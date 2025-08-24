newspaper
Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 10:14

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, δείχνοντας μια εμμονή για να αντιμετωπίσει το έγκλημα ειδικά στο Σικάγο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μετά την Καλιφόρνια και την Ουάσιγκτον, το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ έχει έτοιμο αμφιλεγόμενο σχέδιο να στείλει στρατεύματα και στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, για να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει αποφασισμένη να διευρύνει της χρήση της στρατιωτικής αρβύλας στους αμερικανικούς δρόμους.

Ο σχεδιασμός, τον οποίο φέρνει στο φως η Washington Post, περιλαμβάνει διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων και την κινητοποίηση τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Αξιωματούχοι που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, ανέφεραν ότι η στρατιωτική παρέμβαση στο Σικάγο σχεδιάζεται εδώ και εβδομάδες, πιθανώς σε συνδυασμό με διευρυμένες επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για τον εντοπισμό μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Η ανάπτυξη θα συνέπιπτε με τις προσπάθειες των ομοσπονδιακών αρχών να εντείνουν τον εντοπισμό και την απέλαση παράνομων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ICE και των προσπαθειών να αμφισβητηθούν οι πολιτικές «καταφυγίου» (sanctuary policies), προκειμένου να εκπληρωθεί η εντολή του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, για τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις ημερησίως.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να καταστείλει το έγκλημα, την αστεγία και τη μετανάστευση χωρίς έγγραφα, με ένα στρατιωτικό μοντέλο που θα μπορούσε αργότερα να εφαρμοστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

«Το Σικάγο είναι ένα χάος. Έχετε έναν ανίκανο δήμαρχο. Εντελώς ανίκανο», είπε ο Τραμπ. «Και θα το τακτοποιήσουμε αυτό πιθανότατα το επόμενο [πόλη]. Θα είναι το επόμενο μετά από αυτό. Και δεν θα είναι καν δύσκολο».

Η αποστολή, εφόσον εγκριθεί, θα είχε ομοιότητες με την πολωτική επιχείρηση που ο Τραμπ διέταξε στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όταν ανέπτυξε 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια και 700 πεζοναύτες, παρά τις διαμαρτυρίες τοπικών και πολιτειακών αρχών. Επίσης, ο Τραμπ την Παρασκευή υπερηφανεύτηκε για την εν εξελίξει παρέμβαση της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, όπου περισσότεροι από 2.200 φρουροί έχουν αναπτυχθεί, σε μια προσπάθεια που ο ίδιος παρουσίασε ως καθυστερημένη καταστολή του εγκλήματος.

Τα σχέδια του Πενταγώνου για μελλοντικές αναπτύξεις έρχονται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει πολιτειακούς και τοπικούς ηγέτες να επιτρέψουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για τον εντοπισμό και την απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι απέστειλε πρόσφατα επιστολή σε πολλούς πολιτειακούς, νομαρχιακούς και τοπικούς ηγέτες, δηλώνοντας ότι οι «πολιτικές καταφυγίου» εμποδίζουν την επιβολή του νόμου και θα αμφισβητηθούν νομικά.

Αύξηση εγκλήματος

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, υπό δημοκρατική διοίκηση, με ιδιαίτερη εμμονή στο Σικάγο.

Στις 11 Αυγούστου υποστήριξε ότι η εγκληματικότητα είναι ανεξέλεγκτη σε αρκετές άλλες πόλεις, αφήνοντας να εννοηθεί ένα σχέδιο ομοσπονδοποιημένων καταστολών. «Κοιτάξτε το Σικάγο, πόσο χάλια είναι. Κοιτάξτε το Λος Άντζελες, πόσο χάλια είναι», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε και άλλες πόλεις που είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η Νέα Υόρκη έχει πρόβλημα. Και μετά έχετε, φυσικά, τη Βαλτιμόρη και το Όκλαντ. Αυτές δεν τις αναφέρουμε πια. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Το Σικάγο,  είχε τους περισσότερους φόνους στη χώρα τα τελευταία 13 χρόνια, με 573 το 2024. Όπως η Ουάσιγκτον και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, γνώρισε άνοδο ανθρωποκτονιών και βίαιου εγκλήματος κατά την πανδημία της COVID, αν και τα ποσοστά έκτοτε έχουν μειωθεί.

Ωστόσο, αρκετές άλλες μεγάλες πόλεις είχαν υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών από το Σικάγο πέρυσι, όπως το Σεντ Λούις, το Ντιτρόιτ, η Βαλτιμόρη και η Ουάσινγκτον.

Αντιδράσεις

Η επιχείρηση στο Σικάγο θα διεύρυνε περαιτέρω τη χρήση στρατιωτικής ισχύος από τον Τραμπ στο εσωτερικό, ακόμη και όταν οι πολιτειακές και δημοτικές αρχές χαρακτηρίζουν την ιδέα ανεπιθύμητη και αδικαιολόγητη. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης υπερασπίστηκαν τέτοιες αναπτύξεις, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνονται αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση «νόμου και τάξης».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, και ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, αμφότεροι Δημοκρατικοί, αντέδρασαν έντονα στον Τραμπ την Παρασκευή, με τον κυβερνήτη να τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να «δημιουργήσει χάος».

«Αφού χρησιμοποίησε το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον ως δοκιμαστικό πεδίο για αυταρχική υπέρβαση, ο Τραμπ τώρα φλερτάρει ανοιχτά με την ιδέα να αναλάβει άλλες πολιτείες και πόλεις», είπε ο Πρίτζκερ. «Ο στόχος του Τραμπ είναι να σπείρει τον φόβο στις κοινότητές μας και να αποσταθεροποιήσει τις υφιστάμενες προσπάθειες δημόσιας ασφάλειας — όλα για να βρει μια δικαιολογία να καταχραστεί περαιτέρω την εξουσία του».

Ο Τζόνσον είπε σε ξεχωριστή δήλωση ότι οι αρχές του Σικάγο λαμβάνουν σοβαρά τα σχόλια του Τραμπ, αλλά δεν έχουν λάβει καμία επίσημη επικοινωνία από την κυβέρνηση σχετικά με πρόσθετες αναπτύξεις στρατιωτικών ή αστυνομικών δυνάμεων στην πόλη.

«Έχουμε σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις οποιασδήποτε παράνομης ανάπτυξης δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην πόλη του Σικάγο. Το πρόβλημα με την προσέγγιση του Προέδρου είναι ότι είναι ανοργάνωτη, αδικαιολόγητη και επισφαλής».

Ο Πρίτζκερ δήλωσε σε ανακοίνωση το Σάββατο το βράδυ, ότι η πολιτεία του Ιλινόις δεν έχει λάβει «καμία αίτηση ή επικοινωνία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το αν χρειαζόμαστε βοήθεια, και δεν έχουμε υποβάλει καμία αίτηση για ομοσπονδιακή παρέμβαση».

Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ομοσπονδοποιήσει την Εθνοφρουρά του Ιλινόις, να αναπτύξει την Εθνοφρουρά από άλλες πολιτείες ή να στείλει εν ενεργεία στρατιωτικές δυνάμεις εντός των συνόρων μας».

Στρατιωτικός νόμος: Τι Ισχύει

Κανονικά, ο κυβερνήτης μιας πολιτείας έχει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς, αλλά περάσει στην ευθύνη του προέδρου, βάσει «Τίτλου 10 του Ομοσπονδιακού Κώδικα των ΗΠΑ (που ρυθμίζει τον ρόλο και τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων)».

Αυτό του επιτρέπει να εκδίδει εντολές σε μέλη της Εθνοφρουράς σε περίπτωση «εξέγερσης ή κινδύνου εξέγερσης κατά της κυβέρνησης». Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) για να αναπτύξει εν ενεργεία στρατεύματα για αστυνομικά καθήκοντα εντός των ΗΠΑ, αλλά μια τέτοια κίνηση θα ήταν πολιτικά πολωτική και θα προκαλούσε ανησυχία στο Πεντάγωνο.

O Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το Τίτλο 10 στέλνοντας μέλη της Εθνοφρουράς όσο και ένα τάγμα Πεζοναυτών στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο, επικαλούμενος «επεισόδια βίας και αναταραχής» που σημειώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις της ICE για τη σύλληψη μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Η ανάπτυξη στην Καλιφόρνια αμφισβητήθηκε στα δικαστήρια, με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ και άλλους αξιωματούχους να διερωτώνται αν ο Τραμπ παραβίασε τον νόμο Posse Comitatus, έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τσαρλς Μπρέγερ έκρινε ότι οι εντολές του Τραμπ παραβίασαν τον νόμο, αλλά η απόφασή του ανεστάλη από τριμελές εφετείο στο Σαν Φρανσίσκο.

Σημειώνεται ότι ενώ ο Τραμπ αντιμετώπισε νομικές προκλήσεις με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς Λος Άντζελες, στην περίπτωση της Ουάσιγκτον, είχε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, καθώς η αμερικανική πρωτεύουσα υπόκειται σε ομοσπονδιακή εποπτεία. Το Πεντάγωνο, μάλιστα, δήλωσε την ότι οι στρατιώτες στην Ουάσινγκτον θα επιτραπεί σύντομα να φέρουν πυροβόλα όπλα.

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
Κόσμος 24.08.25

Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς

Σύνταξη
Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
«Οδύσσεια» 24.08.25

Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων των ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδική εκκρεμότητα να αποτελεί την αποχώρηση του Έντερσον από την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Σύνταξη
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
