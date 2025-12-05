newspaper
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:00
Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:50
Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»
Κόσμος 05 Δεκεμβρίου 2025 | 22:01

Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι λόγω μετανάστευσης χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές». Και «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Vita.gr
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαράγοντας τις ακροδεξιές θεωρίες περί «μεγάλης αντικατάστασης» και «πολιτιστικής διαγραφής», επιτίθεται στην Ευρώπη, στο κείμενο για την Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Επαναλαμβάνοντας θέσεις που είχε αναπτύξει και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Και πως αυτό είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης και της ολοκλήρωσης στην ΕΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, επίσης, αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τους συμμάχους που ενστερνίζονται αυτές τις απόψεις στην Ευρώπη. Και τονίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «καλλιεργήσουν την αντίσταση» εντός της ηπείρου στην «τρέχουσα πορεία της Ευρώπης».

«Οδικός χάρτης»

Το κείμενο των 33 σελίδων, που φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζεται «οδικός χάρτης για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική παραμένει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας στη γη».

Αναφέρει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε οικονομική παρακμή, αλλά «τα πραγματικά προβλήματά της είναι ακόμη βαθύτερα». Σε αυτά συμπεριλαμβάνει «τις δραστηριότητες της ΕΕ που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, τις πολιτικές για τη μετανάστευση που μεταμορφώνουν την ήπειρο, τη λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου,την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης και την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».

Η έκθεση φαίνεται ότι ασπάζεται τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης». Λέει ότι αρκετές χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές» και η Ευρώπη αντιμετωπίζει «την πραγματική και έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

«Εάν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο», λέει, υποστηρίζοντας ότι αυτό οφείλεται στο άνοιγμα των συνόρων σε Αφρικανούς και μουσουλμάνους.

Κλείνοντας το μάτι στην ακροδεξιά της Ευρώπης

Οι πολιτικές των ΗΠΑ, αναφέρει η έκθεση, πρέπει επομένως να περιλαμβάνουν την «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών». Επίσης, τη δυνατότητα στην Ευρώπη να «αναλάβει την κύρια ευθύνη για την άμυνά της» και το «άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών σε αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες».

Ωστόσο, σημειώνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να υπερασπιστούν τη γνήσια δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και τους αμερόληπτους εορτασμούς του ατομικού χαρακτήρα και της ιστορίας των ευρωπαϊκών εθνών». Και προσθέτει ότι η Ουάσιγκτον «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος».

Και την ώρα που σε πολλά κράτη της ΕΕ ακροδεξιά κόμματα βρίσκονται είτε στην κυβέρνηση είτε στηρίζουν δεξιούς συνασπισμούς είτε προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, το έγγραφο αναφέρει ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων… δίνει λόγο για μεγάλη αισιοδοξία».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να ενισχύσει τους στενότερους δεσμούς με τα εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Τον Σεπτέμβριο, ένα ανώτερο στέλεχος του κόμματος AfD επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους.

Υποστηρίζει ότι η Ευρώπη πρέπει «να παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την πολιτισμική της αυτοπεποίθηση και να εγκαταλείψει την αποτυχημένη εστίασή της στην κανονιστική ασφυξία».

Η αδύναμη Ευρώπη

Το έγγραφο του Ντόναλντ Τραμπ λέει επίσης ότι η έλλειψη σιγουριάς της ηπείρου είναι εμφανής στη σχέση της με τη Ρωσία.

Όσον αφορά το Ουκρανικό, και την προσπάθειά του να λήξει ο πόλεμος, παρά το γεγονός ότι το σχέδιό του πιθανότατα θα ευνοούσε την απόκτηση εδαφών από τη Ρωσία, κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι δείχνουν αδυναμία. Παρά το «σημαντικό πλεονέκτημα σκληρής ισχύος», αναφέρει, πολλοί στην ήπειρο «θεωρούν τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή».

Υποστηρίζει ότι είναι «βασικό συμφέρον των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μια ταχεία παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία». Και προσθέτει ότι η Ουάσιγκτον «βρίσκεται σε αντίθεση με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο». Αποδίδει αυτές τις προσδοκίες «σε ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας, πολλές από τις οποίες καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας για να καταστείλουν την αντιπολίτευση».

Ισχυρίζεται ότι μια «μεγάλη ευρωπαϊκή πλειοψηφία» επιθυμεί ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτό «δεν μεταφράζεται σε πολιτική, σε μεγάλο βαθμό λόγω της υπονόμευσης των δημοκρατικών διαδικασιών από αυτές τις κυβερνήσεις».

Το έγγραφο πάντως παραδέχεται ότι η Ευρώπη παραμένει «στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας» για τις ΗΠΑ, με το διατλαντικό εμπόριο να αποτελεί έναν από τους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και της ευημερίας των ΗΠΑ. Αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται μια ισχυρή Ευρώπη για να μας βοηθήσει να ανταγωνιστούμε με επιτυχία και να συνεργαστούμε μαζί μας για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε αντίπαλο από το να κυριαρχήσει στην Ευρώπη».

Αλλά, προσθέτει ότι η Ουάσιγκτον θέλει να «συνεργαστεί με ευθυγραμμισμένες χώρες που θέλουν να αποκαταστήσουν το παλιό τους μεγαλείο».

Business
Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

World
Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

Τσετσενία: Ο Καντίροφ δήλωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε κτίριο στο Γκρόζνι – Δεν υπήρξαν θύματα
Τσετσενία 05.12.25

Ουκρανικό drone έπληξε ουρανοξύστη στο Γκρόζνι

Το κτήριο στο Γκρόζνι στεγάζει τα γραφεία του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Σχέσεων με Θρησκευτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς, ένα τοπικό γραφείο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και το στούντιο σχεδιασμού του «προσωπικού αρχιτέκτονα» του Καντίροφ.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Χάος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ
21 χρόνια στη φυλακή 05.12.25

Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Φέρεται ότι του έσπασαν δόντια και πλευρά και έχει κοπεί μέρος του αυτιού του.

Σύνταξη
Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα
Φαύλος κύκλος 05.12.25

Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα

Έφηβος στη Βρετανία περιέγραψε πώς εθίστηκε στην κεταμίνη και πώς αυτό είχε βαρύ τίμημα για τη ζωή του. Έκανε χρήση μέσα στο σχολείο και είχε φτάσει να παίρνει 11 γραμμάρια την ημέρα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
Βαριά καμπάνα 05.12.25

Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Σύνταξη
Γερμανία: Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς – Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση
Γερμανία 05.12.25

Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς - Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του συγκέντρωσαν 319 ψήφους υπέρ του νόμου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Μπούντεσταγκ

Σύνταξη
Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Παίρνει μέτρα 05.12.25

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της

Σύνταξη
Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ
Επιχείρηση κατάρριψης 05.12.25

Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ

Πέντε drones άγνωστης προέλευσης εθεάθησαν να πετούν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στο Ιλ Λονγκ, κοντά στο λιμάνι της Μπρεστ. Έρευνα του στρατιωτικού εισαγγελέα της Γαλλίας σε εξέλιξη.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ

Εφτασε στη βρύση αλλά δεν ήπιε νερό η αντίπαλος της ΑΕΚ. Με γκολ του Οσιμέν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Γαλατά επικράτησε με 3-2 της Σάμσουνσπορ που την Πέμπτη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ

Σύνταξη
Τσετσενία: Ο Καντίροφ δήλωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε κτίριο στο Γκρόζνι – Δεν υπήρξαν θύματα
Τσετσενία 05.12.25

Ουκρανικό drone έπληξε ουρανοξύστη στο Γκρόζνι

Το κτήριο στο Γκρόζνι στεγάζει τα γραφεία του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Σχέσεων με Θρησκευτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς, ένα τοπικό γραφείο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και το στούντιο σχεδιασμού του «προσωπικού αρχιτέκτονα» του Καντίροφ.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026
Πολιτική 05.12.25

Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε την κυβερνητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην κριτική εντός και εκτός της παράταξής του. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τοποθετεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 13η αγωνιστική της Primeira Liga. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 05.12.25

Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος στα Άνω Λιόσια είχε πλαστή πινακίδα - Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν το ΙΧ εγκαταλελειμμένο είδαν μέσα το μικρό κορίτσι μόνο του

Σύνταξη
Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος
Μπάσκετ 05.12.25

Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ανταγωνιστική στα 30 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως... χάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε νέα ήττα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Eurocup.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Χάος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Ελλάδα 05.12.25

Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Σήμερα οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ
21 χρόνια στη φυλακή 05.12.25

Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Φέρεται ότι του έσπασαν δόντια και πλευρά και έχει κοπεί μέρος του αυτιού του.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;
Οιωνοί 05.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξασφαλίσει σε –σχεδόν- όλα τα παιδιά μια εκπαίδευση και ανατροφή, που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο για πολύ προνομιούχους ανθρώπους. Είναι όμως τόσο ιδανικά τα πράγματα;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 05.12.25

Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας

Η αστυνομία ταυτοποίησε την εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 περιπτώσεις κλοπών από οικίες και 13 απάτες - Πάνω από 775.000 ευρώ τα κέρδη της συμμορίας από την εγκληματική της δράση

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 05.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ
Γάζα 05.12.25

Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ

Η Eurovision σε πρωτοφανή κρίση, καθώς Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και Σλοβενία αποχωρούν μετά τη διατήρηση της συμμετοχής του Ισραήλ και τις εντάσεις γύρω από τους νέους κανόνες ψηφοφορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

