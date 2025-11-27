Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Anna Rose Layden, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης «έφερε εδώ η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021»

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους σε σύντομο διάγγελμά του από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει το τριήμερο της γιορτής των Ευχαριστιών.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ύποπτος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Αργότερα έγινε γνωστό πως δεν είχε ταυτότητα πάνω του και από τα δακτυλικά του αποτυπώματα αναγνωρίστηκε ως Ραχμανούλαχ Λακανγουάλ, αφγανός υπήκοος 29 ετών που εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ το 2021, όπως επιβεβαίωσαν πηγές από διαφορετικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (αστυνομία, FBI, εθνοφρουρά κτλ).

Ενήργησε μόνος του

Σύμφωνα με τις πηγές, πιστεύεται ότι ενήργησε μόνος του. Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα κοντά στον σταθμό του μετρό Φάραγκατ, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, στη διασταύρωση της 17ης οδού με την I Street NW.