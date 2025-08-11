newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 23:04

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Spotlight

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον, ανακοινώνοντας ότι θα στείλει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, δοκιμάζει για άλλη μια φορά τα όρια της εξουσίας του να στρατιωτικοποιήσει μια μεγάλη πόλη των ΗΠΑ, όπως έκανε τον Ιούνιο και στο Λος Άντζελες.

Η πρωτεύουσα των ΗΠΑ, επισημαίνει το Politico, σε αντίθεση με άλλες πόλεις, υπόκειται ήδη σε σημαντικό ομοσπονδιακό έλεγχο – και ο Τραμπ επικαλείται τις έκτακτες εξουσίες του για να τον εδραιώσει.

Ωστόσο, η διασταύρωση περίπλοκων νόμων και κανόνων σχετικά με τη χρήση του στρατού για την επιβολή του νόμου στο εσωτερικό της χώρας, η ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους της Ουάσινγκτον και οι πολιτικές καταπολέμησης του εγκλήματος της ίδιας της πόλης ενδέχεται να προκαλέσουν νομική αβεβαιότητα και αναπόφευκτες προκλήσεις, όπως τονίζει, παραθέτοντας στοιχεία για το τι μπορεί – και τι δεν μπορεί – να κάνει ο Τραμπ, στην προσπάθειά του να αναλάβει τον έλεγχο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Είπε ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο της αστυνομίας της Ουάσινγκτον – Μπορεί;

Ναι, με περιορισμούς, απαντά το Politico, εξηγώντας πως ο νόμος περί αυτοδιοίκησης του δίνει την εξουσία να χρησιμοποιεί την αστυνομική δύναμη της Ουάσινγκτον για «ομοσπονδιακούς σκοπούς», εάν κρίνει ότι υπάρχουν «ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης».

Μπορεί να χρησιμοποιήσει την αστυνομία της Ουάσινγκτον για έως και 48 ώρες, ή για έως και 30 ημέρες εάν στείλει ειδικό μήνυμα στους ηγέτες ορισμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Για να χρησιμοποιήσει την αστυνομία της Ουάσινγκτον για περισσότερο από 30 ημέρες, όμως, θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Να σημειωθεί ότι ο γενικός εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Μπράιαν Σουάλμπ, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Τραμπ «άνευ προηγουμένου, περιττές και παράνομες». Ο Σουάλμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «επείγουσα εγκληματική κατάσταση» στην περιφέρεια, που να δικαιολογεί την ανάληψη του ελέγχου της αστυνομικής δύναμης. Τα βίαια εγκλήματα στην περιφέρεια, τόνισε, βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Και πράγματι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη της Ουάσινγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου σε έκτακτα μέτρα – απαραίτητα για την πόλη, όπως κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, που λέει ότι η αμερικανική πρωτεύουσα έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες» – τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η βίαιη εγκληματικότητα βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών το 2024.

Υπάρχουν όρια στη χρήση του στρατού για την επιβολή του νόμου στο εσωτερικό;

Ναι, αλλά αυτά τα όρια ενδέχεται να μην ισχύουν για την Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον, διευκρινίζει το Politico.

Ένας ομοσπονδιακός νόμος που ψηφίστηκε το 1878, ο «Posse Comitatus Act», απαγορεύει τη χρήση του αμερικανικού στρατού για την επιβολή του νόμου σε πολίτες, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το Σύνταγμα ή άλλη διάταξη ομοσπονδιακού νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται επί του παρόντος υπό δίκη στο Λος Άντζελες για την αποστολή της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας τον Ιούνιο, με σκοπό την καταστολή των διαδηλώσεων που σχετίζονταν με τη μετανάστευση στην πόλη. Η δίκη αυτή θα εξετάσει εάν ένας ομοσπονδιακός δικαστής θεωρεί ότι η αποστολή του Τραμπ παραβίασε τον νόμο του 1878 και πρέπει να ακυρωθεί.

Ωστόσο, η νομιμότητα της χρήσης της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον μπορεί να είναι διαφορετική, σημειώνει το Politico, αναφέροντας πως η χρήση της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον από τον πρόεδρο σπάνια έχει αντιμετωπίσει νομική αντίσταση, καθώς συνήθως γίνεται σε συνεργασία με τους ηγέτες της πρωτεύουσας.

Επιπλέον, το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει από καιρό ότι η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον, σε αντίθεση με τις άλλες εθνοφρουρές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή του νόμου χωρίς να παραβιάζει τον νόμο «Posse Comitatus». Μια νομική γνωμοδότηση του 1989 από το Γραφείο Νομικών Συμβούλων του υπουργείου διαπίστωσε ότι ο πρόεδρος Τζορτζ Χ. Μπους μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη φρουρά της Ουάσινγκτον για την εκτέλεση αποστολών επιβολής του νόμου στην πόλη, στο πλαίσιο του λεγόμενου «πολέμου κατά των ναρκωτικών».

Εάν η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον από τον Τραμπ αμφισβητηθεί στο δικαστήριο, ένας δικαστής θα λάβει σχεδόν σίγουρα υπόψη τη γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά δεν θα είναι υποχρεωμένος να την ακολουθήσει.

Έχει ο Τραμπ την εξουσία να «ομοσπονδιοποιήσει» την Ουάσινγκτον;

Ο Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας.

Το Σύνταγμα παρέχει στο Κογκρέσο την εξουσία να «ασκεί αποκλειστική νομοθετική εξουσία» επί της «έδρας της κυβέρνησης» των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1973, με την ψήφιση του Νόμου περί Αυτοδιοίκησης, το Κογκρέσο δημιούργησε την τοπική κυβέρνηση της Ουάσινγκτον, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον νόμο, η Ουάσινγκτον έχει σημαντικό έλεγχο των καθημερινών τοπικών υποθέσεων. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση – συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, όπως η Αστυνομία του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών και η Αστυνομία των Πάρκων των ΗΠΑ – διατηρεί τον έλεγχο των ομοσπονδιακών εκτάσεων και περιουσιών. Και το Κογκρέσο έχει τον τελικό λόγο στις τοπικές πολιτικές της Ουάσινγκτον: ο νόμος «Home Rule Act» επιτρέπει στο Κογκρέσο να ασκεί αποτελεσματικά βέτο σε οποιαδήποτε νομοθεσία ψηφίζεται από το Συμβούλιο της Ουάσινγκτον.

Με λίγα λόγια, ο Αμερικανός πρόεδρος από μόνος του δεν έχει την εξουσία να «ομοσπονδιοποιήσει» την κυβέρνηση της Ουάσινγκτον, καθώς θα χρειαστεί το Κογκρέσο για να τροποποιήσει τον Νόμο περί Αυτοδιοίκησης.

«Aνησυχητική και άνευ προηγουμένου» η απόφαση Τραμπ, δηλώνει η δήμαρχος της Ουάσινγκτον

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές της πόλης της Ουάσινγκτον αιφνιδιάστηκαν και αντέδρασαν έντονα στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το CNN, η Δημοκρατική δήμαρχος της αμερικανικής πρωτεύουσας Μιούριελ Μπόουζερ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ενέργεια του προέδρου «είναι ανησυχητική και άνευ προηγουμένου».

«Αν και η σημερινή ενέργεια είναι ανησυχητική και άνευ προηγουμένου, δεν μπορώ να πω ότι, δεδομένης της ρητορικής τού παρελθόντος, μας εκπλήσσει εντελώς», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας.

«Δεν θέλω να υποβαθμίσω τα λεγόμενα, ούτε θέλω να υποβαθμίσω την παραβίαση της αυτονομίας μας», όπως είπε.

Να σημειωθεί πως ούτε η δήμαρχος της Ουάσινγκτον ούτε και η αστυνομία γνώριζαν τα σχέδια του Τραμπ.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένης της αρχηγού Πάμελα Σμιθ, καθώς και η δήμαρχος Μιούριελ Μπόουζερ, δεν γνώριζαν την πρόθεση του προέδρου Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του τμήματος πριν από την ανακοίνωσή του την Δευτέρα, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο CNN.

«Περιττές και παράνομες οι ενέργειες Τραμπ»

Μια πηγή στην κυβέρνηση της Ουάσινγκτον δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ότι εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση της Δευτέρας, ειδικά επειδή ο Τραμπ και η Μπόουζερ είχαν καλές σχέσεις πρόσφατα και επειδή ο Λευκός Οίκος και το γραφείο της δημάρχου ήταν σε σχεδόν συνεχή επαφή.

Και ο γενικός εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σουάλμπ, , καταδίκασε τις κινήσεις του Τραμπ σε δήλωσή του, τονίζοντας ότι «οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι άνευ προηγουμένου, περιττές και παράνομες. Δεν υπάρχει καμία έκτακτη κατάσταση όσον αφορά στην εγκληματικότητα στην Περιφέρεια της Κολούμπια. Τα βίαια εγκλήματα στην Περιφέρεια της Κολούμπια έφτασαν πέρυσι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών και έχουν μειωθεί κατά 26% μέχρι στιγμής φέτος. Εξετάζουμε όλες τις επιλογές μας και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια των κατοίκων της Περιφέρειας».

