08.12.2025 | 22:23
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για βόμβα στα Καλύβια
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 21:57

Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε ότι το σχέδιο στο οποίο συμφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες θα εξεταστεί ξανά την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα «παραγωγικές» τις διαβουλεύσεις που είχε στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Το σχέδιο Κιέβου – Ευρώπης περιλαμβάνει 20 σημεία

Υπογράμμισε πως οι ειρηνευτικές προτάσεις οριστικοποιούνται και θα κοινοποιηθούν αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ. Το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει 20 σημεία, είπε ο Ζελένσκι, χωρίς συμβιβαστική λύση για εδαφικά ζητήματα.

«Θεωρώ ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο αύριο, κάποια στιγμή το βράδυ. Νομίζω πως θα το εξετάσουμε ξανά και θα το διαβιβάσουμε στις ΗΠΑ», είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος μετά το Λονδίνο ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την ηγεσία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αύριο Τρίτη ο ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ιταλία για διαβουλεύσεις με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου αφού έφτασε στις Βρυξέλλες:

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια ύψους 15 δισ. δολαρίων το 2026

Η Ουκρανία στερείται 800 εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση αμερικανικών όπλων που είχε σχεδιάσει να αποκτήσει φέτος με τη βοήθεια των Eυρωπαίων συμμάχων της, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Επανέλαβε ότι την ερχόμενη χρονιά, η χώρα του θα χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) που επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Τέλος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιβεβαίωσε τις αναφορές για ύποπτα drones που προσέγγισαν το αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα. «Θα διεξαχθεί έρευνα… Πράγματι, υπήρχαν drones», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Ιρλανδικά δημοσιεύματα ανέφεραν την Πέμπτη ότι πολεμικό πλοίο εντόπισε έως και πέντε drones να παραβιάζουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων κινούμενα προς το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων – Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της
Ο ρόλος του Βελγίου 08.12.25

Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία - Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της

Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να πάρει απόφαση για το πώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία - Μαίνεται η σύγκρουση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
«Θα ενεργήσουμε» 08.12.25

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο - «Σπόντες» Ευρωπαίων

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Συναγερμός 08.12.25

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Σύνταξη
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
