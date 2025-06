Η διοίκηση Τραμπ κλιμακώνει την επίθεσή της στους διαδηλωτές που από την Παρασκευή κινητοποιούνται στο Λος Άντζελες ενάντια στις επιχειρήσεις σκούπα της υπηρεσίας ICE που κάνει εφόδους σε γειτονιές της πόλης για να συλλάβει και να απελάσει μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν 2.000 άνδρες της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για την καταστολή των διαδηλώσεων. Την τελευταία φορά που επιστρατεύτηκαν δυνάμεις της Εθνοφρουράς ήταν για την καταστολή της εξέγερσης το 1992 στο Λος Άντζελες που ξέσπασε μετά την αθώωση τεσσάρων λευκών αστυνομικών που είχαν ξυλοκοπήσει άγρια τον αφροαμερικανό Ρόντνεϊ Κινγκ.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέσγκεθ, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι αμερικανοί πεζοναύτες από το κοντινό στρατόπεδο Πέντλετον έχουν τεθεί σε υψηλή επιφυλακή.

«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, η βία και η καταστροφή εναντίον ομοσπονδιακών υπαλλήλων και ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων ΔΕΝ θα γίνει ανεκτή. Είναι κοινή λογική», έγραψε ο Χέσγκεθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

This is Los Angeles now.

FACTS: Early Friday morning, Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents conducted high-profile raids across the Los Angeles area — including a Home Depot in Paramount, a warehouse in the Fashion District, and another site in South L.A. At least 44… pic.twitter.com/ciot8wKIv6

— Valentina Martelli (@ValentinaInLA) June 8, 2025