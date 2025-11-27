Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Η Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια είδε δύο μέλη της να πυροβολούνται στην Ουάσιγκτον, το απόγευμα της Τετάρτης. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι οι δύο στρατιώτες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, δήλωσε ότι οι στρατιώτες είχαν πεθάνει, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε τη δήλωσή του, επικαλούμενος «αντιφατικές αναφορές».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο ύποπτος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Αργότερα έγινε γνωστό πως δεν είχε ταυτότητα πάνω του και από τα δακτυλικά του αποτυπώματα αναγνωρίστηκε ως Ραχμανούλαχ Λακανγουάλ, Αφγανός υπήκοος 29 ετών που εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ το 2021, όπως επιβεβαίωσαν σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πολλές και διαφορετικές πηγές των διαφορετικών υπηρεσιών του νόμου (Αστυνομία, FBI, Εθνοφρουρά κτλ).

Οι αρχές επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι πιστεύεται ότι ενήργησε μόνος του. Η επίθεση με πυροβολισμούς έλαβε χώρα κοντά στο σταθμό του μετρό Φάραγκατ του, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, στη διασταύρωση της 17ης οδού με την I Street NW.

O κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια που ανέφερε αρχικά πως τα μέλη της Εθνοφρουράς έχουν σκοτωθεί έβγαλε διάγγελμα με βίντεο, λέγοντας πως έχει ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αποχώρησε από το Αφγανιστάν μαζί με τον αμερικανικό στρατό το 2021

Το Fox News αναφέρει ότι ο Αφγανός ύποπτος για τη δολοφονία δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον βρίσκεται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η άδεια παραμονής του έληξε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Στην ουσία έληξε η προσωρινή προστασία από απέλαση – temporary protected status (TPS), με προεδρικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, που αναθεώρησε την πολιτική Μπάιντεν για πολίτες της Βενεζουέλας και του Αφγανιστάν.

Ο αναπληρωτής βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ Σεμπάστιαν Γκόρκα, ανήρτησε και έπειτα διέγραψε ανάρτηση όπου ανέφερε πως ο 29χρονος Αφγανός μπήκε στις ΗΠΑ το 2021 (όπως ανέφεραν και τα αμερικανικά ΜΜΕ).

Μπήκε στις ΗΠΑ με τις επιχειρήσεις «Allies Refuge» η οποία αφορούσε την απομάκρυνση από το Αφγανιστάν και Allies Welcome που αφορούσε την μετεγκατάσταση. Ήταν σύμφωνα με τον Γκόρκα και άλλες συγκλίνουσες πηγές διερμηνέας του αμερικανικού στρατού και έφυγε από τη χώρα του στην ηλικία των 25 ετών.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που διερμηνέας επιτίθεται σε όργανα της τάξης στις ΗΠΑ

Στις 23 Απριλίου 2025, ο Τζαμάλ Γουαλί, ο οποίος ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 μετά από υπηρεσία ως μεταφραστής στο πλευρό των αμερικανικών στρατευμάτων, σταμάτησε από την αστυνομία στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια.

Αμέσως άρχισε να γίνεται όλο και πιο νευρικός και εξέφρασε την οργή του για το «σύστημα» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να πει ότι θα έπρεπε να είχε «υπηρετήσει με τους γα**μένους Ταλιμπάν».

Λίγα λεπτά αργότερα, άνοιξε πυρ εναντίον δύο αστυνομικών που μόλις είχαν φτάσει στον τόπο του συμβάντος, τραυματίζοντας και τους δύο. Στη συνέχεια, πυροβολήθηκε από τρίτο αστυνομικό που προσέγγισε το δεξί παράθυρο και σκοτώθηκε. Την περίοδο εκείνη είχε ήδη ανακοινωθεί πως θα έληγε η βίζα για όλους τους Αφγανούς υπηκόους.

Είχε ως στόχο την Εθνοφρουρά λένε οι ερευνητές

Η τελευταία γνωστή ενημέρωση είναι πως έχουν πυροβοληθεί μια γυναίκα της εθνοφρουράς στο κεφάλι και πιθανώς στον κορμό και ένας άντρας σε πολλά σημεία του σώματός του. Επισήμως θεωρούνται σε κρίσιμη κατάσταση.

O Ραχμανούλαχ Λακανγουάλ έχει πυροβοληθεί δύο φορές από στρατιώτη της Εθνοφρουράς και έχει μαχαιρωθεί στο κεφάλι από Ταγματάρχη της εθνοφρουράς που δεν έφερε όπλο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Λακαγουάλ περίμενε κοντά στον σταθμό να περάσει μια περίπολος της Εθνοφρουράς. Στη συνέχεια βγήκε και άνοιξε πυρ. Αυτός είναι ο λόγος που τα αμερικανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για «ενέδρα» και πως είχε ως στόχο την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ.