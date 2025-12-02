newspaper
Ουκρανία: Ο Πούτιν υποδέχεται τον Γουίτκοφ για διαπραγματεύσεις ενώ ανακοινώνει την κατάληψη του Ποκρόφσκ

Τις προηγούμενες ημέρες στη Φλόριντα οι αντιπροσωπίες του Κιέβου και της Ουάσιγκτον συζητούσαν για τη διαμόρφωση του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει ενεργήσει ως εξωτερικός σύμβουλος σε διπλωματικές συνομιλίες, αναμένεται επίσης να βρεθεί στη συνάντηση.

Η επίσκεψη Γουίτκοφ έρχεται μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, με στόχο τη διαμόρφωση του ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το οποίο θεωρούνταν ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Οι χειρισμοί του Γουίτκοφ σε σχέση με την Ουκρανία υπονομεύθηκαν από τον αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, που διαφωνεί με τη στρατηγική που χαράσσουν κατά καιρούς οι ΗΠΑ καθώς επιμένει σε μια πιο «γερακίσια» αντίληψη σε σχέση με τη Ρωσία.

Τα «αγκάθια»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», αλλά είπε ότι υπάρχουν «ορισμένα δύσκολα ζητήματα που πρέπει ακόμη να διευθετηθούν».

Μιλώντας μετά από συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η διατήρηση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το «εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο» στοιχείο της ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς ζητείται από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη που δεν έχει χάσει από τον έλεγχό της στη Ρωσία – κάτι που το Κίεβο υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι δεν θα κάνει ποτέ.

Ο Γουίτκοφ είχε επίσης συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ, τον Ζελένσκι και τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ αρκετοί βασικοί Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν εικονικά στη συνάντηση Ζελένσκι-Μακρόν.

Μιλώντας τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας είχε «βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση αισθάνεται πολύ αισιόδοξη».

«Όσο για τις λεπτομέρειες, θα αφήσω τους διαπραγματευτές να διαπραγματευτούν. Αλλά νιώθουμε αρκετά καλά και ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί επιτέλους να τελειώσει», ανέφερε.

Το διαφοροποιημένο σχέδιο

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι είχε δει ένα σχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ το οποίο θα μπορούσε να γίνει η «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου αργότερα αμφισβήτησαν το κατά πόσον θα αποδεχόταν την πρόταση, αφού το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δήλωσαν ότι είχαν εξασφαλίσει αλλαγές σε αυτήν.

Το αρχικό προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου ΗΠΑ-Ρωσίας που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη.

Εκτός από το ότι κάλυπτε τις απαιτήσεις της Μόσχας, υπαγόρευε επίσης πώς θα έπρεπε να επενδυθούν αρκετά δισεκατομμύρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται επί του παρόντος σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και να θέσει τους όρους για την πρόσβαση της Ουκρανίας στην αγορά της Ευρώπης.

Η αντίδραση της Ευρώπης

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Μακρόν δήλωσε ότι επί του παρόντος «δεν υπάρχει οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο» και επέμεινε ότι οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα μπορούσε να εκπονηθεί μόνο με τη συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων θα μπορούσε «να οριστικοποιηθεί μόνο από τον Πρόεδρο Ζελένσκι» και επεσήμανε ότι τα ζητήματα σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά έθνη.

Η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε ότι αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «κρίσιμη», αλλά ότι η Μόσχα θέλει να διαπραγματευτεί μόνο «με εκείνους που τους προσφέρουν απλώς κάτι επιπλέον από αυτό που ήδη έχουν».

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην ασθενέστερη πλευρά, επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όταν η Ουκρανία παραδοθεί, αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους μήνες η Μόσχα φαίνεται κατά καιρούς να συμμετέχει στις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πολλά από τα αιτήματά της αντιτίθενται άμεσα στην κυριαρχία της Ουκρανίας και θεωρούνται απαράδεκτα από το Κίεβο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη του Ποκρόφσκ

Ενώ το ζήτημα των εδαφών είναι το κύριο σημείο τριβής, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο έχει επίσης αποδειχθεί αμφιλεγόμενο.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιθυμούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας – όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ – που θα την προστατεύσουν από νέες επιθέσεις.

Ωστόσο, η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό και ο Τραμπ έχει επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι κατέλαβε την ανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, σε μια σημαντική νίκη για τις δυνάμεις της, εάν επιβεβαιωθεί – αν και η Ουκρανία απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως «μεγαλόστομες δηλώσεις» της Μόσχας που στόχευαν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ισχυρισμός της Μόσχας έρχεται μετά από μήνες σφοδρών μαχών για τον έλεγχο του στρατηγικού κόμβου

