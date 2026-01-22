Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.
Viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν οι φωτογραφίες του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας όπου εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου αεροπόρου (τύπου aviator).
Η εμφάνιση αυτή του γάλλου προέδρου είχε σαν αποτέλεσμα οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech να σημειώσουν άνοδο σχεδόν 28% .
Ο όμιλος, στον οποίο ανήκει η γαλλική μάρκα πολυτελών γυαλιών σκελετών οράσεως και ηλίου Henry Jullien, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το μοντέλο που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01 με τιμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 659 ευρώ.
Αυτό «σίγουρα είχε έναν αντίκτυπο ‘γουάου!’ στη μετοχή», δήλωσε στο Ρόιτερς ο διευθύνων σύμβουλος της iVision Tech Στέφανο Φούλσιρ.
Το ράλι της μετοχής πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.
Μιμίδια (memes), σχόλια και εικασίες σχετικά με την εμφάνιση του Μακρόν κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιες αναφορές στην ταινία του 1986 Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.
Ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε.
Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, η οποία έγινε σε κλειστό χώρο, έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες χωρίς γυαλιά και είχε φανεί ότι το ένα μάτι του ήταν κατακόκκινο.
Ο ίδιος είχε καθησυχάσει όσους το πρόσεξαν, ενώ στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις είπε αρχικά: «Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Είναι, φυσικά, κάτι απολύτως ακίνδυνο».
