίζονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και, στην πραγματικότητα, έχουν παραμείνει σταθερές. Όποιος έχει πάει σε γαλλικό φαρμακείο το γνωρίζει αυτό», πρόσθεσαν.

Καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι έδωσε μία από τις πιο καυστικές ομιλίες στο Νταβός, καλώντας τις «μεγάλες δυνάμεις» να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την οικονομική τους δύναμη ως όπλο και προτρέποντας τις «μεσαίες δυνάμεις» να δράσουν από κοινού, «γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, θα βρεθούμε στο μενού».

«Ο Καναδάς παίρνει πολλά δωρεάν από εμάς, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του την επόμενη μέρα. «Θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν και πολύ ευγνώμων».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις δηλώσεις».

Αφού έφυγε από το Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απέσυρε την πρόσκλησή του προς τον Κάρνι να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Ο Κάρνι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκόπευε να συμμετάσχει στο συμβούλιο, αλλά οι λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών όρων, δεν είχαν ακόμη διευθετηθεί. Σημειωτέον ότι τα μόνιμα μέλη πρέπει να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα.

Ισπανία

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς την Ισπανία σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες.

Η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ συμφώνησε τον Ιούνιο του περασμένου έτους να υπερδιπλασιάσει τις αμυντικές δαπάνες από το 2% του ΑΕΠ στο 5% έως το 2035.

Ωστόσο, η Ισπανία πέτυχε να εξαιρεθεί, επιτρέποντας στις δαπάνες της να παραμείνουν στο 2% περίπου.

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την Ισπανία, γιατί δεν το κάνουν; Μάλλον θέλουν να επωφεληθούν δωρεάν, έτσι;» είπε ο Τραμπ. «Όλες οι χώρες εκτός από την Ισπανία αύξησαν τις δαπάνες τους στο 5%. Δεν ξέρω γιατί. Θα πρέπει να μιλήσουμε με την Ισπανία».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει να αναγκάσει την Ισπανία να πληρώσει για την άρνησή της να επιτύχει τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες και πρόσφατα δήλωσε ότι η Μαδρίτη «δεν έχει καμία δικαιολογία» να πληρώνει λιγότερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε τον Ιούνιο του περασμένου έτους ότι θεωρεί τις τρέχουσες αμυντικές δαπάνες της χώρας, που ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ, «επαρκείς, ρεαλιστικές και συμβατές με το κράτος πρόνοιας».

Ελβετία

Η πρώην πρόεδρος της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ – Σούτερ, ήταν μεταξύ εκείνων στους οποίους… τα έψαλε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

Αναφερόμενος σε αυτήν ως την «πρωθυπουργό» της Ελβετίας, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι έλαβε τηλεφώνημα από την Keller-Sutter μετά την απειλή του να αυξήσει τους δασμούς στα ελβετικά προϊόντα στο 30%.

«Είπε: “Όχι, όχι, όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, 30%. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Είμαστε μια μικρή, μικρή χώρα”. Εγώ απάντησα: “Ναι, αλλά έχετε ένα μεγάλο, μεγάλο έλλειμμα”», είπε ο Τραμπ. «Με τσάντισε άσχημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά από εκείνη την τηλεφωνική συνομιλία αύξησε τους δασμούς της Ελβετίας στο 39%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δασμών που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του σε μια χώρα.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στα ελβετικά προϊόντα στο 15%. Η θητεία της Κέλερ-Σούτερ έληξε τον Δεκέμβριο.

Οι «χαμένες»… ανεμογεννήτριες

Δεν ήταν μόνο οι πολιτικοί ηγέτες που προκάλεσαν την οργή του Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας φανερός επικριτής της αιολικής ενέργειας, έβαλε στο στόχαστρο τις ανεμογεννήτριες.

«Υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε όλη την Ευρώπη», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός. «Υπάρχουν ανεμογεννήτριες παντού και είναι χαμένες. Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες έχει μια χώρα, τόσο περισσότερα χρήματα χάνει και τόσο χειρότερα τα πάει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Η Κίνα κατασκευάζει σχεδόν όλες τις ανεμογεννήτριες, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω κανένα αιολικό πάρκο στην Κίνα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Είναι ένας καλός τρόπος να το δει κανείς. Είναι έξυπνοι. Η Κίνα είναι πολύ έξυπνη. Τις κατασκευάζουν, τις πουλάνε για μια περιουσία, τις πουλάνε στους ηλίθιους που τις αγοράζουν, αλλά δεν τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι».

Η Κίνα, μια παγκόσμια υπερδύναμη στον τομέα της αιολικής ενέργειας, υπερασπίστηκε τη στρατηγική της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Τα σχόλια του Τραμπ αγνοήθηκαν επίσης από τον επίτροπο της ΕΕ για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Vestas, Χένρικ Αντερσεν.

«Πράγματι, έχουμε μια θεμελιωδώς διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις», σχολίασε καυστικά ο Χούκστρα στο CNBC.

Σε άλλη συνέντευξη, ο διευθύνων σύμβουλος της δανικής Vestas αμφισβήτησε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η αιολική ενέργεια δεν λειτουργεί. «Συνεχίζουμε ακριβώς στην πορεία που έχουμε χαράξει», δήλωσε ο Άντερσεν.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Markets
Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο
Διεθνής Οικονομία 21.01.26

Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο

Μια δεκαετία ραγδαίας αύξησης των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων σε ολόκληρη την ΕΕ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και αναδιαμορφώνει τις επιλογές διαβίωσης και σταδιοδρομίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία
"Sell America" 21.01.26

ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία

Την ώρα που οι φωνές για πώληση περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ όπως ομολόγων και μετοχών, πληθαίνουν στην Ευρώπη, κορυφαίος διαχειριστής assets, τους καλεί να το σκεφτούν ξανά.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο
Πόλο 23.01.26

Αυτή είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο πέρασε η Σερβία μετά τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία με 17-13. Στον μικρό τελικό οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στην μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις

Ο δήμαρχος της Νάπολι Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε ότι «η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε και θα την υλοποιήσουμε σύντομα»

Βάιος Μπαλάφας
Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»
Τραύμα 23.01.26

Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»

Σε μια ιστορική απόφαση που αναμοχλεύει τις σκοτεινές σελίδες του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, οι αρχές του Ντάλας αθώωσαν επίσημα τον Τόμι Λι Γουόκερ, έναν Αφροαμερικανό νέο άνδρα που εκτελέστηκε το 1956 για ένα έγκλημα που ήταν αδύνατον να έχει διαπράξει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενετία: Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Μπορεί το «καταραμένο» παλάτι να προσελκύσει αγοραστή;
Viral 23.01.26

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι - Μπορεί το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας να προσελκύσει αγοραστή;

Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
Ελλάδα 23.01.26

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

Οι κρίσεις γίνονται με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο