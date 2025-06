Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί το Λος Άντζελες μετά από επιδρομές της ICE, της αρμόδιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας για τις συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών. Οι πράκτορες της υπηρεσίας συνέλαβαν την Πέμπτη 44 άτομα με «την υποψία» της παράνομης μετανάστευσης και σύντομα το Λος Άντζελες, μια πόλη με μεγάλη παράδοση στην ανοχή στην μετανάστευση μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Η ίδια η δήμαρχος της πόλης στάθηκε ενάντια στις επιδρομές σε κοινόχρηστους χώρους και επιχειρήσεις και τόνισε το μεταναστευτικό προφίλ της πόλης, με ρίζες κυρίως από τη Λατινική Αμερική.

«Ως δήμαρχος μιας περήφανης πόλης μεταναστών, οι οποίοι συμβάλλουν στην πόλη μας με τόσους πολλούς τρόπους, είμαι βαθύτατα εξοργισμένη από αυτό που συνέβη. Αυτές οι τακτικές σπέρνουν τον τρόμο στις κοινότητές μας και διαταράσσουν τις βασικές αρχές της ασφάλειας στην πόλη μας», έγραψε η δήμαρχος Κάρεν Μπας στο Χ το βράδυ της Παρασκευής. «Δεν θα το ανεχτούμε αυτό».

