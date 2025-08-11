Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη της Ουάσινγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου σε έκτακτα μέτρα, απαραίτητα για την πόλη, όπως κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, που λέει ότι η αμερικανική πρωτεύουσα έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες», παρά τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η βίαιη εγκληματικότητα βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών το 2024.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο – μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση.

«Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας και οι ομοσπονδιακές αρχές θα υποστηριχθούν στην προσπάθεια, μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον που θα διαθέσουμε. Και πολύ περισσότερους, αν χρειαστεί, πολύ περισσότερους», τόνισε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας πως «η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προσέθεσε ότι μονάδες της Εθνοφρουράς αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Ζήτησε να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, για να «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», δηλώνοντας ότι θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ενώ έχει ήδη ζητήσει από χθες (10/8) να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον.

Και όλα αυτά, ενώ τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των βίαιων εγκλημάτων στην πόλη της Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στην ανάληψη του ελέγχου της αστυνομίας της πρωτεύουσας, που κυβερνάται υπό ένα μοναδικό καθεστώς στη χώρα.

«Αυτή έχει γίνει μια κατάσταση πλήρους και ολοκληρωτικής ανομίας και θα απαλλαγούμε από παραπήγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, αφού προέτρεψε τους άστεγους της Ουάσινγκτον να μετακομίσουν «μακριά» από την πόλη, σε μια ανάρτηση που έκανε την προηγούμενη ημέρα στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η κίνησή του αυτή δεν θα σταματήσει στην Ουάσινγκτον, όπου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Θα προχωρήσει περαιτέρω. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά στην Ουάσινγκτον και θα την καθαρίσουμε πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είχε ήδη κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο, ενάντια στις συμβουλές του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας ότι ήθελε να αποκαταστήσει την τάξη στο Λος Άντζελες, μετά από διαμαρτυρίες κατά των συλλήψεων μεταναστών από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η πόλη της Ουάσινγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.

Ο Τραμπ προτείνει την αποστολή της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο

Όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα «The Washington Post», ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν θα επεκτείνει την ομοσπονδιακή δράση και σε άλλες πόλεις.

«Αν δεν είχαμε πάει στο Λος Άντζελες πριν από τρεις μήνες, το Λος Άντζελες θα καιγόταν», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για την Ουάσινγκτον, με διαδηλώσεις πολιτών που ζητούν να μην αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην αμερικανική πρωτεύουσα, αλλά και την παραίτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου, με τα πανό να αναγράφουν χαρακτηριστικά: «Όχι στην Γκεστάπο του Τραμπ στην Ουάσινγκτον».