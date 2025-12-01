Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν νωρίτερα χθες στη Φλόριντα(στη φωτογραφία του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

O Γουίτκοφ αναχωρεί σήμερα για τη Μόσχα όπου αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Trump said he believes Ukraine is facing serious challenges, including corruption issues that are harming the country, but he also sees a strong chance that a deal can be reached. pic.twitter.com/a3LPjGqwlJ — KyivPost (@KyivPost) November 30, 2025

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ

O Στιβ Γουίτκοφ, o απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου, θα αναχωρήσει σήμερα Δευτέρα για τη Μόσχα προκειμένου να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αύριο Τρίτη. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα, τις οποίες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «παραγωγικές», προειδοποιώντας ωστόσο ότι «μένει ακόμη δουλειά» που πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ