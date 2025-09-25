newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Μακρόν απαντά στον Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι «θέμα αντίληψης» αφού «η επιστήμη είναι σαφής»
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:30

Ο Μακρόν απαντά στον Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι «θέμα αντίληψης» αφού «η επιστήμη είναι σαφής»

«Η επιστήμη πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρατηρήσεων», τονίζει ο Μακρόν, απαντώντας στον Τραμπ που χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως τη «μεγαλύτερη απάτη».

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα δεν είναι «θέματα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι αρκετά σαφής» επ’ αυτών, δήλωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, απαντώντας εμμέσως στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη χλεύασε τις αξιολογήσεις της επιστημονικής κοινότητας για το κλίμα.

«Η επιστήμη πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρατηρήσεων και των πολιτικών μας», επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας κατά τη διάρκεια μια ειδικής μίνι συνόδου για το κλίμα που διεξήχθη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Η επιστήμη πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρατηρήσεων και των πολιτικών μας»

«Μερικές φορές ακούμε τοποθετήσεις που θα επέτρεπαν να ριζώσει η ιδέα ότι τα ζητήματα του κλίματος ή της βιοποικιλότητας είναι κατά κάποιον τρόπο θέματα αντίληψης, ότι η επιστήμη δεν είναι τόσο σαφής», είπε ο Μακρόν, χωρίς να κατονομάσει κάποιον. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η επιστήμη είναι αρκετά σαφής», συμπλήρωσε.

«Σε κάθε περίπτωση, οι δεόντως διαπιστευμένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένοι από τους συναδέλφους τους, αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες. Επομένως, ας συνεχίσουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας στην επιστήμη», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος.

«H μεγαλύτερη απάτη»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για προτεραιότητα που θα θέσει στην G7, της οποίας η Γαλλία θα αναλάβει την προεδρία την ερχόμενη χρονιά.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι η κλιματική αλλαγή ήταν «η μεγαλύτερη απάτη» σε βάρος του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ

Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

Business
Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων από τη ΔΙΜΕΑ – Τι εντόπισαν οι ελεγκτές 

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων από τη ΔΙΜΕΑ – Τι εντόπισαν οι ελεγκτές 

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλεί ότι θα το κάνει. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Ο Λούλα εκτιμά ότι θα αποκασταθούν οι σχέσεις στη συνάντησή του με τον Τραμπ
Συνάντηση 25.09.25

Ο Λούλα εκτιμά ότι θα τα βρούνε με τον Τραμπ γιατί «υπάρχει χημεία»

«Πιστεύω ότι όλα θα λυθούν» στη συνάντησή μου με τον Τραμπ, υποστήριξε ο Λούλα, καθώς «υπήρξε χημεία» μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Εκλεισαν 4 αεροδρόμια στη Δανία εξαιτίας της πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Υπάρχουν ομοιότητες» 25.09.25

Κλείνουν 4 αεροδρόμια στη Δανία λόγω drones

Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται η αιτία για να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια και στη Δανία, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον ντε φάκτο πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα, πρώην… τζιχαντιστή αλ Τζολάνι
Δεύτερο τετ-α-τετ 25.09.25

Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας

Ενας πρώην... επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης τζιχαντιστής επισκέπεται την έδρα του ΟΗΕ και συναντιέται με τον αμερικανό πρόεδρο, φέροντας την ιδιότητα του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Τραμπ και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ»
«Δεν ήταν σύμπτωση» 25.09.25

Ο Τραμπ επιτίθεται για το «τριπλό σαμποτάζ σε βάρος του» και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ

«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ» ισχυρίζεται ο Τραμπ και ζητά τη διενέργεια έρευνας για τα προβλήματα με την κυλιόμενη σκάλα, τον τηλεϋποβολέα και τον ήχο κατά την ομιλία του.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
Ώρα για ειρήνη; 25.09.25

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι είναι γνωστό και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
«Ψήφος εμπιστοσύνης» 24.09.25

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν – Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»
Γ.Σ. ΟΗΕ 24.09.25

Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν - Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Σύνταξη
Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά
«Σημείο καμπής» 24.09.25

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, με άρθρο στον Guardian, καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για να καταστείλει την αντιπολίτευση. Προειδοποιεί ότι η Τουρκία κινδυνεύει από απολυταρχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι εφικτή λέει ο Μακρόν – Ο χρόνος πιέζει
Πυρηνικά και κυρώσεις 24.09.25

Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εφικτή λέει ο Μακρόν - Ο χρόνος πιέζει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πως η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά είναι ακόμα εφικτή «για λίγες ακόμα ώρες».

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Ελ. Βενιζέλος»: Κίνδυνος από τα ελικόπτερα
Παραβιάσεις πρωτοκόλλου 25.09.25

Κίνδυνος από τα ελικόπτερα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Γιατί γειτονικό ελικοδρόμιο εμποδίζει προσγειώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Κάθε μήνα μπορεί να καταγράφονται τουλάχιστον 2-3 «συναγερμοί», λένε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας
The Good Life 25.09.25

Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας

«Όλοι δώσατε τόσο δυνατές ερμηνείες, ήταν συγκλονιστικό», είπε μεταξύ άλλων ο Μάικλ Ντάγκλας σε πρόσφατη συνέντευξή του απευθυνόμενος στους Ντάνι ΝτεΒίτο, Κρίστοφερ Λόιντ και Μπραντ Ντούριφ

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλεί ότι θα το κάνει. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων
Πολιτική 25.09.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρεμιέρα για την εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σαλάτα να επιτίθεται τόσο στους εισαγγελείς, όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου. Τα λεγόμενά του έσπευσε να υιοθετήσει η ΝΔ. Το in επισημαίνει τι... ξέχασε να πει ο κ. Σαλάτας και την ταύτιση απόψεων με γνωστό σύμβουλο του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βραζιλία: Ο Λούλα εκτιμά ότι θα αποκασταθούν οι σχέσεις στη συνάντησή του με τον Τραμπ
Συνάντηση 25.09.25

Ο Λούλα εκτιμά ότι θα τα βρούνε με τον Τραμπ γιατί «υπάρχει χημεία»

«Πιστεύω ότι όλα θα λυθούν» στη συνάντησή μου με τον Τραμπ, υποστήριξε ο Λούλα, καθώς «υπήρξε χημεία» μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Εκλεισαν 4 αεροδρόμια στη Δανία εξαιτίας της πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Υπάρχουν ομοιότητες» 25.09.25

Κλείνουν 4 αεροδρόμια στη Δανία λόγω drones

Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται η αιτία για να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια και στη Δανία, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον ντε φάκτο πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα, πρώην… τζιχαντιστή αλ Τζολάνι
Δεύτερο τετ-α-τετ 25.09.25

Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας

Ενας πρώην... επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης τζιχαντιστής επισκέπεται την έδρα του ΟΗΕ και συναντιέται με τον αμερικανό πρόεδρο, φέροντας την ιδιότητα του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Τραμπ και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ»
«Δεν ήταν σύμπτωση» 25.09.25

Ο Τραμπ επιτίθεται για το «τριπλό σαμποτάζ σε βάρος του» και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ

«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ» ισχυρίζεται ο Τραμπ και ζητά τη διενέργεια έρευνας για τα προβλήματα με την κυλιόμενη σκάλα, τον τηλεϋποβολέα και τον ήχο κατά την ομιλία του.

Σύνταξη
Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035
Εκπομπές αερίων 25.09.25

Η Κίνα αναλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις

Η Κίνα ανακοινώνει δια του προέδρου της συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις, κάτι που δεν είχε πράξει ποτέ στο παρελθόν, υποσχόμενη τη μείωση των εκπομπών αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
