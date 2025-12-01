Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί σήμερα στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δέχεται έντονη στρατιωτική και πολιτική πίεση για την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος αναφορικά με το ενδεχόμενο διευθέτησης της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι στη Γαλλία

Καθώς το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με τη στρατιωτική προέλαση της Μόσχας στην ανατολική Ουκρανία και συγκλονίζεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αγγίζει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, η ουκρανική και η αμερικανική αντιπροσωπεία είχαν πολύωρες συνομιλίες χθες, Κυριακή, στη Φλόριντα. Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις διαπραγματεύσεις αυτές «παραγωγικές».

Ο Ζελένσκι αναμένεται στο Μέγαρο των Ηλυσίων στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα κάνει δηλώσεις στον Τύπο μαζί με τον Μακρόν, προτού οι δύο άνδρες έχουν συνομιλίες και γεύμα εργασίας.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και τους όρους μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, σε συνέχεια των συνομιλιών της Γενεύης και του αμερικανικού σχεδίου και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», επεσήμανε η γαλλική προεδρία.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο καταρτίστηκε χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Το κείμενο θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Μόσχα και τροποποιήθηκε έπειτα από διαβουλεύσεις στη Γενεύη και μετά από αίτημα των Ευρωπαίων, αν και το περιεχόμενό του δεν έχει διευκρινιστεί.

«Όχι εύκολες» οι συνομιλίες

Στο μεταξύ οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις αμερικανοουκρανικές συνομιλίες στη Φλόριντα «παραγωγικές», αν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «μένει ακόμη δουλειά» και μια ουκρανική πηγή σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «δεν ήταν εύκολες».

Ο Τραμπ από την πλευρά του εξέφρασε την αισιοδοξία του. «Πιστεύω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό και πιστεύω ότι η Ουκρανία, γνωρίζω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος.

Ο Ρεπουμπλικάνος υπενθύμισε εξάλλου ότι το Κίεβο δεν είναι σε θέση ισχύος, αναφερόμενος κυρίως στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε τον Ζελένσκι να αποπέμψει τον προσωπάρχη και δεξί του χέρι Αντρίι Γέρμακ.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», σχολίασε ο Τραμπ. «Υπάρχει μια κατάσταση διαφθοράς που δεν βοηθά».

Ο Γουίτκοφ στη Ρωσία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος επικρίνεται ότι διάκειται θετικά προς τους Ρώσους, αναμένεται στη Μόσχα όπου θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, με τον Πούτιν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αυτές είναι σημαντικές μέρες», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, ο οποίος μίλησε επίσης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι σημαντικό οι συζητήσεις να έχουν μια εποικοδομητική δυναμική και όλα τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν ανοικτά και με σαφή στόχο την εγγύηση της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας», πρόσθεσε μετά τις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα.

Ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ από την πλευρά του έκανε λόγο για «σημαντικές προόδους».

Για το Παρίσι, ο πρόεδρος Ζελένσκι «έχει όλη τη νομιμοποίηση να οδηγήσει την Ουκρανία προς την ειρήνη», όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, η οποία θα λάβει μέρος σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Φέρτε πίσω τα παιδιά».

Αυτή η πρωτοβουλία «κατέστησε δυνατή την επιστροφή σχεδόν 2.000 παιδιών στην Ουκρανία που οι Ρώσοι είχαν αρπάξει από τις οικογένειές τους», τόνισε ο Μπαρό, υπενθυμίζοντας ότι «λόγω αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος πολέμου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Τέλος, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών και η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντάτι θα εγκαινιάσουν την «Εποχή της Ουκρανίας στη Γαλλία», παρουσία του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις σε διάφορες γαλλικές πόλεις μέχρι τον Μάρτιο.