Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Κόσμος 07 Δεκεμβρίου 2025 | 08:49

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ από τη Ρωσία - Νέα συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων τη Δευτέρα - Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης
Η Ρωσία συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τη διαπραγματευτική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τριήμερες συνομιλίες στη Φλόριντα.

«Οι κύριες προκλήσεις σε αυτό το στάδιο αφορούν τα εδαφικά ζητήματα και αυτά των εγγυήσεων»

Ο δήμαρχος του Κρεμέντσουκ, ενός σημαντικού βιομηχανικού κέντρου στην κεντρική Ουκρανία, δήλωσε ότι η πόλη δέχτηκε επανειλημμένα «μαζικές» επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, σύμφωνα με το BBC.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 77 ουκρανικά drones σε διάφορες τοποθεσίες.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίστηκαν την ώρα που πραγματοποιούνταν οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Μαϊάμι με στόχο τη σύνταξη ενός ειρηνευτικού συμφώνου αποδεκτού και από τις δύο πλευρές.

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «αποφασισμένος» να συνεχίσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, μετά από συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στο τέλος των διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησαν πώς να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ

Λίγες ώρες αργότερα, ο Βιτάλι Μαλέτσκι, δήμαρχος του Κρεμέντσουκ, δήλωσε ότι η πόλη του είχε υποστεί «μαζική συνδυασμένη επίθεση» στις υποδομές της.

Το μέγεθος των ζημιών δεν ήταν σαφές μέχρι την Κυριακή το πρωί, αλλά ο δήμαρχος δήλωσε ότι η παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης είχε διακοπεί για ορισμένους από τους κατοίκους.

Η πόλη, που βρίσκεται περίπου στη μέση της απόστασης μεταξύ του Κιέβου και της γραμμής του μετώπου στα ανατολικά, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Το BBC επισημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος έχει πιέσει τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο πολλών σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια σημαντική πρόοδο, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές συμμετέχουν στη διαδικασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Καλύψαμε πολλές πτυχές και εξετάσαμε τα βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας», πρόσθεσε.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα»

Το CNN γράφει ότι μετά από τρεις μέρες συνομιλιών, «εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα», όπως δήλωσε το Σάββατο η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, «αλλά και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για την εξεύρεση ρεαλιστικών και αποδεκτών λύσεων».

«Οι κύριες προκλήσεις σε αυτό το στάδιο αφορούν τα εδαφικά ζητήματα και αυτά των εγγυήσεων και αναζητούμε ενεργά τους βέλτιστους τρόπους για την αντιμετώπισή τους», δήλωσε η Στεφανίσινα.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μόλις συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες», σημείωσε.

Νέα συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων

Οι ρωσικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ακολούθησαν μια ευρύτερη επίθεση 24 ώρες νωρίτερα, η οποία προκάλεσε την καταδίκη των Eυρωπαίων συμμάχων του Κιέβου.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημέρωσε ότι μίλησε με τον Ζελένσκι και του εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του.

«Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με όλους τους εταίρους για να εξασφαλίσει μέτρα αποκλιμάκωσης και να επιβάλει κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Ο Μακρόν, ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να πραγματοποιήσουν διαπροσωπικές συνομιλίες στο Λονδίνο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το BBC.

Το BBC θυμίζει ότι ο Στάρμερ ηγήθηκε της προσπάθειας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου συμμετέχουν χώρες που έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την άμυνα του Κιέβου σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου να αποτρέψουν μια δεύτερη ρωσική εισβολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση αυτή «ζωτικής σημασίας» για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την ιδέα μιας διεθνούς δύναμης, λέγοντας ότι οποιαδήποτε στρατεύματα αποσταλούν στην Ουκρανία θα αποτελούν «νόμιμους στόχους».

Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Επίσης το Σάββατο, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας προέτρεψαν τη Ρωσία να δείξει «σοβαρή δέσμευση για μακροπρόθεσμη ειρήνη».

Η κοινή δήλωση εκδόθηκε λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Γουίτκοφ από τις συνομιλίες με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, οι οποίες δεν κατέληξαν σε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο Γουίτκοφ και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος πρόσφατα ορίστηκε ως ο ανώτερος διαπραγματευτής του Ζελένσκι, δήλωσαν ότι «συμφώνησαν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας» και «συζήτησαν τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης».

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Μαρτυρία σε fast forward
Ωμή ειλικρίνεια 07.12.25

«Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» διά χειρός Νικολά Σαρκοζί - Μαρτυρία σε fast forward

Γραμμένο σε φρενήρη ρυθμό, το «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετατρέπει είκοσι ημέρες κράτησης σε πολιτικό καθρέφτη ωμής αυτοαφήγησης

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»
Μαξιμαλισμός 07.12.25

«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»

Διχασμός στη Δύση, αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ρωσίας, ενίσχυση στρατηγικών συμμαχιών: εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίζει ήδη με τους δικούς του όρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά
Κόσμος 07.12.25

Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά

Η Ιαπωνία κατηγορεί την Κίνα πως κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη «λόκαραν» ιαπωνικά αεροσκάφη, με την ένταση στην περιοχή να αυξάνεται μετά την άρνηση της Τακαΐτσι να ανακαλέσει σχόλιά της για την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ
Κόσμος 07.12.25

Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο, να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά την αύξηση των στρατιωτικών μέσων στην περιοχή

Σύνταξη
Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα [βίντεο]
Τρομακτικός θάνατος 07.12.25

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοφιλές bar- restaurant στη Γκόα στην Ινδία όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 20 εργαζόμενοι στην κουζίνα και 3 ή 4 τουρίστες. Περίπου οι 20 πέθαναν από ασφυξία...

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
