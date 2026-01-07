«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, σε μια σπάνια εμφάνιση, αναφέροντας πώς εξανάγκασε το Παρίσι να συμφωνήσει να τριπλασιάσει τις τιμές των φαρμάκων, απειλώντας να αυξήσει τους δασμούς σε όλες τις γαλλικές εισαγωγές στην Αμερική. Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδοτούν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη εδώ και δεκαετίες και ισχυρίστηκε ότι η πολιτική του «Ευνοούμενου Έθνους» επέβαλε την ταχεία συμμόρφωση.

Απευθυνόμενος στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ζήτησε από τον Γάλλο ηγέτη να αυξήσει τις χρεώσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, επειδή οι Αμερικανοί πληρώνουν «14 φορές» περισσότερο από τους Γάλλους καταναλωτές – μια πρόταση που ο Γάλλος Πρόεδρος αρχικά αρνήθηκε.

Ο Ρεπουμπλικανός είπε ότι στη συνέχεια έθεσε τελεσίγραφο, λέγοντας στη Γαλλία να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει έναν εκπληκτικό δασμό 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σαμπάνιων και του κρασιού. Η απειλή του δασμού, ισχυρίστηκε ο Τραμπ, έκανε τον Μακρόν να υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Είπε ότι ο Γάλλος ηγέτης του είπε:

«Ντόναλντ, έχουμε συμφωνία. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον πληθυσμό, σε ικετεύω».

Trump humiliating Macron. It’s important to remember that this clownish behavior doesn’t diminish Macron, it reflects on the crass, classless nature of the Mafia boss in White House. pic.twitter.com/RX9A0cNWex — Sreemoy Talukdar (@sreemoytalukdar) January 6, 2026

Χλευάζοντας τους διεθνείς ηγέτες

«Όλες οι χώρες είπαν το ίδιο πράγμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο δασμός που απείλησε να επιβάλει στη Γαλλία ήταν «42 φορές πιο ακριβός» από αυτό που ζητούσε.

Συμφωνώντας με το αίτημά του, η Γαλλία αύξησε τις τιμές των φαρμάκων από 10 δολάρια ανά χάπι σε 30 δολάρια, ενώ οι τιμές στις ΗΠΑ μειώθηκαν.

Ούτε ο Μακρόν ούτε η γαλλική κυβέρνηση απάντησαν αμέσως μετά τις δηλώσεις του Τραμπ.

Σε συζητήσεις με άλλες χώρες, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι, μέσα σε μέσο όρο «3,2 λεπτά» μετά την απειλή επιβολής δασμών, οι ξένοι ηγέτες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν τις τιμές των φαρμάκων τους.

«Θα ήταν τιμή μας να τετραπλασιάσουμε τις τιμές των φαρμάκων μας, αν αυτό είναι που θέλετε», είπε ο Τραμπ για την υποτιθέμενη συνομιλία του με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν καθώς ο Τραμπ προωθεί την πολιτική του για την πλέον ευνοούμενη χώρα, η οποία στοχεύει στη μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ, συνδέοντας τις πληρωμές του Medicare με τις χαμηλότερες τιμές που χρεώνουν οι κατασκευαστές φαρμάκων σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε διαπραγματευτεί σημαντικές μειώσεις στις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, με μειώσεις «400, 500 και ακόμη και 600 τοις εκατό», και ανακοίνωσε ότι οι μειωμένες τιμές θα είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο μέσω ενός νέου ιστότοπου, του TrumpRx.gov.