Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι σήμερα στη Γαλλία – Αισιόδοξος ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 10:05

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι σήμερα στη Γαλλία – Αισιόδοξος ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Στη Γαλλία αναμένεται να έχει συνάντηση σήμερα με τον Εμανουέλ Μακρόν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί σήμερα στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δέχεται έντονη στρατιωτική και πολιτική πίεση για την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος αναφορικά με το ενδεχόμενο διευθέτησης της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι στη Γαλλία

Καθώς το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με τη στρατιωτική προέλαση της Μόσχας στην ανατολική Ουκρανία και συγκλονίζεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αγγίζει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, η ουκρανική και η αμερικανική αντιπροσωπεία είχαν πολύωρες συνομιλίες χθες, Κυριακή, στη Φλόριντα. Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις διαπραγματεύσεις αυτές «παραγωγικές».

Ο Ζελένσκι αναμένεται στο Μέγαρο των Ηλυσίων στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα κάνει δηλώσεις στον Τύπο μαζί με τον Μακρόν, προτού οι δύο άνδρες έχουν συνομιλίες και γεύμα εργασίας.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και τους όρους μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, σε συνέχεια των συνομιλιών της Γενεύης και του αμερικανικού σχεδίου και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», επεσήμανε η γαλλική προεδρία.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο καταρτίστηκε χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Το κείμενο θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Μόσχα και τροποποιήθηκε έπειτα από διαβουλεύσεις στη Γενεύη και μετά από αίτημα των Ευρωπαίων, αν και το περιεχόμενό του δεν έχει διευκρινιστεί.

«Όχι εύκολες» οι συνομιλίες

Στο μεταξύ οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις αμερικανοουκρανικές συνομιλίες στη Φλόριντα «παραγωγικές», αν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «μένει ακόμη δουλειά» και μια ουκρανική πηγή σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «δεν ήταν εύκολες».

Ο Τραμπ από την πλευρά του εξέφρασε την αισιοδοξία του. «Πιστεύω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό και πιστεύω ότι η Ουκρανία, γνωρίζω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος.

Ο Ρεπουμπλικάνος υπενθύμισε εξάλλου ότι το Κίεβο δεν είναι σε θέση ισχύος, αναφερόμενος κυρίως στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε τον Ζελένσκι να αποπέμψει τον προσωπάρχη και δεξί του χέρι Αντρίι Γέρμακ.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», σχολίασε ο Τραμπ. «Υπάρχει μια κατάσταση διαφθοράς που δεν βοηθά».

Ο Γουίτκοφ στη Ρωσία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος επικρίνεται ότι διάκειται θετικά προς τους Ρώσους, αναμένεται στη Μόσχα όπου θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, με τον Πούτιν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αυτές είναι σημαντικές μέρες», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, ο οποίος μίλησε επίσης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι σημαντικό οι συζητήσεις να έχουν μια εποικοδομητική δυναμική και όλα τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν ανοικτά και με σαφή στόχο την εγγύηση της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας», πρόσθεσε μετά τις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα.

Ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ από την πλευρά του έκανε λόγο για «σημαντικές προόδους».

Για το Παρίσι, ο πρόεδρος Ζελένσκι «έχει όλη τη νομιμοποίηση να οδηγήσει την Ουκρανία προς την ειρήνη», όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, η οποία θα λάβει μέρος σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Φέρτε πίσω τα παιδιά».

Αυτή η πρωτοβουλία «κατέστησε δυνατή την επιστροφή σχεδόν 2.000 παιδιών στην Ουκρανία που οι Ρώσοι είχαν αρπάξει από τις οικογένειές τους», τόνισε ο Μπαρό, υπενθυμίζοντας ότι «λόγω αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος πολέμου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Τέλος, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών και η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντάτι θα εγκαινιάσουν την «Εποχή της Ουκρανίας στη Γαλλία», παρουσία του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις σε διάφορες γαλλικές πόλεις μέχρι τον Μάρτιο.

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ – «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει»
«Αλλαγή καθεστώτος» 01.12.25

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

«Προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα
Υψηλοί τόνοι 01.12.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

«Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας επιπλέον την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς. Κάλεσε δε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δώρο Χριστουγέννων - Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Housing Inequality Widens Across the EU
English edition 01.12.25

Housing Inequality Widens Across the EU

In 2024, almost 10% of urban dwellers lived in households spending more than 40% of their income on housing — a burden most acute in Greece and Denmark.

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
