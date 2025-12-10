Τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φριντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ.

Μέχρι στιγμής οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα

Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και τη διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

Σύμφωνα με το Ελιζέ συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για τον λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την τηλεδιάσκεψη:

The leaders of France, Britain and Germany discussed #Ukraine with President Donald Trump in an effort “to try to move forward,” French President Emmanuel Macron and the Elysee say.https://t.co/usXmj97ytV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 10, 2025

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σημειώσει σε ανάρτησή του ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων οριστικοποιείται και θα παρουσιαστεί στο «κοντινό μέλλον» στις ΗΠΑ.

