Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.
- Στους δρόμους βγαίνουν την Κυριακή τα τρακτέρ – Πού θα στηθούν τα πρώτα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων
- «Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
- Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της 75χρονης – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελέτη από την 46χρονη
- Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε αφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, η Σάρα Μπέκστρομ)
H μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, (…) μόλις μας άφησε
«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.
«Μάχη για τη ζωή»
Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε.
🚨 BREAKING: West Virginia National Guard member Sarah Beckstrom just passed away, at 20 years old, due to gunshot injuries from the Afghan shooter – President Trump
💔💔💔
«She’s no longer with us.»
«This just happened.»
«She was savagely attacked. She’s dead.» pic.twitter.com/21d4mA6UpT
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 27, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
- Τατζικιστάν: Ο θάνατος 3 Κινέζων κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν τροφοδοτεί την ένταση με τους Ταλιμπάν
- Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
- Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
- Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
- Γάζα: Διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις