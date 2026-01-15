Με ματωμένο μάτι εμφανίστηκε ο Μακρόν – «Πάρτι» στο διαδίκτυο

Τσουνάμι σχολίων προκάλεσε στο διαδίκτυο το «κόκκινο μάτι» του Εμανουέλ Μακρόν, μετά από την εμφάνισή του στην αεροπορική βάση Ιστρ (Istres) για την καθιερωμένη ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Βίντεο από την εμφάνιση του Μακρόν:

Soyez fiers de notre pays, de nos armées, parce que cette fierté est légitime. pic.twitter.com/AMJkohspx2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 15, 2026

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν… άπειρες θεωρίες, αλλά τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αντιμετώπισαν το γεγονός ως ένα τυχαίο ιατρικό συμβάν το οποίο ο Πρόεδρος της Γαλλίας επέλεξε να διαχειριστεί με χιούμορ.

Τι προκάλεσε το κόκκινο μάτι; Σύμφωνα με τον ίδιο και αναφορές στον ξένο Τύπο, πρόκειται για μια ακίνδυνη ιατρική κατάσταση (πιθανότατα μια υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία – σπάσιμο αγγείου – ή μια μικρή φλεγμονή), την οποία ο Μακρόν χαρακτήρισε «μικρό ατύχημα».

Με τίτλο «France’s Macron laughs off “harmless” eye condition as he addresses troops», το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος αστειεύτηκε για την εμφάνισή του, ζητώντας συγγνώμη για την «αισθητικά δυσάρεστη» εικόνα του ματιού του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η βρετανική εφημερίδα The Independent εστίασε στην αναφορά του Μακρόν στο τραγούδι «Eye of the Tiger» των Survivor (από την ταινία Rocky III). Ο Μακρόν δήλωσε: «Δείτε το απλώς ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger”… για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας».

Το ABC News και οι Los Angeles Times αναπαρήγαγαν την είδηση σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος φορούσε γυαλιά ηλίου κατά την επιθεώρηση των στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο και ότι στη συνέχεια τα έβγαλε για να απευθύνει την ομιλία του «και τότε αποκαλύφθηκε το πρησμένο και κόκκινο μάτι του».

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως το France 24, σημείωσαν ότι σε αυτήν την ομιλία του ο Μακρόν αναφέρθηκε σε σοβαρά γεωπολιτικά θέματα όπως ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία.

Όλα αυτά, ωστόσο, δεν επηρέασαν ιδιαίτερα πολλούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ξεδίπλωσαν ποικίλα σενάρια, «εμπνεόμενοι» κυρίως από το θρυλικό χαστούκι το οποίο προκάλεσε σάλο πριν από μερικούς μήνες.