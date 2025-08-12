newspaper
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 11:27

Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Επιμέλεια Παρασκευή Τσιβόλα
Spotlight

Στην πρώτη θητεία του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε εναλλακτικές πραγματικότητες. Στη δεύτερη, αναγκάζει όλους να ζουν σε αυτές. Τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου,  έπλασε την πιο δυστοπική του μέχρι τώρα εικόνα για μια αμερικανική πόλη γεμάτη εγκληματικότητα, προκειμένου να δικαιολογήσει το γεγονός ότι αναπτύσσει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον ( πάνω φωτογραφία αρχείου) και αναλαμβάνει τον έλεγχο της αστυνομίας της πόλης.

«Ανακοινώνω μια ιστορική ενέργεια για να σώσω την πρωτεύουσα της χώρας μας από την εγκληματικότητα, την αιματοχυσία, την αναταραχή, την αθλιότητα και άλλα χειρότερα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στην οποία συμμετείχε και η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, η οποία θα εποπτεύει την αστυνομική δύναμη της πόλης όσο αυτή βρίσκεται υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Η χρήση του στρατού σε αστυνομικούς ρόλους είναι μια πρακτική γνωστή από τα ολοκληρωτικά κράτη, όπου η πρώτη ενέργεια ενός δικτάτορα είναι συνήθως η αποστολή στρατευμάτων στους δρόμους της πρωτεύουσας

H Ουάσινγκτον έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοσταγείς εγκληματίες», καθώς και από «ναρκομανείς μανιακούς και άστεγους ανθρώπους», είπε και συνέχισε: «Σήμερα είναι η Ημέρα της Απελευθέρωσης στην Ουάσιγκτον και θα ανακτήσουμε την πρωτεύουσά μας. Θα την ανακτήσουμε.

Σύμφωνα με τις εξουσίες που μου έχουν ανατεθεί ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμαι επίσημα το άρθρο 740 του Νόμου περί Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας της Κολούμπια… και θέτω το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ουάσιγκτον υπό τον άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο», δήλωσε.

Ανακοίνωσε επίσης την αποστολή της Εθνοφρουράς. «Αποστέλλω την Εθνική Φρουρά για να βοηθήσει στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσιγκτον, και θα τους επιτραπεί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά».

Χάσμα ρητορικής Τραμπ και πραγματικότητας

Γεγονός είναι ότι η αμερικανική πρωτεύουσα αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διατήρηση της τάξης, όπως και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, η καταστροφική περιγραφή του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι κλοπές αυτοκινήτων, τα εγκλήματα με όπλα και οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η δήμαρχος της πόλης, Μιριέλ Μπόουζερ,  μάλιστα σημείωσε ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Το χάσμα μεταξύ της τοξικής ρητορικής του Τραμπ και της καθημερινής ζωής στο μεγαλύτερο μέρος της Ουάσιγκτον υπονομεύει τους αμφίβολους ισχυρισμούς του Τραμπ  για κρίση και κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Όταν σκεφτόμαστε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνήθως αυτές περιλαμβάνουν αύξηση της εγκληματικότητας, ή εγκλήματα που δεν αντιμετωπίζονται, ή εργαλεία που διαθέτουμε αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπό κανονικές συνθήκες — τότε είναι που χρησιμοποιούμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε  καυστικά η Μπόουζερ.

Η ψευδο-έκτακτη κατάσταση που κήρυξε ο Τραμπ στην πρωτεύουσα της χώρας δεν είναι η πρώτη του. Φέτος, κήρυξε εθνική έκτακτη κατάσταση για την οικονομία, την ενέργεια και τα σύνορα, προκειμένου να αποκτήσει έκτακτες εξουσίες ως επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας.

Ωστόσο, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN, δεν υπάρχει οικονομική έκτακτη κατάσταση: τα εμπορικά ελλείμματα υπήρχαν εδώ και δεκαετίες και οι ΗΠΑ ανακάμψαν από την πανδημία καλύτερα από άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κρίση, κάτι που επικαλέστηκε ο Τραμπ για να αφαιρέσει την εξουσία του Κογκρέσου σε θέματα δασμών. Η Αμερική δεν αντιμετωπίζει ούτε ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά η επίκληση του Τραμπ οδήγησε σε νέους κανόνες για τις γεωτρήσεις και την εξερεύνηση. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος δικαιολογεί τις σκληρές πολιτικές απέλασης ισχυριζόμενος ότι η Αμερική δέχεται εισβολή εγκληματιών και τρομοκρατών — μια υπερβολή που προκαλεί ανατριχίλα.

Ανατριχιαστικές μνήμες

Η καταστολή του Τραμπ στην Ουάσινγκτον, DC, εντάσσεται σε μια άλλη τάση της ολοένα και πιο αυταρχικής δεύτερης θητείας του — την επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου, επισημαίνει η ίδια πηγή. Έστειλε χιλιάδες στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία στα νότια σύνορα. Ανέπτυξε στρατεύματα της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες μετά από τις διαδηλώσεις ενάντια στις επιδρομές κατά μεταναστών.

Η χρήση του στρατού σε αστυνομικούς ρόλους είναι μια πρακτική γνωστή από τα ολοκληρωτικά κράτη, όπου η πρώτη ενέργεια ενός δικτάτορα είναι συνήθως η αποστολή στρατευμάτων στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Πρωτεύουσας, όλα Δημοκρατικοί, προειδοποίησαν τη Δευτέρα για «μια ήπια έναρξη του αυταρχισμού» μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Η έκκληση του Τραμπ για ακραίες λύσεις που μόνο ένας ισχυρός άνδρας όπως αυτός μπορεί να προσφέρει είναι το είδος του εξτρεμισμού που ανησυχούσε ακόμη και πριν από περισσότερα από 250 χρόνια. Ο Αλεξάντερ Χάμιλτον έγραψε στο Federalist 1, για παράδειγμα, ότι η ιστορία έδειξε ότι οι ηγέτες που ανέτρεψαν την ελευθερία το έκαναν «ξεκινώντας ως δημαγωγοί και καταλήγοντας ως τύραννοι».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε στην πρώτη ομιλία του στο συνέδριο το 2016 ότι «μόνο εγώ μπορώ να το διορθώσω». Και ενώ συχνά επικαλείτο αμφισβητήσιμες κρίσεις κατά την πρώτη θητεία του και χρησιμοποίησε τη λεγόμενη εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να χρηματοδοτήσει το τείχος στα σύνορα, ο ζήλος του προέδρου για δράση είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος στη δεύτερη θητεία του. Τους τελευταίους επτά μήνες, ο Τραμπ αναζήτησε επανειλημμένα ανεκμετάλλευτες πηγές προεδρικής εξουσίας και στη συνέχεια τις άσκησε στην Ουάσιγκτον, σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον χαρακτήρισε την κίνηση του Τραμπ «ανησυχητική και άνευ προηγουμένου».

Είναι κάτι περισσότερο από αυτό, αν το εξετάσουμε σε συνδυασμό με τις προηγούμενες κινήσεις εξουσίας του Τραμπ, μεταδίδει η ίδια πηγή, που κάνει λόγο για «καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή». Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες αναφέρει το αμερικανικό μέσο, οι κινήσεις Τραμπ περιλαμβάνουν τη χρήση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να κυνηγήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Ομπάμα, μια προσπάθεια να δημιουργηθούν πέντε νέες έδρες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο Κογκρέσο σε μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας, την απόλυση ενός κορυφαίου κυβερνητικού στατιστικολόγου επειδή δεν του άρεσαν τα στοιχεία για την ανεργία, και τη χρήση τεράστιων δασμών για να τιμωρήσει τη Βραζιλία για τη δίωξη του λαϊκιστή φίλου του, πρώην προέδρου Jair Bolsonaro, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να ανατρέψει τις εκλογές του 2022 στη χώρα.

Κατάχρηση εξουσίας – Στρατοκρατία

Η δήλωσή του ότι οι αστυνομικοί έχουν πλέον «το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν» ήταν σαν μαγνήτης για τους υποστηρικτές του MAGA και είναι πιθανό να τροφοδοτήσει ημέρες θετικής κάλυψης από τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ – που στεκόταν δεξιά του Τραμπ, στην συνέντευξη, διακήρυξε ότι οι στρατιώτες που θα σταλούν στην Ουάσινγκτον θα είναι «δυνατοί, θα είναι σκληροί και θα σταθούν στο πλευρό των συνεργατών τους στις δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη χρήση στρατευμάτων σε αμερικανικό έδαφος — ειδικά για την καταστολή διαδηλώσεων. Ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, με διαδηλώσεις πολιτών που ζητούν να μην αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην αμερικανική πρωτεύουσα, αλλά και την παραίτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ωστόσο, η κίνηση του Τραμπ δεν θα ήταν δυνατή αν η πρωτεύουσα ήταν απόλυτα ειρηνική. Οι κάτοικοι ορισμένων από τις πιο προβληματικές γειτονιές της περιοχής ενδέχεται να βλέπουν θετικά την παρουσία στρατευμάτων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο Fox News ότι τα μέλη της ένωσης συμφωνούν με τον Τραμπ ότι η εγκληματικότητα είναι εκτός ελέγχου στην πόλη και ότι «πρέπει να γίνει κάτι».

Η κίνηση του Τραμπ είναι επίσης ένα έξυπνο πολιτικό τέχνασμα. Οι Δημοκρατικοί που αντιτίθενται σε αυτήν μπορούν να κατηγορηθούν ως αδύναμοι στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Οι επικριτές μπορεί να επικαλεστούν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας. Ωστόσο, ο Τραμπ κατανοεί ότι πρόκειται για ένα συναισθηματικό και όχι για ένα διανοητικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί πολιτικά με μια ρητορική που προκαλεί τρόμο.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, την οποία ο Τραμπ αψήφησε αποστέλλοντας στην πόλη στρατεύματα της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες, προειδοποίησε ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία τα προβλήματα επιβολής του νόμου δεν πρέπει ποτέ να απαιτούν στρατιωτικές λύσεις

«Πίστευα τότε, όπως πιστεύω και τώρα, ότι το Λος Άντζελες ήταν μια δοκιμαστική περίπτωση. Νομίζω ότι και η Ουάσιγκτον είναι μια δοκιμαστική περίπτωση», δήλωσε η Μπας, προειδοποιώντας ότι η κίνηση του Τραμπ στην πρωτεύουσα θα μπορούσε να είναι προάγγελος για μελλοντικές παράνομες καταπατήσεις εξουσίας.

«Ο πρόεδρος (μπορεί) να πει: «Λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε την πόλη σας όποτε θέλουμε και εγώ είμαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και μπορώ να χρησιμοποιήσω τα στρατεύματα όποτε θέλω». Νομίζω ότι αυτό είναι κατάχρηση των στρατευμάτων μας και νομίζω ότι είναι υπέρβαση των προεδρικών εξουσιών», είπε.

