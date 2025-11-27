newspaper
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 03:30

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Spotlight

Η Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια είδε δύο μέλη της να πυροβολούνται στην Ουάσιγκτον, το απόγευμα της Τετάρτης. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι οι δύο στρατιώτες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, δήλωσε ότι οι στρατιώτες είχαν πεθάνει, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε τη δήλωσή του, επικαλούμενος «αντιφατικές αναφορές».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο ύποπτος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Αργότερα έγινε γνωστό πως δεν είχε ταυτότητα πάνω του και από τα δακτυλικά του αποτυπώματα αναγνωρίστηκε ως Ραχμανούλαχ Λακανγουάλ, Αφγανός υπήκοος 29 ετών που εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ το 2021, όπως επιβεβαίωσαν σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πολλές και διαφορετικές πηγές των διαφορετικών υπηρεσιών του νόμου (Αστυνομία, FBI, Εθνοφρουρά κτλ).

Οι αρχές επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι πιστεύεται ότι ενήργησε μόνος του. Η επίθεση με πυροβολισμούς έλαβε χώρα κοντά στο σταθμό του μετρό Φάραγκατ του, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, στη διασταύρωση της 17ης οδού με την I Street NW.

O κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια που ανέφερε αρχικά πως τα μέλη της Εθνοφρουράς έχουν σκοτωθεί έβγαλε διάγγελμα με βίντεο, λέγοντας πως έχει ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

YouTube thumbnail

Αποχώρησε από το Αφγανιστάν μαζί με τον αμερικανικό στρατό το 2021

Το Fox News αναφέρει ότι ο Αφγανός ύποπτος για τη δολοφονία δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον βρίσκεται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η άδεια παραμονής του έληξε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Στην ουσία έληξε η προσωρινή προστασία από απέλαση – temporary protected status (TPS), με προεδρικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, που αναθεώρησε την πολιτική Μπάιντεν για πολίτες της Βενεζουέλας και του Αφγανιστάν.

Ο αναπληρωτής βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ Σεμπάστιαν Γκόρκα, ανήρτησε και έπειτα διέγραψε ανάρτηση όπου ανέφερε πως ο 29χρονος Αφγανός μπήκε στις ΗΠΑ το 2021 (όπως ανέφεραν και τα αμερικανικά ΜΜΕ).

Μπήκε στις ΗΠΑ με τις επιχειρήσεις «Allies Refuge» η οποία αφορούσε την απομάκρυνση από το Αφγανιστάν και Allies Welcome που αφορούσε την μετεγκατάσταση. Ήταν σύμφωνα με τον Γκόρκα και άλλες συγκλίνουσες πηγές διερμηνέας του αμερικανικού στρατού και έφυγε από τη χώρα του στην ηλικία των 25 ετών.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που διερμηνέας επιτίθεται σε όργανα της τάξης στις ΗΠΑ

YouTube thumbnail

Στις 23 Απριλίου 2025, ο Τζαμάλ Γουαλί, ο οποίος ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 μετά από υπηρεσία ως μεταφραστής στο πλευρό των αμερικανικών στρατευμάτων, σταμάτησε από την αστυνομία στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια.

Αμέσως άρχισε να γίνεται όλο και πιο νευρικός και εξέφρασε την οργή του για το «σύστημα» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να πει ότι θα έπρεπε να είχε «υπηρετήσει με τους γα**μένους Ταλιμπάν».

Λίγα λεπτά αργότερα, άνοιξε πυρ εναντίον δύο αστυνομικών που μόλις είχαν φτάσει στον τόπο του συμβάντος, τραυματίζοντας και τους δύο. Στη συνέχεια, πυροβολήθηκε από τρίτο αστυνομικό που προσέγγισε το δεξί παράθυρο και σκοτώθηκε. Την περίοδο εκείνη είχε ήδη ανακοινωθεί πως θα έληγε η βίζα για όλους τους Αφγανούς υπηκόους.

Είχε ως στόχο την Εθνοφρουρά λένε οι ερευνητές

Η τελευταία γνωστή ενημέρωση είναι πως έχουν πυροβοληθεί μια γυναίκα της εθνοφρουράς στο κεφάλι και πιθανώς στον κορμό και ένας άντρας σε πολλά σημεία του σώματός του. Επισήμως θεωρούνται σε κρίσιμη κατάσταση.

O Ραχμανούλαχ Λακανγουάλ έχει πυροβοληθεί δύο φορές από στρατιώτη της Εθνοφρουράς και έχει μαχαιρωθεί στο κεφάλι από Ταγματάρχη της εθνοφρουράς που δεν έφερε όπλο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Λακαγουάλ περίμενε κοντά στον σταθμό να περάσει μια περίπολος της Εθνοφρουράς. Στη συνέχεια βγήκε και άνοιξε πυρ. Αυτός είναι ο λόγος που τα αμερικανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για «ενέδρα» και πως είχε ως στόχο την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ.

Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
H στιγμή μετά τους πυροβολισμούς κατά της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ – Τι έγραψε ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 26.11.25 Upd: 00:32

H στιγμή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς εναντίον μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ - Τι έγραψε ο Τραμπ

Ο Τραμπ προέβη σε ανάρτηση για τους πυροβολισμούς, την ώρα που κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει την στιγμή αμέσως μετά την επίθεση εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς στις ΗΠΑ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
26.11.25 Upd: 00:33

Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Aνακοινώθηκε από τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια πως έχασαν τη ζωή τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»
26.11.25

Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύνταξη
Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων
Γερμανία 26.11.25

Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων

Τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία σκίστηκαν καθώς κατέρρεε το ανατολικογερμανικό κράτος, χρειάζεται να ενωθούν χειρωνακτικά σε μια διαδικασία που απαιτεί επίπονη εργασία

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Κόσμος 26.11.25

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου - «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»

Συνεχίζει τις υβριστικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στρεφόμενος ενάντια στην Κέιτι Ρότζερς και την εφημερίδα New York Times

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

