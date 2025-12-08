newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 20:17

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Spotlight

Η Συμμαχία των Προθύμων θέλει να στηρίξει την Ουκρανία μέχρι τέλους, όμως οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν δείχνουν τόσο… πρόθυμες να διαπραγματευτούν για το εδαφικό ζήτημα. Δηλαδή την μοίρα του Ντονμπάς και των περιφερειών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ τις οποίες η Ρωσία έχει ήδη προσαρτήσει.

«Αυτό που είναι κρίσιμο είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο. Αργότερα σήμερα, ο Ζελένσκι πρόκειται να ταξιδέψει μέσω της Μάγχης στις Βρυξέλλες, για να συναντηθεί με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε κάνοντας μια σύνοψη των συνομιλιών ότι «αυτό που είναι κρίσιμο σήμερα είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας, καθώς και η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών».

«Σήμερα, πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή συζήτηση για το κοινό διπλωματικό μας έργο με την αμερικανική πλευρά, ευθυγραμμίσαμε μια κοινή θέση σχετικά με τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας και της ανοικοδόμησης και συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα», είπε.

«Πραγματοποιήσαμε επίσης ξεχωριστή συζήτηση για την περαιτέρω αμυντική υποστήριξη της Ουκρανίας. Είμαι ευγνώμων στους ηγέτες για την προθυμία τους να σταθούν στο πλευρό του λαού μας και να μας βοηθήσουν στο δρόμο προς την επίτευξη ειρήνης», πρόσθεσε.

Η παραχώρηση εδαφών είναι το δύσκολο κομμάτι της συμφωνίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της περιοχής του Ντονμπάς, στις ειρηνευτικές συνομιλίες που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Τα σχόλια του Ζελένσκι ακολούθησαν την κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν είχε ακόμη διαβάσει την πρόταση».

Ο Ζελένσκι συναντάται με Ευρωπαίους ηγέτες για να συντονίσει τις θέσεις τους και επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για άμεσες συνομιλίες με τον Τραμπ.

Στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου απαιτούν περαιτέρω συζήτηση σχετικά με μια σειρά «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και του ελέγχου των ανατολικών περιοχών, δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Η Ουκρανία θέλει ξεχωριστή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς το εδαφικό

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το Ντονμπάς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

«Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας — και δεν έχουμε μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Bloomberg News τη Δευτέρα. Ανέφερε ότι το Κίεβο πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως τις ΗΠΑ.

Αισιοδοξούν Στάρμερ και Μακρόν

Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ νωρίς σήμερα το απόγευμα, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να υπόσχεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει «αυστηρές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν «πολλά χαρτιά» στα χέρια τους ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών. Πηγή από το Μέγαρο των Ηλυσίων δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η σημερινή συνάντηση στο Λονδίνο «επέτρεψε τη συνέχιση της κοινής εργασίας» σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη.

Το έργο ολοκληρώνεται, ενώ πρέπει να γίνουν περισσότερα σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και προτάσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, πρόσθεσε.

Η Ευρώπη δεν θα απογοητεύσει την Ουκρανία θεωρεί ο Μερτς

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για «ορισμένες από τις λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά». Ο Μέρτς διαβεβαίωσε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά της Ουκρανίας «δεν θα αποτύχει».

«Το πεπρωμένο της Ουκρανίας είναι το κλειδί της Ευρώπης. Είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας», έγραψε ο Γερμανός καγκελάριος στο Χ για την έκβαση της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. «Δεν υπάρχει αμφιβολία: δεν μπορούμε να αποτύχουμε», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη έχει τα μέσα και τη θέληση να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, επιμένει η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέμεινε ότι το μπλοκ «έχει τα μέσα και τη θέληση να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σχολιάζοντας τις σημερινές συνομιλίες του Συνασπισμού των Πρόθυμων και συμμετέχοντας και η ίδια μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Σε αυτή τη νέα εποχή, η γεωοικονομία συμβαδίζει με τη γεωπολιτική. Γνωρίζουμε τον σοβαρό αντίκτυπο που έχουν οι κυρώσεις μας στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας» έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της επιτροπής τόνισε επίσης ότι «η άμυνα της Ευρώπης είναι δική μας ευθύνη», καθώς συνόψισε τα σχέδια για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και της μεταποίησης.

Σχετικά με τη διπλωματία, επιτέθηκε έντονα στη Μόσχα για «εξαπάτηση» και «χρονοτριβή», και για «χλευασμό της διπλωματίας και αύξηση των επιθέσεων ενώ προσποιείται ότι επιδιώκει την ειρήνη». «Σήμερα, αυτή η πρόσοψη παραμένει σταθερά στη θέση της. Αλλά δεν θα την υποκύψουμε, γνωρίζουμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποιος είναι το θύμα σε αυτόν τον πόλεμο», είπε.

H φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει την νομιμότητα του δανείου με εγγύηση «παγωμένα» ρωσικά assets

Η επικεφαλής της Κομισιόν δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «γνωρίζουν τι διακυβεύεται και ξέρουν ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε».  Υπερασπίστηκε ιδιαίτερα την πρόταση της ΕΕ για δάνειο επανορθώσεων – με την υποστήριξη παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – στην οποία εξακολουθεί να αντιτίθεται το Βέλγιο εν μέσω νομικών ανησυχιών.

«Η πρόταση βασίζεται στα ταμειακά υπόλοιπα που παράγονται από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις. Έτσι, όσο περισσότερο ο Πούτιν διεξάγει τον πόλεμό του, χύνει αίμα, αφαιρεί ζωές και καταστρέφει τις ουκρανικές υποδομές, τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος για τη Ρωσία», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
«Θα ενεργήσουμε» 08.12.25

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο - «Σπόντες» Ευρωπαίων

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Συναγερμός 08.12.25

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Σύνταξη
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο
Κόσμος 08.12.25

Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά
Live 08.12.25 Upd: 20:10

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ευθεία αμφισβήτηση από το ΠΑΣΟΚ οι χειρισμοί Κυρανάκη για τα τρόλεϊ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σε ευθεία αμφισβήτηση από το ΠΑΣΟΚ οι χειρισμοί Κυρανάκη για τα τρόλεϊ

Η ξαφνική απόφαση δημιουργεί στο ΠΑΣΟΚ «έντονους προβληματισμούς όσον αφορά την τεχνικοοικονομική σκοπιμότητά της, την έκτασή της και τη δεοντολογικά απαιτούμενη διαβούλευσή της με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς».

Σύνταξη
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο