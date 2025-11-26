Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Πριν λίγο ανακοινώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους
Δύο ένστολοι στρατιωτικοί, που φαίνεται να είναι μέλη της Εθνικής Φρουράς, πυροβολήθηκαν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την τρέχουσα κατάσταση.
Έγινε γνωστό περίπου στις 23:00 ώρα Ελλάδας από τον κυβερνήτη Πάτρικ Μόρισεϊ πως οι δύο εθνοφρουροί έχασαν τις ζωές τους.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται στον τόπο του πυροβολισμού, στην 17η οδό και την οδό I. Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και συμβούλεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία και οι συνεργάτες μας εργάζονται για να ασφαλίσουν τον τόπο», έγραψε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο X.
Ο Τραμπ ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Λίβιτ, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος «έχει επίγνωση και παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση».
Ανησυχία στον Λευκό Οίκο – Σύλληψη ενός υπόπτου
Αρκετοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που έλαβε τις πρώτες αναφορές και μίλησε στο CNN.
Η πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο κέντρο της Ουάσιγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο. Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς από διάφορες πολιτείες βρίσκονται στην Ουάσιγκτον εδώ και μήνες, στο πλαίσιο της εκστρατείας καταπολέμησης του εγκλήματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της χώρας, η οποία έκτοτε έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Ένας ύποπτος για το συμβάν έχει συλληφθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον. Λόγω της εγγύτητας με το συμβάν, υπήρξε ανησυχία στον Λευκό Οίκο.
