Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Νταβός της Ελβετίας
- Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες – Στους 40 οι νεκροί
- «Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας», λέει για την Γροιλανδία η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
Ο Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο μάτι γι’ αυτό και φορούσε γυαλιά ηλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.
Πολλά ήταν τα σχόλια στα social media για το κατακόκκινο μάτι του Γάλλου προέδρου τις προηγούμενες ημέρες
Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες χωρίς γυαλιά και είχε φανεί ότι το ένα μάτι του ήταν κατακόκκινο.
Ο ίδιος είχε καθησυχάσει όσους το πρόσεξαν, ενώ στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις είπε αρχικά: «Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Είναι, φυσικά, κάτι απολύτως ακίνδυνο».
Η ομιλία του Μακρόν:
Soyez fiers de notre pays, de nos armées, parce que cette fierté est légitime. pic.twitter.com/AMJkohspx2
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 15, 2026
Στη συνέχεια, κάνοντας χιούμορ, τόνισε: «Δείτε το, απλώς, ως μια ακούσια αναφορά στο ‘Eye of the Tiger’. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας».
Δείτε σχετικό βίντεο:
Macron on his red eye:
Please excuse the rather unesthetic state of my eye. It is completely harmless.
See it simply as an unintentional reference to the ‘eye of the tiger’ at the start of this year.
For those who get the reference, it is a sign of determination. pic.twitter.com/1g1cdh98YI
— Clash Report (@clashreport) January 15, 2026
Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή παρουσία του Γάλλου προέδρου στις διαδικασίες του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός:
- «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
- ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
- Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
- Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
- CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
- Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)
- Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις