Μετά από απανωτές συναντήσεις των ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία, δεν φαίνεται να έχει υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αν και είναι σαφές ότι η πίεση συνεχίζει να είναι στην πλευρά του Κιέβου.

Σε νέες του δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι για την καθυστέρηση της προόδου στις συνομιλίες λέγοντας μάλιστα ότι ο ουκρανός πρόεδρος δεν έχει καν διαβάσει την ειρηνευτική πρόταση ενώ φρόντισε να «υπενθυμίσει» προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πάρει όλη την Ουκρανία αλλά αρκείται σε αυτά που της προσφέρει ο ίδιος.

«Έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν και έχουμε μιλήσει με τους ηγέτες της Ουκρανίας — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ζελένσκι — και πρέπει να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ και υποστήριξε μάλιστα ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία «λάτρεψε την πρόταση» αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει διχασμός στην πλευρά του Κιέβου.

Σήμερα στο Λονδίνο ο ουκρανός πρόεδρος θα συναντήσει τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς

«Οι άνθρωποί του (σ.σ. του Ζελένσκι) τη λάτρεψαν (την πρόταση), οι Ρώσοι είναι ΟΚ με αυτό. Παρότι θα προτιμούσαν να πάρουν ολόκληρη τη χώρα αν το καλοσκεφτείς. Η Ρωσία είναι πιστεύω εντάξει με αυτήν, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως ο Ζελένσκι είναι ΟΚ με αυτήν. Οι άνθρωποί του έχουν ξετρελαθεί. Αλλά αυτός δεν την έχει διαβάσει».

Στους Ευρωπαίους στρέφεται ο Ζελένσκι

Ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ που βρισκόταν μέχρι χθες για συνομιλίες στο Μαϊάμι δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ενημερωθεί αναλυτικά για όσα ειπώθηκαν και θα λάβει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο.

«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», σημείωσε επίσης ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Στους ευρωπαίους εταίρους του ελπίζει για ακόμα μία φορά ο Ζελένσκι καθώς το σχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί συνεχίζει να μην καλύπτει το Κίεβο σχετικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας και τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρουν οι ΗΠΑ.

Στόχος της συνάντησης είναι μία ενιαία στάση Ευρώπης και Ουκρανίας για τους όρους της ειρήνης και η σύγκλιση με τις αμερικανικές επιδιώξεις.

Το νέο δόγμα ασφάλειας των ΗΠΑ στρέφεται κατά της Ευρώπης

Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για την αμερικανική στάση ενισχύθηκαν μετά τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, που ανατρέπει τη μέχρι τώρα πεπατημένη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Η Ρωσία δεν περιγράφεται πλέον ως απειλή ενώ η Ευρώπη από βασικός σύμμαχος δέχεται επικρίσεις για τις πολιτικές που ακολουθεί, που σύμφωνα με τη διοίκηση Τραμπ παραείναι φιλελεύθερες, όσον αφορά τα δικαιώματα, τη μετανάστευση, τις ελευθερίες.

Τα ευρωπαϊκά έθνη σύμφωνα με το νέο δόγμα των ΗΠΑ θεωρούν τη Μόσχα «υπαρξιακή απειλή» και η Ουάσιγκτον είναι αυτή που ως κεντρικός μεσολαβητής μπορεί να «επαναφέρει συνθήκες σταθερότητας εντός της Ευρώπης και στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία».

Η θετική υποδοχή του Κρεμλίνου

Το Κρεμλινο επικρότησε τη νέα στρατηγική και επαίνεσε τον αμερικανό πρόεδρο, αποκαλώντας τον «ισχυρό».

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε, θα έλεγα, είναι σε πολλά σημεία συνεπείς με το όραμά μας», δήλωσε ο Ντμίτρι Πέσκοφ, προσθέτοντας: «Ίσως μπορεί κανείς να ελπίζει πως αυτό μπορεί να αποτελέσει μια εγγύηση ότι θα είναι δυνατό να συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης για την Ουκρανία, τουλάχιστον».

Η αντίδραση της Ευρώπης από την άλλη σε αυτό που πολλοί περιγράφουν ως προσπάθεια του Τραμπ να παρέμβει υπέρ της ακροδεξιάς στο εσωτερικών των ευρωπαϊκών χωρών ήταν από άνευρη ως απολογητική.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, ενώ χαρακτήρισε ως «βάσιμες» κάποιες από τις κριτικές που διατυπώνονται στο έγγραφο που μεταξύ άλλων προβλέπει την «πολιτισμική εξαφάνιση» της Ευρώπης, βασιζόμενο στην ακροδεξιά «θεωρία της αντικατάστασης».

Με την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία ως ένα καθαρά ευρωπαϊκό πρόβλημα, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ευρώπη είναι αυτή που πρέπει να πληρώσει για την ασφάλεια και για την ανοικοδόμηση της χώρας ενώ κρατά για τις ΗΠΑ τον ρόλο του επενδυτή.

Στη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων στο Λονδίνο ο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να εκφράσει τις ανησυχίες του για το βάρος που θα επωμιστεί το Βερολίνο, που ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενδέχεται να καταλήξει να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους το επόμενο έτος λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Κίεβο από τη μεριά του είναι πιθανόν να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ενώ στο πεδίο της μάχης οι δυνάμεις του υποχωρούν σταθερά έναντι της Μόσχας.