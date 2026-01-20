Ο Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο μάτι γι’ αυτό και φορούσε γυαλιά ηλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Πολλά ήταν τα σχόλια στα social media για το κατακόκκινο μάτι του Γάλλου προέδρου τις προηγούμενες ημέρες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες χωρίς γυαλιά και είχε φανεί ότι το ένα μάτι του ήταν κατακόκκινο.

Ο ίδιος είχε καθησυχάσει όσους το πρόσεξαν, ενώ στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις είπε αρχικά: «Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Είναι, φυσικά, κάτι απολύτως ακίνδυνο».

Η ομιλία του Μακρόν:

Soyez fiers de notre pays, de nos armées, parce que cette fierté est légitime. pic.twitter.com/AMJkohspx2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 15, 2026

Στη συνέχεια, κάνοντας χιούμορ, τόνισε: «Δείτε το, απλώς, ως μια ακούσια αναφορά στο ‘Eye of the Tiger’. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Macron on his red eye: Please excuse the rather unesthetic state of my eye. It is completely harmless. See it simply as an unintentional reference to the ‘eye of the tiger’ at the start of this year. For those who get the reference, it is a sign of determination. pic.twitter.com/1g1cdh98YI — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή παρουσία του Γάλλου προέδρου στις διαδικασίες του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός: