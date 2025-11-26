Δύο ένστολοι στρατιωτικοί μέλη της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, πυροβολήθηκαν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την τρέχουσα κατάσταση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται στον τόπο του πυροβολισμού, στην 17η οδό και την οδό I. Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και συμβούλεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Έγινε γνωστό περίπου στις 23:00 ώρα Ελλάδας από τον κυβερνήτη Πάτρικ Μόρισεϊ πως οι δύο εθνοφρουροί έχασαν τις ζωές τους, κατά πάσα πιθανότητα στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν.

Διάψευση Πατέλ, ερωτηματικό από τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια

Τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς που πυροβολήθηκαν στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση διέψευσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ λίγο μετά τις 00:00 ώρα Ελλάδας.

Όταν δεν έχει γίνει εφικτό να επικοινωνήσουν οι αρχές με τις οικογένειες των θυμάτων, δεν ανακοινώνονται οι θάνατοι, όμως δεν είναι σαφές αν ισχύει στην περίπτωσή μας ή αν ο Κυβερνήτης βιάστηκε να δημοσιεύσει την ανάρτηση. Αργότερα ανέφερε πως υπάρχουν «αντικρουόμενες πληροφορίες». Μέχρι στιγμής δεν έχει διαγράψει την παλιά ανάρτηση.

We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information. Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Τι ανέφερε ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσιγκτον, DC, έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της πατρίδας τους. Είμαστε σε συνεχή επαφή με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους καθώς η έρευνα συνεχίζεται».

«Όλη η πολιτεία μας πενθεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία και τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη» έγραψε ο Πάτρικ Μόρισεϊ.

Επίσημα δεν υπάρχει ανακοίνωση από την αστυνομία ή τις (πολυάριθμες) αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, οπότε μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση οι πληροφορίες του κυβερνήτη πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό.

Critical Incident: MPD is on the scene of a shooting at 17th and I Street, NW. Please avoid the area. Updates to come. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

Δηλώσεις Τραμπ για τους πυροβολισμούς κατά της Εθνοφρουράς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, ότι «Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο φρουρούς της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά».

«Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνική Φρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!». Σημειώνεται πως η δήλωση Τραμπ έγινε προτού ανακοινωθεί ο (φερόμενος) θάνατος των δύο στρατιωτικών.