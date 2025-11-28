Νέα αντιμεταναστευτικά μέτρα παίρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, καθώς θα επανεξεταστούν οι πράσινες κάρτες πολιτών από 19 χώρες.

Ο Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να αναστείλει τη μετανάστευση από «όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου», την επομένη της ανακήρυξης ενός Αφγανού υπηκόου ως ύποπτου για τη φονική επίθεση κατά δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει το BBC, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Τζόζεφ Έντλοου, δήλωσε ότι ο Τραμπ του έδωσε εντολή να διενεργήσει «μια πλήρη και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που προκαλεί ανησυχία».

Όταν ρωτήθηκε από το BBC ποιες χώρες περιλαμβάνονται στον κατάλογο, η υπηρεσία αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο, η οποία περιλάμβανε το Αφγανιστάν, την Κούβα, την Αϊτή, το Ιράν, τη Σομαλία και τη Βενεζουέλα.

Ποιος είναι ο ύποπτος για την επίθεση στα μέλη της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος, ο οποίος ονομάζεται Ραχμανούλαχ Λακάνγουαλ, ήρθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο ενός προγράμματος που προσέφερε ειδική προστασία για μετανάστευση σε Αφγανούς μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση υπογράμμισε μια σημαντική απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η ανάρτηση του Έντλοου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη σχετικά με την εκτεταμένη αναθεώρηση των πράσινων καρτών δεν αναφερόταν ρητά στην επίθεση κατά των μελών της Εθνοφρουράς.

«Η προστασία αυτής της χώρας και του αμερικανικού λαού παραμένει πρωταρχικής σημασίας, και ο αμερικανικός λαός δεν θα επωμιστεί το κόστος των απερίσκεπτων πολιτικών επανεγκατάστασης της προηγούμενης κυβέρνησης», δήλωσε ο Έντλοου.

Η ανάρτηση του Έντλοου στο Χ:

The protection of this country and of the American people remains paramount, and the American people will not bear the cost of the prior administration’s reckless resettlement policies. American safety is non negotiable. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα γίνει η επανεξέταση των πράσινων καρτών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, η διακήρυξη του Ιουνίου έθεσε ως στόχο τον περιορισμό της εισόδου αλλοδαπών στις ΗΠΑ προκειμένου να προστατευθεί η χώρα από «ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη».

Πώς μια χώρα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο για την αναθεώρηση πράσινων καρτών

Η αμερικάνικη κυβέρνηση δήλωσε ότι τα θέματα ασφάλειας και το ποσοστό παραμονής πέραν της προθεσμίας των βίζων για επαγγελματικούς λόγους, σπουδές και τουρισμό ήταν μεταξύ των λόγων για τους οποίους μια χώρα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο.

«Οι Ταλιμπάν, μια ομάδα που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδικά Ορισμένη Παγκόσμια Τρομοκρατική Οργάνωση (SDGT), ελέγχουν το Αφγανιστάν», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

«Το Αφγανιστάν δεν διαθέτει μια ικανή ή συνεργάσιμη κεντρική αρχή για την έκδοση διαβατηρίων ή πολιτικών εγγράφων και δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και εξέτασης».

Άλλες χώρες των οποίων οι κάτοχοι πράσινης κάρτας θα υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης είναι η Βιρμανία, το Τσαντ, η Δημοκρατία του Κονγκό και η Λιβύη.

Η επίθεση της Τετάρτης εναντίον μελών του αμερικανικού στρατού προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τραμπ, σχολιάζει το BBC.

«Αυτή η επίθεση υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια που αντιμετωπίζει η χώρα μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε να εισέλθουν 20 εκατομμύρια άγνωστοι και μη ελεγμένοι αλλοδαποί από όλο τον κόσμο, από μέρη που δεν θέλετε καν να γνωρίζετε. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί έναν τέτοιο κίνδυνο για την ίδια την επιβίωσή της», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η ίδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την επανεξέταση των πράσινων καρτών, η Υπηρεσία Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την επανεξέταση όλων των προσφύγων που έγιναν δεκτοί υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ ανέστειλαν την εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης από Αφγανούς, με την Υπηρεσία Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης να δηλώνει ότι η απόφαση ελήφθη εν αναμονή της επανεξέτασης των «πρωτοκόλλων ασφάλειας και ελέγχου».