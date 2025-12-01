Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων ήταν το μεγάλο «αγκάθι» στις δύσκολες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Φλόριντα.

Ο Ουμέροφ αναμένεται να συναντήσει τον Ζελένσκι στο Παρίσι και να του δώσει μια πιο λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

Όπως μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές, οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες την Κυριακή επικεντρώθηκαν στο πού θα καθοριστούν τα de facto σύνορα στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Το αμερικάνικο μέσο σημειώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν — ο οποίος θα συναντηθεί με τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ το απόγευμα της Τρίτης — επιμένει ότι η Μόσχα δεν θα σταματήσει μέχρι να ελέγξει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να παραχωρήσει τα εδάφη εκεί έτσι ώστε να πείσουν τον Πούτιν, ωστόσο αυτό θα ήταν μια οδυνηρή παραχώρηση, με επικίνδυνες συνέπειες, σχολιάζει το Axios.

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία

Ποιος, όμως, ελέγχει τι στην Ουκρανία; Οι δεξαμενές σκέψης Institute for the Study of War (ISW) και Critical Threats (CT) παρουσιάζουν πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους στην τελευταία ενημέρωσή τους για τον πόλεμο.

Δείτε τον σχετικό χάρτη:

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα

Το Axios σημειώνει ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία έφτασε στη συνάντηση της Κυριακής στο ιδιωτικό κλαμπ για γκολφ Shell Bay του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ κοντά στο Μαϊάμι, με την ελπίδα να σημειώσει πρόοδο στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, την οποία ο στενός συνεργάτης του Τραμπ θα μπορούσε στη συνέχεια να παρουσιάσει στον Πούτιν κατά τη συνάντησή τους.

Μετά από μια ώρα με διευρυμένη σύνθεση, στο τετ-α-τετ συμμετείχαν από τρεις αξιωματούχοι από κάθε πλευρά.

Σύμφωνα με δύο Ουκρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το αμερικάνικο μέσο, το εδαφικό ζήτημα ήταν το μόνο που συζητήθηκε.

Από την πλευρά των ΗΠΑ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Την ουκρανική πλευρά εκπροσώπησαν ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατηγός Αντρέι Χνάτοφ και ο αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Βαντίμ Σκιμπίτσκι.

Μετά το τέλος των συνομιλιών με τις ομάδες τους, ο Ουμέροφ πραγματοποίησε άλλη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γουίτκοφ.

Στη συνέχεια, ο Ουμέροφ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες.

«Έντονη, αλλά όχι αρνητική»

«Ήταν έντονη, αλλά όχι αρνητική. Εκτιμούμε πραγματικά τη σοβαρή εμπλοκή των ΗΠΑ. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τις ΗΠΑ να πετύχουν, χωρίς να χάσουμε τη χώρα μας και να αποτρέψουμε μια άλλη επιθετική ενέργεια», ενημέρωσε γραπτώς το Axios ένας από τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά τη συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήθελε να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα απευθείας με τον Τραμπ, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντήσει ξανά τον Ζελένσκι ή τον Πούτιν μόνο όταν η συμφωνία θα είναι κοντά.

Στο τέλος της συνάντησης, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν αισιοδοξία.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον την Κυριακή ότι ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και πιστεύει ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Κυριακής «θετικές».

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προώθηση μιας δίκαιης ειρήνης και στην προσέγγιση των θέσεών μας με αυτές της αμερικανικής πλευράς. Οι βασικοί μας στόχοι — ασφάλεια, κυριαρχία και βιώσιμη ειρήνη — παραμένουν αμετάβλητοι και είναι κοινοί με την αμερικανική πλευρά», έγραψε ο Ουμέροφ στο Telegram μετά τις συνομιλίες.

Τα επόμενα βήματα

Ο Ουμέροφ αναμένεται να συναντήσει τον Ζελένσκι στο Παρίσι σήμερα Δευτέρα και να του δώσει μια πιο λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Γουίτκοφ, όπως προαναφέρθηκε, θα ταξιδέψει στη Μόσχα σήμερα και θα συναντηθεί με τον Πούτιν την Τρίτη.

«Το κύριο ερώτημα είναι ποια είναι η θέση των Ρώσων και αν οι προθέσεις τους είναι ειλικρινείς. Ας δούμε τι θα φέρει ο Γουίτκοφ από τη Μόσχα», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος.