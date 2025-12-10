Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία οριστικοποιεί το σχέδιο των 20 σημείων και θα το παρουσιάσει στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον», αν και αυτό αναμενόταν να γίνει την Τρίτη.

Ο Λαβρόφ είπε ότι ο Τραμπ είναι ο «μοναδικός Δυτικός ηγέτης» που κατανοεί τους λόγους που οδήγησαν στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες σήμερα, με θέμα την μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη.

Δείτε την ανάρτηση Ζελένσκι:

We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine. Today’s schedule includes a conversation with the U.S. side regarding a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Ο Ζελένσκι σημείωσε, επίσης, ότι μετά τις συνομιλίες θα πραγματοποιηθεί τηλεσύσκεψη με τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» (Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία).

«Εργαζόμαστε πολύ παραγωγικά για να εγγυηθούμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επίθεσης», πρόσθεσε.

Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στο Βερολίνο τη Δευτέρα

Το Reuters, επικαλούμενο δύο διπλωμάτες της ΕΕ που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε σήμερα ότι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν, θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο για να συζητήσουν το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία.

Μιλώντας στο Βερολίνο, όπου φιλοξένησε τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε τα σχέδια για νέες συνομιλίες.

«Τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας πρέπει να προστατευθούν… Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε περαιτέρω συντονιστικές συνομιλίες τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μερτς.

«Προετοιμαζόμαστε για μια αλλαγή στις διατλαντικές σχέσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να συνεχίσω να τις βλέπω ως μια εταιρική σχέση και ελπίζω ότι η Αμερική έχει την ίδια άποψη για τις σχέσεις της με την Ευρώπη και τη Γερμανία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γερμανός καγκελάριος.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη χειρίζεται τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι ηγέτες της είναι «αδύναμοι» και «δεν κάνουν καλή δουλειά σε πολλούς τομείς».

Τι λέει η Μόσχα για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην πιθανή αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, καθώς και στη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη του Κιέβου.

Μιλώντας στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το ανώτερο σώμα του κοινοβουλίου της χώρας, για θέματα ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να κηρύξει πόλεμο στην Ευρώπη.

«Ωστόσο, θα ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και της απαλλοτρίωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Και είμαστε ήδη προετοιμασμένοι για αυτή την απάντηση», δήλωσε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

‘We Are Ready To Respond’ – 🇷🇺 FM Lavrov Reiterates Putin’s Stance Russia does not seek to attack Europe, but is ready to respond in case of EU aggression towards it, he states – a line twisted by Western media in December to hype the «Russian threat» among its audience. pic.twitter.com/8oXrx3ycPD — RT_India (@RT_India_news) December 10, 2025

Ο Λαβρόφ για Τραμπ

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως τον «μοναδικό Δυτικό ηγέτη» που δείχνει «κατανόηση των λόγων που έκαναν τον πόλεμο στην Ουκρανία αναπόφευκτο».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ εξέφρασε την εκτίμηση της Μόσχας για τη δέσμευση του Τραμπ να επιδιώξει διάλογο για την επίλυση του πολέμου με διπλωματικά μέσα, αλλά σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «όχι μόνο δεν βιάζεται να άρει τις κυρώσεις, αλλά στην πραγματικότητα τις αυξάνει» κατά της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας συνέχισε κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες ότι «εμποδίζουν τεχνητά» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ υποστήριξε ότι η Δύση «δεν είναι ενωμένη» στο θέμα της επίλυσης του ζητήματος στην Ουκρανία.

«Αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, σε μία από τις συνεντεύξεις του, αξιολόγησε συνολικά τις ενέργειες της Ευρώπης για τον τεχνητό περιορισμό των συμφωνιών που θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος, εξασφαλίζοντας την εξάλειψη των ίδιων των βασικών αιτίων που αποτελούν το κύριο εμπόδιο σε αυτή την πορεία», δήλωσε ο Λαβρόφ, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια συνέντευξη αναφερόταν.

«Μιλάνε, αλλά δεν κάνουν τίποτα»

Ο Τραμπ επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα.

«Μιλάνε, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα», δήλωσε ο Τραμπ, περιγράφοντας τους ηγέτες της Ευρώπης ως «αδύναμους» επειδή θέλουν να είναι «πολιτικά ορθοί» και εκφράζοντας την άποψη ότι «δεν ξέρουν τι να κάνουν».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει Ευρωπαίους πολιτικούς που μοιράζονται τις απόψεις του, ακόμη κιι αν αυτό προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε απάντηση στις δηλώσεις του Τραμπ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα κάλεσε τις ΗΠΑ να σεβαστούν την εσωτερική πολιτική ζωή και τις δημοκρατικές επιλογές της Ένωσης.

«Αν είμαστε σύμμαχοι, πρέπει να ενεργούμε ως τέτοιοι – και οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρέμβουν στην εσωτερική πολιτική ζωή και τις δημοκρατικές επιλογές του άλλου», δήλωσε ο Κόστα τη Δευτέρα στην ετήσια διάσκεψη του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ στο Παρίσι.

Ο Κόστα επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικές κοσμοθεωρίες και «δεν μοιράζονται πλέον» την ίδια άποψη για τη διεθνή τάξη.