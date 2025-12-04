Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα Πέμπτη με τον ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα (στη φωτογραφία από το Sputnik/Alexander Kazakov via Reuters, επάνω, Κούσνερ, αριστερά, και Γουίτκοφ στη Μόσχα).

Η συνάντηση ακολουθεί τη διαβεβαίωση του Τραμπ πως ο Πούτιν θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο»

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες τους προχθές Τρίτη στη Μόσχα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί τη διαβεβαίωση του αμερικανού προέδρου χθες πως ο ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αρκετά καλή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου, ότι η συνάντηση ανάμεσα στους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα ήταν «αρκετά καλή», χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το πως θα κινηθεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν του έδωσαν την αίσθηση ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σχημάτισαν την εντύπωση πως «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο» (περισσότερα εδώ).