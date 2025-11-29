Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συναντήσει τον ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις προϋποθέσεις για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εντείνει την υποστήριξή τους προς τον Β. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία αρχικά προκάλεσε την οργή των αξιωματούχων στο Κίεβο και στην Ευρώπη.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί διπλωμάτες πίεσαν για αλλαγές στην πρόταση κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη.

Αν και η τροποποιημένη έκδοση του σχεδίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την «τεράστια πρόοδο» στις συνομιλίες για την επίλυση βασικών ζητημάτων.

Ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, πρόκειται να επισκεφθεί τη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Β. Ζελένσκι πρόκειται να ταξιδέψει στο Παρίσι εν μέσω μιας σοβαρής πολιτικής κρίσης στη χώρα του, μετά από μια έρευνα για διαφθορά που οδήγησε στην παραίτηση του επικεφαλής του προσωπικού του, Αντρέι Γερμάκ, ο οποίος ήταν επίσης βασικός διαπραγματευτής στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Το Κίεβο συμφώνησε με το σχέδιο Τράμπ»

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News την περασμένη Τρίτη ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει εγκρίνει την «ειρηνευτική συμφωνία» με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ για να σταματήσει η σχεδόν τετραετής επίθεση της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ είπαν ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, ωστόσο απομένουν «μικρές λεπτομέρειες» ακόμη να καθοριστούν.

«Οι Ουκρανοί έχουν εγκρίνει την ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. Πρόσθεσε πως «υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο».