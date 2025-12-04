Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται ότι έχει προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι πιθανό οι ΗΠΑ να «προδώσουν» την Ουκρανία, αναφορικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, που επικαλείται σημείωμα που διέρρευσε από πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων ηγετών, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία σε εδαφικό επίπεδο χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας».

Σύμφωνα με σημειώσεις από τηλεδιάσκεψη που έχει στη διαθεσή του το περιοδικό, στο τηλεφώνημα συμμετείχαν, εκτός από τον πρόεδρο της Γαλλίας, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και αρκετοί άλλοι κορυφαίοι Ευρωπαίοι πολιτικοί.

Το περιοδικό Der Spiegel αναφέρει επίσης ότι το σημείωμα αυτό είναι στα αγγλικά και συνοψίζει την τηλεφωνική συνομιλία, περιλαμβάνοντας αποσπάσματα από όσα ειπώθηκαν. Ο συντάκτης του δημοσιεύματος επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων προφανώς δυσπιστούν βαθιά απέναντι στις ΗΠΑ όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και η δυσπιστία τους αφορά τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παρά το γεγονός ότι δημόσια επαινούν τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Κρίσιμη στιγμή»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη στιγμή. Και τόνισε ότι εγκυμονούν «μεγάλο κίνδυνο» για τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Φρίντριχ Μερτς, από την πλευρά του, φέρεται να είπε πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικός». «Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Γερμανός καγκελάριος, δήλωση που το Spiegel ερμηνεύει ως αναφορά στην αποστολή των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα.

Στην ίδια συνομιλία, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, επισήμανε ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους».

Επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο επιμένει να επαινεί τον Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησε με τον Στουμπ. Φέρεται να είπε ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Το περιοδικό Der Spiegel δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει το σημείωμα. Ανέφερε ότι έχει μιλήσει με «αρκετούς» από τους συμμετέχοντες στην κλήση. Αυτοί φέρονται ότι επιβεβαίωσαν ότι έλαβε χώρα και δύο φέρεται να είπαν ότι τα αποσπάσματα «έχουν αναπαραχθεί με ακρίβεια».

Ωστόσο, εκπρόσωποι του Ουκρανού προέδρου και της γερμανικής καγκελαρίας, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Στο Παρίσι, το Μέγαρο των Ηλυσίων αμφισβήτησε τα αποσπάσματα που αποδίδονται στον Εμανουέλ Μακρόν.