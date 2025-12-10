Τραμπ: Είχε τηλεδιάσκεψη με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία
Συνεχίζονται οι συνομιλίες για να υπάρξει ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
- Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
- Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
- Πόσο μονογαμικοί είναι οι άνθρωποι; Περισσότερο από τους χιμπατζήδες, λιγότερο από τους κάστορες
- Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φριντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ.
Μέχρι στιγμής οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα
Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και τη διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.
Σύμφωνα με το Ελιζέ συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για τον λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.
Δείτε σχετική ανάρτηση για την τηλεδιάσκεψη:
The leaders of France, Britain and Germany discussed #Ukraine with President Donald Trump in an effort “to try to move forward,” French President Emmanuel Macron and the Elysee say.https://t.co/usXmj97ytV
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 10, 2025
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σημειώσει σε ανάρτησή του ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων οριστικοποιείται και θα παρουσιαστεί στο «κοντινό μέλλον» στις ΗΠΑ.
Η ανάρτηση Ζελένσκι στο Χ:
We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine.
Today’s schedule includes a conversation with the U.S. side regarding a…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
- Αγρότες: Δικαστικός κλητήρας πήγε σε μπλόκο και επέδωσε σε αγρότη αγωγή για χρέη [βίντεο]
- Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα» –
- Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
- Betsson: Μια ξεχωριστή προσφορά με 220 δώρα* χωρίς κατάθεση + ένα Γύρισμα στον τροχό
- LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
- LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
- Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις