Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Η Συμμαχία των Προθύμων θέλει να στηρίξει την Ουκρανία μέχρι τέλους, όμως οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν δείχνουν τόσο… πρόθυμες να διαπραγματευτούν για το εδαφικό ζήτημα. Δηλαδή την μοίρα του Ντονμπάς και των περιφερειών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ τις οποίες η Ρωσία έχει ήδη προσαρτήσει.

«Αυτό που είναι κρίσιμο είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο. Αργότερα σήμερα, ο Ζελένσκι πρόκειται να ταξιδέψει μέσω της Μάγχης στις Βρυξέλλες, για να συναντηθεί με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα, πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή συζήτηση για το κοινό διπλωματικό μας έργο με την αμερικανική πλευρά, ευθυγραμμίσαμε μια κοινή θέση σχετικά με τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας και της ανοικοδόμησης και συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα», είπε.

«Πραγματοποιήσαμε επίσης ξεχωριστή συζήτηση για την περαιτέρω αμυντική υποστήριξη της Ουκρανίας. Είμαι ευγνώμων στους ηγέτες για την προθυμία τους να σταθούν στο πλευρό του λαού μας και να μας βοηθήσουν στο δρόμο προς την επίτευξη ειρήνης», πρόσθεσε.

Η παραχώρηση εδαφών είναι το δύσκολο κομμάτι της συμφωνίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της περιοχής του Ντονμπάς, στις ειρηνευτικές συνομιλίες που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Τα σχόλια του Ζελένσκι ακολούθησαν την κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν είχε ακόμη διαβάσει την πρόταση».

Ο Ζελένσκι συναντάται με Ευρωπαίους ηγέτες για να συντονίσει τις θέσεις τους και επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για άμεσες συνομιλίες με τον Τραμπ.

Στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου απαιτούν περαιτέρω συζήτηση σχετικά με μια σειρά «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και του ελέγχου των ανατολικών περιοχών, δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Η Ουκρανία θέλει ξεχωριστή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς το εδαφικό

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το Ντονμπάς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

«Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας — και δεν έχουμε μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Bloomberg News τη Δευτέρα. Ανέφερε ότι το Κίεβο πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως τις ΗΠΑ.

Αισιοδοξούν Στάρμερ και Μακρόν

Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ νωρίς σήμερα το απόγευμα, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να υπόσχεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει «αυστηρές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν «πολλά χαρτιά» στα χέρια τους ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών. Πηγή από το Μέγαρο των Ηλυσίων δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η σημερινή συνάντηση στο Λονδίνο «επέτρεψε τη συνέχιση της κοινής εργασίας» σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη.

Το έργο ολοκληρώνεται, ενώ πρέπει να γίνουν περισσότερα σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και προτάσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, πρόσθεσε.

Ukraine’s fate is Europe’s fate. We’re here to see how we can step up our efforts. No one should have any doubt: our support will not falter. pic.twitter.com/xBZ1phFSZX — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 8, 2025

Η Ευρώπη δεν θα απογοητεύσει την Ουκρανία θεωρεί ο Μερτς

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για «ορισμένες από τις λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά». Ο Μέρτς διαβεβαίωσε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά της Ουκρανίας «δεν θα αποτύχει».

«Το πεπρωμένο της Ουκρανίας είναι το κλειδί της Ευρώπης. Είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας», έγραψε ο Γερμανός καγκελάριος στο Χ για την έκβαση της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. «Δεν υπάρχει αμφιβολία: δεν μπορούμε να αποτύχουμε», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη έχει τα μέσα και τη θέληση να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, επιμένει η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέμεινε ότι το μπλοκ «έχει τα μέσα και τη θέληση να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σχολιάζοντας τις σημερινές συνομιλίες του Συνασπισμού των Πρόθυμων και συμμετέχοντας και η ίδια μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Σε αυτή τη νέα εποχή, η γεωοικονομία συμβαδίζει με τη γεωπολιτική. Γνωρίζουμε τον σοβαρό αντίκτυπο που έχουν οι κυρώσεις μας στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας» έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της επιτροπής τόνισε επίσης ότι «η άμυνα της Ευρώπης είναι δική μας ευθύνη», καθώς συνόψισε τα σχέδια για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και της μεταποίησης.

Σχετικά με τη διπλωματία, επιτέθηκε έντονα στη Μόσχα για «εξαπάτηση» και «χρονοτριβή», και για «χλευασμό της διπλωματίας και αύξηση των επιθέσεων ενώ προσποιείται ότι επιδιώκει την ειρήνη». «Σήμερα, αυτή η πρόσοψη παραμένει σταθερά στη θέση της. Αλλά δεν θα την υποκύψουμε, γνωρίζουμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποιος είναι το θύμα σε αυτόν τον πόλεμο», είπε.

This afternoon, we had a meeting of the Coalition of the Willing. I updated President @ZelenskyyUa and leaders present on two key priorities – support for Ukraine and increasing European defence preparedness. We all know what is at stake and we know we do not have any more time… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2025

H φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει την νομιμότητα του δανείου με εγγύηση «παγωμένα» ρωσικά assets

Η επικεφαλής της Κομισιόν δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «γνωρίζουν τι διακυβεύεται και ξέρουν ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε». Υπερασπίστηκε ιδιαίτερα την πρόταση της ΕΕ για δάνειο επανορθώσεων – με την υποστήριξη παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – στην οποία εξακολουθεί να αντιτίθεται το Βέλγιο εν μέσω νομικών ανησυχιών.

«Η πρόταση βασίζεται στα ταμειακά υπόλοιπα που παράγονται από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις. Έτσι, όσο περισσότερο ο Πούτιν διεξάγει τον πόλεμό του, χύνει αίμα, αφαιρεί ζωές και καταστρέφει τις ουκρανικές υποδομές, τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος για τη Ρωσία», είπε.