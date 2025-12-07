newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»
Κόσμος 07 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»

Διχασμός στη Δύση, αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ρωσίας, ενίσχυση στρατηγικών συμμαχιών: εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίζει ήδη με τους δικούς του όρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Καθώς οι υπό αμερικανική μεσολάβηση ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό εξελίσσονται σε ένα διαρκές πινγκ πονγκ μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανών και Ρώσων -με τους Ευρωπαίους σε ρόλο θεατή και με τη Δύση διχασμένη- ο μόνος που φαίνεται έως τώρα να κερδίζει «πόντους» (και χρόνο) είναι o Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του, ενόσω το ακριβές περιεχόμενο του υπό συζήτηση ειρηνευτικού σχεδίου παραμένει άγνωστο, το δε Κρεμλίνο εμφανίζεται αμετακίνητο στους μαξιμαλιστικούς στόχους του.

Με τους όρους της διεθνούς διπλωματίας να έχουν ανατραπεί στην εποχή Τραμπ 2.0, ο Πούτιν δείχνει προσώρας να έχει το «πάνω χέρι».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για τέταρτο χειμώνα, με τις συνθήκες να επιδεινώνονται στα πεδία των μαχών για τις ουκρανικές δυνάμεις και τα ρωσικά στρατεύματα να δημιουργούν νέα τετελεσμένα επί του εδάφους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ -που έχει ήδη βγάλει τον Πούτιν από το καθεστώς διεθνούς παρία με τη διμερή αυγουστιάτικη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα- δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τα μεγάλα ντιλς από την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και τις πιθανές γεωπολιτικές προεκτάσεις τους με άξονα την Κίνα, παρά για μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Η ηγεσία του Κιέβου, αποδυναμωμένη από τα σκάνδαλα διαφθοράς (που αποκαλύπτονται από τις εν εξελίξει έρευνες των συνεργαζόμενων με το FBI ουκρανικών αρχών κατά της διαφθοράς), ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί, καθώς στρατιωτικά εξαρτάται από τη συνεργασία των ΗΠΑ, από την παροχή όπλων, έως ζωτικών στρατιωτικών πληροφοριών.

Η δε Ευρώπη, μονίμως διχασμένη, αξιώνει δικαίως μεν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αφορά άμεσα την ασφάλειά της, πλην όμως χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο, ενώ είναι απροετοίμαστη να αντέξει μόνη της, οικονομικά και στρατιωτικά, τη στήριξη του Κιέβου σε έναν συνεχιζόμενο πόλεμο.

Στιγμιότυπο από προ ημερών διαδήλωση μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην Πράγα, με τίτλο «Όχι στο Μόναχο 2025. Μην ξεπουλάτε την Ουκρανία» (REUTERS/Εύα Κορίνκοβα)

Η Ευρώπη στη «μέγγενη»

Όχι τυχαία, σε αυτή την κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων -στις οποίες διακυβεύεται όχι μόνο το μέλλον της Ουκρανίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, αλλά επίσης το γόητρο του Τραμπ και τα όρια της αμερικανικής ισχύος- ο Πούτιν στοχοποιεί ως πολεμοκάπηλους και προβοκάτορες της ειρηνευτικής διαδικασίας τους Ευρωπαίους.

«Δεν σχεδιάζουμε να διεξάγουμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη αποφασίσει να ξεκινήσει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα», προειδοποιεί, ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτηρίζει casus belli τυχόν κατάσχεση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, ύψους περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Θέμα που διχάζει περαιτέρω τους «27», ενώ αναζητούν τρόπους νέας χρηματοδότησης του εμπόλεμου Κιέβου, την ώρα που οι ΗΠΑ εποφθαλμιούν τη μερίδα του λέοντος στα εν λόγω δεσμευμένα κεφάλαια.

Τόσο για μια υπό αμερικανική ηγεσία ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Ουκρανίας, όσο και για ένα ξεχωριστό επενδυτικό «όχημα» ΗΠΑ-Ρωσίας, όπως αναφέρεται (βάσει διαρροών) στο αρχικό αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

«Ενώ ο Τραμπ βλέπει τον πόλεμο ως μια γεωπολιτική κτηματομεσιτική συμφωνία, ο Πούτιν πιστεύει ότι βρίσκεται σε μια ιστορική αποστολή να αντιστρέψει την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και να αναβιώσει τη Ρωσική Αυτοκρατορία», επισημαίνει ο Πίτερ Ντίκινσον της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Atlantic Council.

«Θα συνεχίσει να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ως τακτική», παρατηρεί, «για να καθυστερήσει περαιτέρω κυρώσεις και να διχάσει τους εχθρούς του».

Μέχρι στιγμής, φαίνεται να πετυχαίνει και τα δύο.

Η Μόσχα απορρίπτει βασικές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο 28 σημείων, που ήταν πρακτικά η «λίστα επιθυμιών» της, την ώρα που τις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις χειρίζονται «ειδικοί απεσταλμένοι»-επιχειρηματίες, οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα.

Με τις ΗΠΑ δε ήδη σε διαδικασία αποδέσμευσης από τον ρόλο του συμμαχικού εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τα χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Ευρώπης διευρύνεται, και η συνοχή της ίδιας της ΕΕ δοκιμάζεται εκ νέου.

Θερμή χειραψία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη σύνοδο κορυφής του περασμένου καλοκαιριού στην Αλάσκα (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Εχθροί ως εταίροι και σύμμαχοι ως εχθροί

Προ επίρρωση των προαναφερθέντων, ήρθε η δημοσιοποίηση της νέας «Στρατηγικής Εθνικής Άμυνας» των ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ 2.0.

Εάν αμφέβαλε κανείς για το πόσο μακριά είναι πια η Ουάσιγκτον από τους (περισσότερους) νατοϊκούς συμμάχους της στην Ευρώπη, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις 33 σελίδες του εγγράφου.

Τονίζει ως «ζωτικό συμφέρον των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μια ταχεία παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία», συνοδεία επισήμανσης ότι «η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε αντίθεση με Ευρωπαίους αξιωματούχους, που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο».

Θέτει ως προτεραιότητα την «αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία».

Μιλά για «τερματισμό της αντίληψης και αποτροπή της πραγματικότητας του ΝΑΤΟ ως μια διαρκώς επεκτεινόμενης συμμαχίας», με την Ευρώπη να «αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη της άμυνάς της».

Με προβλέψεις περί «πολιτιστικής εξάλειψης» στην Ευρώπη λόγω μεταναστευτικού και εικασίες ότι «σε λίγες δεκαετίες ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα καταστούν μη ευρωπαϊκής πλειοψηφίας», χαρακτηρίζει «ανοιχτό το ερώτημα εάν θα αντιλαμβάνονται τη θέση τους στον κόσμο ή τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ, με τον ίδιο τρόπο όταν υπέγραψαν το καταστατικό του ΝΑΤΟ».

Δεδομένου δε ότι «δεν μπορούμε να «ξεγράψουμε» την Ευρώπη -κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τους στόχους της στρατηγικής μας», προστίθεται, «πρέπει να τη βοηθήσουμε να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της» με την «καλλιέργεια αντίστασης», με την «αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων να αποτελεί πράγματι λόγο μεγάλης αισιοδοξίας»…

Τούτων λεχθέντων, «οι ΗΠΑ πρέπει να κατέχουν εξέχουσα θέση στο Δυτικό Ημισφαίριο ως προϋπόθεση για την ασφάλεια και την ευημερία μας», υπογραμμίζεται στο κείμενο, και οι «υποθέσεις άλλων χωρών  μας αφορούν μόνο αν οι δραστηριότητές τους απειλούν άμεσα τα συμφέροντά μας».

Ως εκ τούτου, στην Ασία ως στόχος τίθεται η «νίκη επί του οικονομικού μέλλοντος, με αποτροπή της στρατιωτικής αντιπαράθεσης» με την Κίνα.

«Οι μέρες που οι ΗΠΑ στήριζαν ολόκληρη την παγκόσμια τάξη σαν Άτλαντας», τονίζεται, «έχουν τελειώσει».

Ινδία: Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο – Τουλάχιστον 25 νεκροί
Στην Γκόα 07.12.25

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο στην Ινδία - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα στην Ινδία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» – Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας
Χωρίς πρόοδο 07.12.25

Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» - Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ από τη Ρωσία - Νέα συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων τη Δευτέρα - Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νικολά Σαρκοζί: Μαρτυρία σε fast forward
Ωμή ειλικρίνεια 07.12.25

«Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» διά χειρός Νικολά Σαρκοζί - Μαρτυρία σε fast forward

Γραμμένο σε φρενήρη ρυθμό, το «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετατρέπει είκοσι ημέρες κράτησης σε πολιτικό καθρέφτη ωμής αυτοαφήγησης

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά
Κόσμος 07.12.25

Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά

Η Ιαπωνία κατηγορεί την Κίνα πως κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη «λόκαραν» ιαπωνικά αεροσκάφη, με την ένταση στην περιοχή να αυξάνεται μετά την άρνηση της Τακαΐτσι να ανακαλέσει σχόλιά της για την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ
Κόσμος 07.12.25

Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο, να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά την αύξηση των στρατιωτικών μέσων στην περιοχή

Σύνταξη
Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα [βίντεο]
Τρομακτικός θάνατος 07.12.25

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοφιλές bar- restaurant στη Γκόα στην Ινδία όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 20 εργαζόμενοι στην κουζίνα και 3 ή 4 τουρίστες. Περίπου οι 20 πέθαναν από ασφυξία...

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Social 07.12.25

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς σχολιάζει την ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών, παρουσιάζοντας έναν μαθητή που μπερδεύει το βιβλίο με το κινητό

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Ακίνητα: Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά τα περισσότερα δημοτικά τέλη – Επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 07.12.25

«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League

Με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ, o Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 15 φέτος συνολικά και 12 στο πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι σκοράρει περισσότερο από τη μισή σχεδόν Super League!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Καιρός: Συννεφιασμένος την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης – Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Πρόγνωση ΕΜΥ 07.12.25

Συννεφιασμένος ο καιρός την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης - Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μεμονωμένες καταιγίδες - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο
Εξαντλημένο προσωπικό 07.12.25

Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα σφάλματα που προκαλούν σωματικές ή ψυχολογικές βλάβες σε ασθενείς - Οι δικαστικές αποφάσεις για τα ιατρικά λάθη και οι αποζημιώσεις για τους παθόντες

Μιχάλης Γελασάκης
Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs
Ενεργός γήρανση 07.12.25

Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs

Oι αλλαγές στο δημογραφικό φέρνουν αύξηση των εργασιών που θεωρούνται «φιλικές προς τους ηλικιωμένους», διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΒRD. Tι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα
Οι προτάσεις 07.12.25

Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα

Η ΚΕΔΕ στην διάσκεψη της Μάλτας, μεταξύ άλλων πρότεινε την θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και μισθολογικών κινήτρων για νέους κατοίκους σε περιοχές με μείωση πληθυσμού.

Σύνταξη
