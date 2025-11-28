Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν έρευνα στον προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ταυτόχρονα κορυφαίο διαπραγματευτή στις συνομιλίες για εκεχειρία, Αντρέιι Γέρμακ την Παρασκευή.

Ο Γέρμακ επιβεβαίωσε στο Telegram ότι βρίσκεται υπό έρευνα και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

«Το NABU και το SAPO (σ.σ. ανεξάρτητες αρχές κατά της διαφθοράς) διεξάγουν έρευνες στον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας», δήλωσαν

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Ζελένσκι

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι δύο υπηρεσίες ανακοίνωσαν μια εκτεταμένη έρευνα για μια φερόμενη υπόθεση δωροδοκίας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας, στην οποία εμπλέκονται πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι και ο πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι.

Ο Γέρμακ δεν έχει κατονομαστεί ως ύποπτος, αλλά βουλευτές της αντιπολίτευσης και ορισμένα μέλη του κόμματος του Ζελένσκι ζήτησαν την απομάκρυνσή του στο πλαίσιο της χειρότερης πολιτικής κρίσης που έχει βιώσει η Ουκρανία σε καιρό πολέμου.

Τον Ιούλιο η ουκρανική κυβέρνηση έκανε πίσω μετά από ένα κύμα μεγάλων διαδηλώσεων στη χώρα στην απόφασή της να καταργήσει την ανεξαρτησία κατά της διαφθοράς.

🇺🇦 #Ukraine: Thousands of protesters have defied wartime restrictions in central Kyiv, rallying against President Zelensky’s decision to strip the country’s independent anti-corruption agencies of their autonomy. This marks the largest protest of wartime Ukraine, triggered by… pic.twitter.com/jm8vMZ14Yw — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 22, 2025

Οι έρευνες, οι οποίες ενδέχεται να κλιμακώσουν τις εντάσεις μεταξύ του Ζελένσκι και των πολιτικών του αντιπάλων, πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που το Κίεβο δέχεται πιέσεις να αποδεχτεί την ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στον πόλεμο με τη Ρωσία.