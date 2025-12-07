Η Ρωσία συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τη διαπραγματευτική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τριήμερες συνομιλίες στη Φλόριντα.

«Οι κύριες προκλήσεις σε αυτό το στάδιο αφορούν τα εδαφικά ζητήματα και αυτά των εγγυήσεων»

Ο δήμαρχος του Κρεμέντσουκ, ενός σημαντικού βιομηχανικού κέντρου στην κεντρική Ουκρανία, δήλωσε ότι η πόλη δέχτηκε επανειλημμένα «μαζικές» επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, σύμφωνα με το BBC.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 77 ουκρανικά drones σε διάφορες τοποθεσίες.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίστηκαν την ώρα που πραγματοποιούνταν οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Μαϊάμι με στόχο τη σύνταξη ενός ειρηνευτικού συμφώνου αποδεκτού και από τις δύο πλευρές.

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «αποφασισμένος» να συνεχίσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, μετά από συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στο τέλος των διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησαν πώς να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ

Λίγες ώρες αργότερα, ο Βιτάλι Μαλέτσκι, δήμαρχος του Κρεμέντσουκ, δήλωσε ότι η πόλη του είχε υποστεί «μαζική συνδυασμένη επίθεση» στις υποδομές της.

Το μέγεθος των ζημιών δεν ήταν σαφές μέχρι την Κυριακή το πρωί, αλλά ο δήμαρχος δήλωσε ότι η παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης είχε διακοπεί για ορισμένους από τους κατοίκους.

Η πόλη, που βρίσκεται περίπου στη μέση της απόστασης μεταξύ του Κιέβου και της γραμμής του μετώπου στα ανατολικά, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Το BBC επισημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος έχει πιέσει τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο πολλών σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια σημαντική πρόοδο, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές συμμετέχουν στη διαδικασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Καλύψαμε πολλές πτυχές και εξετάσαμε τα βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας», πρόσθεσε.

I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion. We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

«Εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα»

Το CNN γράφει ότι μετά από τρεις μέρες συνομιλιών, «εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα», όπως δήλωσε το Σάββατο η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, «αλλά και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για την εξεύρεση ρεαλιστικών και αποδεκτών λύσεων».

«Οι κύριες προκλήσεις σε αυτό το στάδιο αφορούν τα εδαφικά ζητήματα και αυτά των εγγυήσεων και αναζητούμε ενεργά τους βέλτιστους τρόπους για την αντιμετώπισή τους», δήλωσε η Στεφανίσινα.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μόλις συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες», σημείωσε.

Νέα συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων

Οι ρωσικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ακολούθησαν μια ευρύτερη επίθεση 24 ώρες νωρίτερα, η οποία προκάλεσε την καταδίκη των Eυρωπαίων συμμάχων του Κιέβου.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημέρωσε ότι μίλησε με τον Ζελένσκι και του εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του.

«Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με όλους τους εταίρους για να εξασφαλίσει μέτρα αποκλιμάκωσης και να επιβάλει κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Μακρόν, ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να πραγματοποιήσουν διαπροσωπικές συνομιλίες στο Λονδίνο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το BBC.

Το BBC θυμίζει ότι ο Στάρμερ ηγήθηκε της προσπάθειας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου συμμετέχουν χώρες που έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την άμυνα του Κιέβου σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου να αποτρέψουν μια δεύτερη ρωσική εισβολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση αυτή «ζωτικής σημασίας» για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την ιδέα μιας διεθνούς δύναμης, λέγοντας ότι οποιαδήποτε στρατεύματα αποσταλούν στην Ουκρανία θα αποτελούν «νόμιμους στόχους».

Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Επίσης το Σάββατο, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας προέτρεψαν τη Ρωσία να δείξει «σοβαρή δέσμευση για μακροπρόθεσμη ειρήνη».

Η κοινή δήλωση εκδόθηκε λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Γουίτκοφ από τις συνομιλίες με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, οι οποίες δεν κατέληξαν σε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο Γουίτκοφ και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος πρόσφατα ορίστηκε ως ο ανώτερος διαπραγματευτής του Ζελένσκι, δήλωσαν ότι «συμφώνησαν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας» και «συζήτησαν τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης».