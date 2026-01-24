Τραμπ: Ολοι όσους πέρασε «γενεές δεκατέσσερις» στο Νταβός

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός να ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβάλει τελικά τους εκβιαστικούς δασμούς με τους οποίους απειλούσε τις χώρες που θεωρούσε ότι έμπαιναν εμπόδιο στις βλέψεις του να καταλάβει τη Γροιλανδία, μπορεί να απέκλεισε τη χρήση βίας για να πετύχει τον στόχο του, όμως, κατάφερε… αυθόρμητα να γράψει μερικές από τις μελανές σελίδες φετινής διοργάνωσης, προκαλώνας αλγεινή εντύπωση με τον τρόπο με τον οποίο «στόλισε» ομοτίμους του για τις πολιτικές που δεν τον βρίσκουν σύμφωνο.

Ο γνωστός για την αμετροέπειά του και το ανάρμοστο -έως αγοραίο- ύφος του πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την άποψή του για ορισμένους δυτικούς πολιτικούς ηγέτες και επανέλαβε την κριτική του για ένα συγκεκριμένο μέλος του ΝΑΤΟ. Ιδού οι πιο χαρακτηριστικές διατυπώσεις του, όπως τις συγκέντρωσε το CNBC.

Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε στο Νταβός την Τρίτη φορώντας σκούρα, ανακλαστικά γυαλιά ηλίου, προκαλώντας τον Τραμπ να ρωτήσει στην ομιλία του: «Τι στο διάολο συνέβη;».

«Τον είδα χθες με τα όμορφα γυαλιά ηλίου του», είπε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Το γραφείο του Μακρόν εξέδωσε ανακοίνωση αργότερα για να διευκρινίσει ότι ο πρόεδρος επέλεξε να φορέσει γυαλιά ηλίου τύπου αεροπόρου για να προστατεύσει τα μάτια του λόγω ενός σπασμένου αιμοφόρου αγγείου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μακρόν, ο οποίος δεν ανέφερε το όνομα του Τραμπ, αξιοποίησε το βήμα του φόρουμ για να προειδοποιήσει για τη μετάβαση σε «έναν κόσμο χωρίς κανόνες» και καταδίκασε τους «τυράννους».

Στην ομιλία του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μακρόν να συμφωνήσει στην αύξηση των τιμών των φαρμάκων στη Γαλλία, λέγοντας: «Μας εκμεταλλεύεστε εδώ και 30 χρόνια».

Η γαλλική προεδρία απάντησε ότι αυτό ήταν «ψευδής είδηση» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με ένα GIF του Τραμπ που επαναλαμβάνει την ίδια φράση μπροστά από ένα μικρόφωνο.

«Ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος @EmmanuelMacron αύξησε τις τιμές των φαρμάκων», δήλωσε η γαλλική προεδρία την Τετάρτη.

«Δεν καθορίζει τις τιμές τους. Αυτές ρυθμίζονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και, στην πραγματικότητα, έχουν παραμείνει σταθερές. Όποιος έχει πάει σε γαλλικό φαρμακείο το γνωρίζει αυτό», πρόσθεσαν.

Καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι έδωσε μία από τις πιο καυστικές ομιλίες στο Νταβός, καλώντας τις «μεγάλες δυνάμεις» να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την οικονομική τους δύναμη ως όπλο και προτρέποντας τις «μεσαίες δυνάμεις» να δράσουν από κοινού, «γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, θα βρεθούμε στο μενού».

«Ο Καναδάς παίρνει πολλά δωρεάν από εμάς, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του την επόμενη μέρα. «Θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν και πολύ ευγνώμων».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις δηλώσεις».

Αφού έφυγε από το Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απέσυρε την πρόσκλησή του προς τον Κάρνι να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Ο Κάρνι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκόπευε να συμμετάσχει στο συμβούλιο, αλλά οι λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών όρων, δεν είχαν ακόμη διευθετηθεί. Σημειωτέον ότι τα μόνιμα μέλη πρέπει να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα.

Ισπανία

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς την Ισπανία σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες.

Η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ συμφώνησε τον Ιούνιο του περασμένου έτους να υπερδιπλασιάσει τις αμυντικές δαπάνες από το 2% του ΑΕΠ στο 5% έως το 2035.

Ωστόσο, η Ισπανία πέτυχε να εξαιρεθεί, επιτρέποντας στις δαπάνες της να παραμείνουν στο 2% περίπου.

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την Ισπανία, γιατί δεν το κάνουν; Μάλλον θέλουν να επωφεληθούν δωρεάν, έτσι;» είπε ο Τραμπ. «Όλες οι χώρες εκτός από την Ισπανία αύξησαν τις δαπάνες τους στο 5%. Δεν ξέρω γιατί. Θα πρέπει να μιλήσουμε με την Ισπανία».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει να αναγκάσει την Ισπανία να πληρώσει για την άρνησή της να επιτύχει τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες και πρόσφατα δήλωσε ότι η Μαδρίτη «δεν έχει καμία δικαιολογία» να πληρώνει λιγότερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε τον Ιούνιο του περασμένου έτους ότι θεωρεί τις τρέχουσες αμυντικές δαπάνες της χώρας, που ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ, «επαρκείς, ρεαλιστικές και συμβατές με το κράτος πρόνοιας».

Ελβετία

Η πρώην πρόεδρος της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ – Σούτερ, ήταν μεταξύ εκείνων στους οποίους… τα έψαλε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

Αναφερόμενος σε αυτήν ως την «πρωθυπουργό» της Ελβετίας, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι έλαβε τηλεφώνημα από την Keller-Sutter μετά την απειλή του να αυξήσει τους δασμούς στα ελβετικά προϊόντα στο 30%.

«Είπε: “Όχι, όχι, όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, 30%. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Είμαστε μια μικρή, μικρή χώρα”. Εγώ απάντησα: “Ναι, αλλά έχετε ένα μεγάλο, μεγάλο έλλειμμα”», είπε ο Τραμπ. «Με τσάντισε άσχημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά από εκείνη την τηλεφωνική συνομιλία αύξησε τους δασμούς της Ελβετίας στο 39%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δασμών που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του σε μια χώρα.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στα ελβετικά προϊόντα στο 15%. Η θητεία της Κέλερ-Σούτερ έληξε τον Δεκέμβριο.

Οι «χαμένες»… ανεμογεννήτριες

Δεν ήταν μόνο οι πολιτικοί ηγέτες που προκάλεσαν την οργή του Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας φανερός επικριτής της αιολικής ενέργειας, έβαλε στο στόχαστρο τις ανεμογεννήτριες.

«Υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε όλη την Ευρώπη», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός. «Υπάρχουν ανεμογεννήτριες παντού και είναι χαμένες. Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες έχει μια χώρα, τόσο περισσότερα χρήματα χάνει και τόσο χειρότερα τα πάει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Η Κίνα κατασκευάζει σχεδόν όλες τις ανεμογεννήτριες, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω κανένα αιολικό πάρκο στην Κίνα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Είναι ένας καλός τρόπος να το δει κανείς. Είναι έξυπνοι. Η Κίνα είναι πολύ έξυπνη. Τις κατασκευάζουν, τις πουλάνε για μια περιουσία, τις πουλάνε στους ηλίθιους που τις αγοράζουν, αλλά δεν τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι».

Η Κίνα, μια παγκόσμια υπερδύναμη στον τομέα της αιολικής ενέργειας, υπερασπίστηκε τη στρατηγική της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Τα σχόλια του Τραμπ αγνοήθηκαν επίσης από τον επίτροπο της ΕΕ για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Vestas, Χένρικ Αντερσεν.

«Πράγματι, έχουμε μια θεμελιωδώς διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις», σχολίασε καυστικά ο Χούκστρα στο CNBC.

Σε άλλη συνέντευξη, ο διευθύνων σύμβουλος της δανικής Vestas αμφισβήτησε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η αιολική ενέργεια δεν λειτουργεί. «Συνεχίζουμε ακριβώς στην πορεία που έχουμε χαράξει», δήλωσε ο Άντερσεν.

Πηγή: ΟΤ