Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Το FBI έψαξε πολλές ιδιοκτησίες στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και στο Σαν Ντιέγκο την Πέμπτη, σε μια έρευνα για τρομοκρατία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, σχετικά με έναν Αφγανό υπήκοο που είναι ύποπτος για την επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς, τα οποία παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τραυματίες στρατιωτικοί είχαν ορκιστεί 24 ώρες πριν την επίθεση σύμφωνα με το FOX.

Οι ερευνητές κατάσχεσαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του υπόπτου στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και iPad, και ανέκριναν τους συγγενείς του υπόπτου, όπως δήλωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, αναγνώρισε τα δύο τραυματισμένα μέλη της Εθνοφρουράς ως τη Σάρα Μπέκστρομ, 20 ετών, και τον Άντριου Γουλφ, 24 ετών, σύμφωνα με το Reuters.

Η Πίρο είπε ότι ο ύποπτος έστησε ενέδρα στα μέλη της Εθνοφρουράς ενώ περιπολούσαν κοντά στο Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τετάρτης. Οπλισμένος με ένα ισχυρό περίστροφο, ένα .357 Magnum, πυροβόλησε ένα μέλος που έπεσε και στη συνέχεια πυροβόλησε ξανά πριν πυροβολήσει πολλές φορές το δεύτερο μέλος.

Ο ύποπτος ήταν συνεργάτης των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε στο Fox News ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να απαγγείλει κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του δράστη και να ζητήσει ποινή ισόβιας κάθειρξης «τουλάχιστον».

Στην ενημέρωσή της, η Πίρο είπε ότι ο δράστης αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση με πρόθεση να σκοτώσει ενώ ήταν οπλισμένος και μια κατηγορία για κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ενός βίαιου εγκλήματος. Θα μπορούσε να κατηγορηθεί για φόνο πρώτου βαθμού αν κάποιος από τους δύο φρουρούς δεν επιβιώσει από τα τραύματά του, είπε.

Ο Κας Πατέλ χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως «απαίσια τρομοκρατική ενέργεια», αλλά ούτε αυτός ούτε η Πίρο ανέφεραν πιθανό κίνητρο. Ο δράστης φαίνεται να έδρασε μόνος του, είπε ο Τζεφ Κάρολ, εκτελεστικός βοηθός αρχηγού της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον.

Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως ο 29χρονος Ραχμανούλαχ Λακανγουάλ, ο οποίος ζούσε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον με τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά τους.

Συνεργάζονταν με ομάδες Αφγανών με την υποστήριξη της CIA

Ο Λακανγουάλ, ο οποίος τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών πριν συλληφθεί, είχε συνεργαστεί με τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, είπε ο Πατέλ.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δήλωσε στο Fox News και στη New York Times ότι ο Λακανγουάλ είχε συνεργαστεί με τοπικές μονάδες που υποστηρίζονταν από τη CIA στο Αφγανιστάν.

Μπήκε στις ΗΠΑ με τις επιχειρήσεις «Allies Refuge» η οποία αφορούσε την απομάκρυνση από το Αφγανιστάν και Allies Welcome που αφορούσε την μετεγκατάσταση.

Το πρόγραμμα Allies Welcome αφορούσε την επανεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν και φοβούνταν αντίποινα από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που ανέλαβαν τον έλεγχο μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα.

“The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families… We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice.” — President Trump pic.twitter.com/zOkJGZyGmk — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

Ως τρομοκρατική κατατάσσει την επίθεση ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν στο θέρετρό του στη Φλόριντα τη στιγμή της επίθεσης, δημοσίευσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ένα βίντεο στο οποίο χαρακτήρισε τη σφαγή «πράξη κακίας, πράξη μίσους και πράξη τρομοκρατίας».

Δεν ήταν σαφές εάν η σφαγή θα οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Εθνοφρουράς στις πόλεις. Τα μέλη της συνήθως περιπολούν σε μικρές ομάδες, μεταξύ άλλων και πεζή, οπλισμένα κυρίως με πιστόλια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «επανεξετάσει» όλους τους Αφγανούς που ήρθαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

H Πίρο και ο Πατέλ κατηγόρησαν την κυβέρνηση Μπάιντεν για ακατάλληλη εξέταση του Λακανγουάλ, αν και δεν προσκόμισαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να υποστηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό.

To άσυλο εγκρίθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Λακανγουάλ υπέβαλε αίτηση για άσυλο τον Δεκέμβριο του 2024 και εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου του τρέχοντος έτους, τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ.

Ο Λακανγουάλ, ο οποίος κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, δεν είχε γνωστό ποινικό ιστορικό, είπε ο αξιωματούχος.

Η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει αναστείλει επ’ αόριστον την επεξεργασία όλων των αιτήσεων μετανάστευσης που αφορούν Αφγανούς υπηκόους, «εν αναμονή περαιτέρω επανεξέτασης των πρωτοκόλλων ασφάλειας και ελέγχου».

Αρχικά είχε αναφερθεί από αμερικανούς αξιωματούχους πως η βίζα του Λακανγουάλ είχε ακυρωθεί τον Σεπτέμβρη. Πληροφορία που δεν έτυχε επανάληψης στην σημερινή ενημέρωση.

I remember back in 2021 criticizing the Biden policy of opening the floodgate to unvetted Afghan refugees. Friends sent me messages calling me a racist. It was a clarifying moment. They shouldn’t have been in our country. — JD Vance (@JDVance) November 27, 2025

Πρέπει να ενταθούν οι απελάσεις λέει ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν στο Κεντάκι την Τετάρτη, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ένοπλη επίθεση απέδειξε ότι η πολιτική μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ ήταν δικαιολογημένη. «Πρέπει να εντείνουμε (ξαναδιπλασιάσουμε όπως έγραψε επί λέξει) τις προσπάθειές μας για την απέλαση των ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας», δήλωσε.

Πρόσθεσε πως «ήδη ορισμένες φωνές στα εταιρικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι μεταναστευτικές μας πολιτικές είναι υπερβολικά αυστηρές. Το αποψινό αποτελεί υπενθύμιση γιατί έχουν άδικο». Είναι σαφές πως η επίθεση θα χρησιμοποιηθεί για να ενταθούν οι απελάσεις μεταναστών από τις ΗΠΑ.

Οι επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης λένε ότι έχει χρησιμοποιήσει σκληρές και παράνομες τακτικές και έχει συλλάβει αδιακρίτως μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων πολλών χωρίς ποινικό ιστορικό και άλλων που βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ.

Η αποστολή της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς από τη Δυτική Βιρτζίνια συμμετείχαν σε μια στρατιωτικοποιημένη αποστολή επιβολής του νόμου που διατάχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Αύγουστο και αμφισβητήθηκε στο δικαστήριο από αξιωματούχους της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ διέταξε την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στην πρωτεύουσα μετά το μακελειό, οι οποίοι προστέθηκαν στους περίπου 2.200 που ήδη βρίσκονταν στην πόλη στο πλαίσιο της εκστρατείας του προέδρου κατά της μετανάστευσης και του εγκλήματος που στοχεύει πόλεις υπό δημοκρατική διοίκηση.

Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το έγκλημα έχει εξαφανιστεί από την πρωτεύουσα ως αποτέλεσμα της αποστολής των στρατιωτών, ισχυρισμός που έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες στατιστικές της αστυνομίας για το έγκλημα.