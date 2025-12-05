Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαράγοντας τις ακροδεξιές θεωρίες περί «μεγάλης αντικατάστασης» και «πολιτιστικής διαγραφής», επιτίθεται στην Ευρώπη, στο κείμενο για την Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Επαναλαμβάνοντας θέσεις που είχε αναπτύξει και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Και πως αυτό είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης και της ολοκλήρωσης στην ΕΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, επίσης, αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τους συμμάχους που ενστερνίζονται αυτές τις απόψεις στην Ευρώπη. Και τονίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «καλλιεργήσουν την αντίσταση» εντός της ηπείρου στην «τρέχουσα πορεία της Ευρώπης».

«Οδικός χάρτης»

Το κείμενο των 33 σελίδων, που φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζεται «οδικός χάρτης για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική παραμένει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας στη γη».

Αναφέρει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε οικονομική παρακμή, αλλά «τα πραγματικά προβλήματά της είναι ακόμη βαθύτερα». Σε αυτά συμπεριλαμβάνει «τις δραστηριότητες της ΕΕ που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, τις πολιτικές για τη μετανάστευση που μεταμορφώνουν την ήπειρο, τη λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου,την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης και την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».

Η έκθεση φαίνεται ότι ασπάζεται τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης». Λέει ότι αρκετές χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές» και η Ευρώπη αντιμετωπίζει «την πραγματική και έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

«Εάν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο», λέει, υποστηρίζοντας ότι αυτό οφείλεται στο άνοιγμα των συνόρων σε Αφρικανούς και μουσουλμάνους.

Κλείνοντας το μάτι στην ακροδεξιά της Ευρώπης

Οι πολιτικές των ΗΠΑ, αναφέρει η έκθεση, πρέπει επομένως να περιλαμβάνουν την «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών». Επίσης, τη δυνατότητα στην Ευρώπη να «αναλάβει την κύρια ευθύνη για την άμυνά της» και το «άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών σε αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες».

Ωστόσο, σημειώνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να υπερασπιστούν τη γνήσια δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και τους αμερόληπτους εορτασμούς του ατομικού χαρακτήρα και της ιστορίας των ευρωπαϊκών εθνών». Και προσθέτει ότι η Ουάσιγκτον «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος».

Και την ώρα που σε πολλά κράτη της ΕΕ ακροδεξιά κόμματα βρίσκονται είτε στην κυβέρνηση είτε στηρίζουν δεξιούς συνασπισμούς είτε προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, το έγγραφο αναφέρει ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων… δίνει λόγο για μεγάλη αισιοδοξία».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να ενισχύσει τους στενότερους δεσμούς με τα εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Τον Σεπτέμβριο, ένα ανώτερο στέλεχος του κόμματος AfD επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους.

Υποστηρίζει ότι η Ευρώπη πρέπει «να παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την πολιτισμική της αυτοπεποίθηση και να εγκαταλείψει την αποτυχημένη εστίασή της στην κανονιστική ασφυξία».

Η αδύναμη Ευρώπη

Το έγγραφο του Ντόναλντ Τραμπ λέει επίσης ότι η έλλειψη σιγουριάς της ηπείρου είναι εμφανής στη σχέση της με τη Ρωσία.

Όσον αφορά το Ουκρανικό, και την προσπάθειά του να λήξει ο πόλεμος, παρά το γεγονός ότι το σχέδιό του πιθανότατα θα ευνοούσε την απόκτηση εδαφών από τη Ρωσία, κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι δείχνουν αδυναμία. Παρά το «σημαντικό πλεονέκτημα σκληρής ισχύος», αναφέρει, πολλοί στην ήπειρο «θεωρούν τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή».

Υποστηρίζει ότι είναι «βασικό συμφέρον των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μια ταχεία παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία». Και προσθέτει ότι η Ουάσιγκτον «βρίσκεται σε αντίθεση με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο». Αποδίδει αυτές τις προσδοκίες «σε ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας, πολλές από τις οποίες καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας για να καταστείλουν την αντιπολίτευση».

Ισχυρίζεται ότι μια «μεγάλη ευρωπαϊκή πλειοψηφία» επιθυμεί ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτό «δεν μεταφράζεται σε πολιτική, σε μεγάλο βαθμό λόγω της υπονόμευσης των δημοκρατικών διαδικασιών από αυτές τις κυβερνήσεις».

Το έγγραφο πάντως παραδέχεται ότι η Ευρώπη παραμένει «στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας» για τις ΗΠΑ, με το διατλαντικό εμπόριο να αποτελεί έναν από τους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και της ευημερίας των ΗΠΑ. Αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται μια ισχυρή Ευρώπη για να μας βοηθήσει να ανταγωνιστούμε με επιτυχία και να συνεργαστούμε μαζί μας για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε αντίπαλο από το να κυριαρχήσει στην Ευρώπη».

Αλλά, προσθέτει ότι η Ουάσιγκτον θέλει να «συνεργαστεί με ευθυγραμμισμένες χώρες που θέλουν να αποκαταστήσουν το παλιό τους μεγαλείο».