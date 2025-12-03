newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 07:35

Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»

Για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ένα ακροδεξιού τύπου αντιμεταναστευτικό ντελίριο, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Το αντιμεταναστευτικό του μένος φρόντισε να επιδείξει για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον των μεταναστών από τη Σομαλία, λέγοντας πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.

«Δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», είπε, με αφορμή σκάνδαλο στην πολιτεία Μινεσότα (βόρεια), όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.

Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», είπε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε.

Αντιμεταναστευτικό μένος Τραμπ –  Η επίθεση κατά δημοκρατικής βουλεύτριαςπου κατάγεται από τη Σομαλία

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος βάζει συχνά μειονότητες στο στόχαστρο κι έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά του, υποδαυλίζοντας τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας πως θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξουσία της.

«Είμαστε σε σημείο καμπής», είπε ακόμα κι υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη «λάθος επιλογή», που θα ήταν, κατ’ αυτόν, «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας».

Υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής «δεν συνεισφέρουν τίποτα», καταφέρθηκε για νιοστή φορά εναντίον της Ιλάμ Ομάρ, δημοκρατικής βουλεύτριας από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και επικρίνει πολύ συχνά την κυβέρνησή του.

«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια», είπε ο πρόεδρος Τραμπ. «Ας επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους», πέταξε.

Η δημοκρατική πολιτικός, συχνά-πυκνά στο στόχαστρο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, αντέδρασε μέσω X: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δυο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον για την οποία κατηγορήθηκε αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Ήδη τον Ιούνιο, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια ή περιορισμούς στις βίζες υπηκόων 19 κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού της οποίας βιώνει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίστηκε τα χρόνια του 1990 σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιβύη: Θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών – «Εχουν μπει παράνομα 3 εκατομμύρια»
«Aναβρασμός» 03.12.25

Η Λιβύη επιταχύνει τους επαναπατρισμούς 3 εκατομμυρίων... μεταναστών

Νέο πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών στις πατρίδες τους ανήγγειλαν οι αρχές της Λιβύης καθώς η κοινή γνώμη βρίσκεται «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασής τους».

Σύνταξη
Αϊτή: Οι μεταβατικές αρχές αναγγέλλουν εκλογές ενώ οι συμμορίες λυμαίνονται τη χώρα
Βουλευτικές - προεδρικές 03.12.25

Εκλογές στην Αϊτή υπό τη... σκιά των συμμοριών

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανήγγειλαν για το ερχόμενο καλοκαίρι οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής, στην οποία έχουν να στηθούν κάλπες εδώ και εννιά χρόνια.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια» κοκαΐνης απαντά ο Πέτρο στον Τραμπ
Κολομβία - ΗΠΑ 03.12.25

Ο Πέτρο απαντά στις απειλές Τραμπ λέγοντάς του να «μην ξυπνήσει τον Ιαγουάρο»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, «σήκωσε το γάντι» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε για το έργο του στην καταστροφή εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συζητήθηκε το εδαφικό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι συμβιβασμός
Κόσμος 02.12.25 Upd: 00:44

Live: Συζητήθηκε το εδαφικό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι συμβιβασμός

Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λούτσα: Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια αφήνοντας πίσω έναν νεκρό
Στη ΜΕΘ η τραυματίας 03.12.25

Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια στη Λούτσα αφήνοντας πίσω έναν νεκρό

Ο νεαρός οδηγός που σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, όπως έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις, ενώ ερευνάται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 03.12.25

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την ανάδειξή του σε MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, τις εντυπώσεις του από τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Συναγερμός 03.12.25

Ξεκινά η επέλαση της νέας κακοκαιρίας - Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η νέα κακοκαιρία ξεκινά την επέλασή της, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Σύνταξη
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας
«Tου διαβόλου» 03.12.25

Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Με αφορμή την ιστορία ενός κοριτσιού που μαθαίνει πως το αριστερό της χέρι είναι «του διαβόλου», η Σιχ-Τσινγκ Τσου ανοίγει μια σπάνια, αιχμηρή συζήτηση για το πώς η ταϊβανέζικη κοινωνία —και όχι μόνο— εξακολουθεί να τιμωρεί κάθε απόκλιση από τον κανόνα, ιδίως όταν αφορά κορίτσια

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο