newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 07:16

ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Η δύναμη της αμερικανικής εθνοφρουράς που αναπτύχθηκε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον άρχισε χθες Κυριακή το βράδυ να φέρει όπλα, ανακοίνωσε το σώμα αυτό εφεδρείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στην πόλη τον στρατό με πρόσχημα την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Οι περίπου 2.200 στρατιωτικοί της ειδικής δύναμης «άρχισαν να φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σώμα.

Οι στρατιωτικοί αυτοί δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν χρήση βίας παρά μόνο «ως μέσο υστάτης προσφυγής σε αντίδραση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού», διευκρινίζεται στο έγγραφο.

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει υποστεί «εισβολή από συμμορίες» κι ότι η ανάπτυξη του στρατού είναι απαραίτητη για την «καθαρίσει».

Είχε ήδη στείλει την εθνοφρουρά και εκατοντάδες πεζοναύτες τον Ιούνιο στο Λος Άντζελες, εν μέσω μεγάλων διαδηλώσεων, εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Οι στατιστικές της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας δείχνουν, αντίθετα με όσα λέει ο αρχηγός του κράτους, πως τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν μεταξύ του 2023 και του 2024, ωστόσο η μείωση αυτή σημειώθηκε έπειτα από ραγδαία αύξησή της την περίοδο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη δημοκρατική δήμαρχο Μύριελ Μπάουζερ πως δίνει στη δημοσιότητα «ψευδείς» στατιστικές κι απειλεί πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της πόλης.

Στρατιωτικοποίηση

Οι περισσότεροι εθνοφρουροί στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον από τους ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες στη Δυτική Βιρτζίνια, τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο, το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα και το Τενεσί.

Οι έφεδροι της εθνοφρουράς αναφέρονται στον κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας και δεν μπορούν στη θεωρία να αναπτυχθούν παρά μόνο σε περίπτωση κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα φυσικής καταστροφής, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους και με πράσινο φως του κυβερνήτη.

Ο ρόλος τους, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, δεν είναι να επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ταραχών ή διαδηλώσεων.

Πέρα από τους στρατιωτικούς, έχουν επίσης σταλεί στην Ουάσιγκτον μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) και της δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που -όταν αναπτύχθηκε εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον -προειδοποιούσαν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι σχεδιασμοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, κι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να λάβει αποφάσεις εντός εβδομάδων, πιθανόν μέσα στον Σεπτέμβριο.

«Το Σικάγο είναι ένα χάλι», ισχυρίστηκε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, καταφερόμενος εναντίον του δημοκρατικού δημάρχου — συνεχίζοντας τις φραστικές επιθέσεις του εναντίον αιρετών σε πόλεις όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι. «Και θα βάλουμε τάξη εκεί πέρα, πιθανόν αμέσως μετά» την Ουάσιγκτον, πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του  πως «δεν σεναριολογούμε για μελλοντικές επιχειρήσεις», τονίζοντας πάντως πως το υπουργείο Άμυνας κάνει διαρκώς «σχεδιασμούς» και «συνεργάζεται με άλλους φορείς-εταίρους του για σχέδια όσον αφορά την υπεράσπιση ομοσπονδιακών πόρων και του προσωπικού».

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters,  ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Τραμπ προχθές Παρασκευή.

«Δεν θα αφήσουμε ένα δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»

Ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, όπου υπάγεται διοικητικά το Σικάγο, τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει με την πολιτεία του για να τη ρωτήσει αν χρειάζεται βοήθεια. Επέμεινε πως δεν υπάρχει καμιά κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ή άλλων στοιχείων του στρατού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση, να πολιτικοποιήσει τους ένστολους Αμερικανούς που υπηρετούν και να συνεχίσει να καταχράται την εξουσία του για να αποσπάσει την προσοχή από τα προβλήματα που προκαλεί στις οικογένειες εργαζόμενων Αμερικανών», έκρινε ο κυβερνήτης Πρίτσκερ.

Σε ανάρτησή του εξάλλου, ανέφερε πως «η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια — είναι μια δοκιμή των ορίων της εξουσίας του και μια πρόβα για ένα αστυνομικό κράτος.

Το Ιλινόις συνεργάζεται εδώ και καιρό με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να επιβάλει τη θέλησή του».

«Ο Τραμπ κατασκευάζει κρίση»

Εκπρόσωπος του δημάρχου στο Σικάγο, του Μπράντον Τζόνσον, δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο. Την Παρασκευή, ο κ. Τζόνσον δήλωσε πως η πόλη του ανησυχεί έντονα για τον αντίκτυπο που θα είχε οποιαδήποτε ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, που θα ήταν παράνομη, όπως τόνισε.

«Το πρόβλημα με την προσέγγιση του προέδρου είναι πως είναι ασυντόνιστη, αχρείαστη και σαθρή», είπε ο δήμαρχος προσθέτοντας πως την τελευταία χρονιά στην πόλη του οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί κατά 30% και πλέον, οι κλοπές κατά 35% και τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων κατά σχεδόν 40%.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμιά νομική βάση, καμιά εξουσία, για να αποπειραθεί να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στο Σικάγο», είπε στο CNN ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει με τις ζωές Αμερικανών, ούτε να κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
ΑΠΕ
Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση
Έρπουσα πυρκαγιά 25.08.25

Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο