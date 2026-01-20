Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα»

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του θέλει να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πλήρη έλεγχό του.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να καταστήσει την G7, της οποίας η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο» και για «συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Μακρόν:

‘We’re shifting to a world without rules. Imperial ambitions are resurfacing.’ President Macron references «fundamentally unacceptable tariffs used as leverage against sovereignty’ during his speech in Davos. This comes after Trump shared a text between the two on his socials pic.twitter.com/6LxmWYZOjx — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στο «δίκαιο του ισχυρότερου», λέγοντας πως είναι αποστομωτικό το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» του (σ.σ. το λεγόμενο και «εμπορικό μπαζούκα») εναντίον των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μιλώντας στα αγγλικά.

«Προτιμούμε την επιστήμη αντί για (σ.σ. τις θεωρίες συνωμοσίας) και προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός.

Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής

Ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε επίσης ότι δεν προβλέπεται να γίνει καμία «σύνοδος» της G7 την Πέμπτη στο Παρίσι, όπως είχε προτείνει αρχικά στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ με ένα SMS που ο τελευταίος έδωσε στη δημοσιότητα.

«Δεν προβλέπεται κάποια σύνοδος. Υπάρχει διάθεση από τη γαλλική προεδρία να συγκαλέσει μια», είπε μιλώντας με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο περιθώριο του Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.