# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 21:57
Eνσωμάτωση

Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Πριν λίγο ανακοινώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Upd:26.11.2025, 23:09
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Δύο ένστολοι στρατιωτικοί, που φαίνεται να είναι μέλη της Εθνικής Φρουράς, πυροβολήθηκαν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την τρέχουσα κατάσταση.

Έγινε γνωστό περίπου στις 23:00 ώρα Ελλάδας από τον κυβερνήτη Πάτρικ Μόρισεϊ πως οι δύο εθνοφρουροί έχασαν τις ζωές τους.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται στον τόπο του πυροβολισμού, στην 17η οδό και την οδό I. Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και συμβούλεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία και οι συνεργάτες μας εργάζονται για να ασφαλίσουν τον τόπο», έγραψε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο X.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Λίβιτ, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος «έχει επίγνωση και παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση».

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο – Σύλληψη ενός υπόπτου

Αρκετοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που έλαβε τις πρώτες αναφορές και μίλησε στο CNN.

Η πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο κέντρο της Ουάσιγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο. Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς από διάφορες πολιτείες βρίσκονται στην Ουάσιγκτον εδώ και μήνες, στο πλαίσιο της εκστρατείας καταπολέμησης του εγκλήματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της χώρας, η οποία έκτοτε έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Ένας ύποπτος για το συμβάν έχει συλληφθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον. Λόγω της εγγύτητας με το συμβάν, υπήρξε ανησυχία στον Λευκό Οίκο.

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Έμφυλη βία 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Κράμπους: Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών» [βίντεο]
Κεντρική Ευρώπη 24.11.25

Γνωρίστε τον Κράμπους - Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών»

Στην κεντρική Ευρώπη, από την Αυστρία, μέχρι την Τσεχία και την Σλοβενία, υπάρχει ο μύθος του Κράμπους, του alter ego του Άγιου Βασίλη που τιμωρεί τα άτακτα παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Λουτράκι 24.11.25

Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε - Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)

Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Σύνταξη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25

Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)
Champions League 26.11.25

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)

Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ – Δείτε το εντυπωσιακό κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και που… τρέλανε όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
Champions League 26.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
Champions League 26.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 26.11.25

LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Champions League 26.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
Champions League 26.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 26.11.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2: Με πολλά αμυντικά κενά οι φιλοξενούμενοι, τρόμαξαν στο τέλος τους γηπεδούχους
Champions League 26.11.25

Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2: Με πολλά αμυντικά κενά οι φιλοξενούμενοι, τρόμαξαν στο τέλος τους γηπεδούχους

«Έμπαζε» η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, καθώς η Καϊράτ ηττήθηκε από την Κοπεγχάγη και έμεινε στον ένα βαθμό. Οι Δανοί πήραν πρώτο τρίποντο μετά από τρεις σερί ήττες και ο Ντάντασον έσπασε το ρεκόρ του Γιαμάλ

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Κακοκαιρία σάρωσε την Αττική και έπνιξε την Κέρκυρα – Live η πορεία των φαινομένων
Συναγερμός 26.11.25

Live η πορεία της κακοκαιρίας - Πού θα έχει έντονα φαινόμενα την Πέμπτη, βούλιαξε η Κέρκυρα

Ο καιρός ήδη δείχνει τα δόντια του σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία να συνεχίζεται κι αύριο, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 26.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»
Συνεχής διάλογος 26.11.25

Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο