Η δύναμη της αμερικανικής εθνοφρουράς που αναπτύχθηκε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον άρχισε χθες Κυριακή το βράδυ να φέρει όπλα, ανακοίνωσε το σώμα αυτό εφεδρείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στην πόλη τον στρατό με πρόσχημα την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Οι περίπου 2.200 στρατιωτικοί της ειδικής δύναμης «άρχισαν να φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σώμα.

Οι στρατιωτικοί αυτοί δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν χρήση βίας παρά μόνο «ως μέσο υστάτης προσφυγής σε αντίδραση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού», διευκρινίζεται στο έγγραφο.

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει υποστεί «εισβολή από συμμορίες» κι ότι η ανάπτυξη του στρατού είναι απαραίτητη για την «καθαρίσει».

Είχε ήδη στείλει την εθνοφρουρά και εκατοντάδες πεζοναύτες τον Ιούνιο στο Λος Άντζελες, εν μέσω μεγάλων διαδηλώσεων, εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Οι στατιστικές της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας δείχνουν, αντίθετα με όσα λέει ο αρχηγός του κράτους, πως τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν μεταξύ του 2023 και του 2024, ωστόσο η μείωση αυτή σημειώθηκε έπειτα από ραγδαία αύξησή της την περίοδο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη δημοκρατική δήμαρχο Μύριελ Μπάουζερ πως δίνει στη δημοσιότητα «ψευδείς» στατιστικές κι απειλεί πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της πόλης.

Στρατιωτικοποίηση

Οι περισσότεροι εθνοφρουροί στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον από τους ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες στη Δυτική Βιρτζίνια, τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο, το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα και το Τενεσί.

Οι έφεδροι της εθνοφρουράς αναφέρονται στον κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας και δεν μπορούν στη θεωρία να αναπτυχθούν παρά μόνο σε περίπτωση κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα φυσικής καταστροφής, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους και με πράσινο φως του κυβερνήτη.

Ο ρόλος τους, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, δεν είναι να επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ταραχών ή διαδηλώσεων.

Πέρα από τους στρατιωτικούς, έχουν επίσης σταλεί στην Ουάσιγκτον μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) και της δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που -όταν αναπτύχθηκε εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον -προειδοποιούσαν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι σχεδιασμοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, κι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να λάβει αποφάσεις εντός εβδομάδων, πιθανόν μέσα στον Σεπτέμβριο.

«Το Σικάγο είναι ένα χάλι», ισχυρίστηκε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, καταφερόμενος εναντίον του δημοκρατικού δημάρχου — συνεχίζοντας τις φραστικές επιθέσεις του εναντίον αιρετών σε πόλεις όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι. «Και θα βάλουμε τάξη εκεί πέρα, πιθανόν αμέσως μετά» την Ουάσιγκτον, πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «δεν σεναριολογούμε για μελλοντικές επιχειρήσεις», τονίζοντας πάντως πως το υπουργείο Άμυνας κάνει διαρκώς «σχεδιασμούς» και «συνεργάζεται με άλλους φορείς-εταίρους του για σχέδια όσον αφορά την υπεράσπιση ομοσπονδιακών πόρων και του προσωπικού».

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Τραμπ προχθές Παρασκευή.

«Δεν θα αφήσουμε ένα δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»

Ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, όπου υπάγεται διοικητικά το Σικάγο, τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει με την πολιτεία του για να τη ρωτήσει αν χρειάζεται βοήθεια. Επέμεινε πως δεν υπάρχει καμιά κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ή άλλων στοιχείων του στρατού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση, να πολιτικοποιήσει τους ένστολους Αμερικανούς που υπηρετούν και να συνεχίσει να καταχράται την εξουσία του για να αποσπάσει την προσοχή από τα προβλήματα που προκαλεί στις οικογένειες εργαζόμενων Αμερικανών», έκρινε ο κυβερνήτης Πρίτσκερ.

Σε ανάρτησή του εξάλλου, ανέφερε πως «η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια — είναι μια δοκιμή των ορίων της εξουσίας του και μια πρόβα για ένα αστυνομικό κράτος.

Το Ιλινόις συνεργάζεται εδώ και καιρό με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να επιβάλει τη θέλησή του».

Donald Trump’s threat to bring the National Guard to Chicago isn’t about safety — it’s a test of the limits of his power and a trial run for a police state. Illinois has long worked with federal law enforcement to tackle crime, but we won’t let a dictator impose his will. pic.twitter.com/hmr0BSKCBf — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) August 23, 2025

«Ο Τραμπ κατασκευάζει κρίση»

Εκπρόσωπος του δημάρχου στο Σικάγο, του Μπράντον Τζόνσον, δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο. Την Παρασκευή, ο κ. Τζόνσον δήλωσε πως η πόλη του ανησυχεί έντονα για τον αντίκτυπο που θα είχε οποιαδήποτε ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, που θα ήταν παράνομη, όπως τόνισε.

«Το πρόβλημα με την προσέγγιση του προέδρου είναι πως είναι ασυντόνιστη, αχρείαστη και σαθρή», είπε ο δήμαρχος προσθέτοντας πως την τελευταία χρονιά στην πόλη του οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί κατά 30% και πλέον, οι κλοπές κατά 35% και τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων κατά σχεδόν 40%.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμιά νομική βάση, καμιά εξουσία, για να αποπειραθεί να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στο Σικάγο», είπε στο CNN ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει με τις ζωές Αμερικανών, ούτε να κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής», είπε.