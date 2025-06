Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν – παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών – στο Λος Αντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, θ’ αποκαταστήσουν την τάξη (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Τραμπ).

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One), ο Τραμπ τόνισε αναφερόμενος στους ταραξίες: «Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν».

INSURRECTION: Trump issued a blunt warning to LA insurgents, “You spit, we hit.” He vowed zero tolerance for attacks on law enforcement or the military, condemning the violent unrest as “organized anarchy” and promising a forceful response. pic.twitter.com/rsQTf0MmDZ

— @amuse (@amuse) June 8, 2025